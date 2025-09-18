તને જોઈને દિલ મારુ ડોલે કે પોંજરામાં પોપટ બોલે….! બોલિવુડ આઈટમ સોન્ગના ટચ જેવું પહેલું ગુજરાતી ગીત
Popat Gujarati Song : ગુજરાતી ફિલ્મ 'ચણિયા ટોળી'નું નવું ગીત ‘તને જોઈને દિલ મારું ડોલે કે પીંજરામાં પોપટ બોલે..’ માં જાનકી બોડીવાલાનો બોલ્ડ અંદાજ જોવા મળ્યો
Trending Photos
Chaniya Toli Gujarati Film : હાલ ગરબાની સાથે એક ગુજરાતી ગીત ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. લોકોના જીભે આ ગીતના બોલ વાગી રહ્યાં છે. શ્રાદ્ધ પક્ષની ગરમીમાં જાનકી બોડીવાલા કૈટરીના કૈફ જેવા ઠુમકા લગાવીને આગ લગાવી રહી છે. કારણ કે, દિવાળી પર રિલીઝ થનારી ગુજરાતી ફિલ્મ ચણિયા ટોળીનું નવું ગીત ‘તને જોઈને દિલ મારું ડોલે કે પીંજરામાં પોપટ બોલે..’ રિલીઝ થતા જ પોપ્યુલર થઈ ગયું છે.
દિવાળી પર ગુજરાતી એક્ટર જય સોનીની ફિલ્મ ચણિયા ટોળી રિલીઝ થવાની છે. તાજેતરમાં જ આ ફિલ્મનું ટીઝર આવ્યું હતું, અને બે દિવસ પહેલા ફિલ્મનું ગીત ‘તને જોઈને દિલ મારું ડોલે કે પીંજરામાં પોપટ બોલે..’ રિલીઝ થયુ છે. આ ગીતમા ગુજરાતી સંગીતનો નવો અંદાજ જોવા મળ્યો છે. કારણ કે, બોલિવુડ આઈટમ સોન્ગના ટચ જેવું જ આ ગુજરાતી ગીત છે. જેને તમે ગુજરાતી ફિલ્મોનું પહેલું આઈટમ સોન્ગ કહી શકો છો.
તેમાં પણ વાત અભિનેત્રી જાનકી બોડીવાલાની કરીએ તો, ગીતમાં ગુજરાતી અભિનેત્રીનો બોલ્ડ અવતાર જોવા મળ્યો છે. ગીત જોઈને તમે તેને ચીકની ચમેલી ગીતની કૈટરીના કૈફ જેવું પિક્ચરાઈઝેશન કરી શકો છો.
ફિલ્મ વિશે થોડી માહિતી
- ફિલ્મ : ચણિયા ટોળી
- ગાયક : રાકેશ બારોટ અને જાહ્નવી શ્રીમાંકર
- સંગીતકાર : કેદાર-ભાર્ગવ
- ગીતકાર - મનુ રબારી
- ગીત નિર્દેશક અને કોરિયોગ્રાફર : પ્રિન્સ ગુપ્તા
- ફિલ્મ ક્રેડિટ્સ : આનંદ પંડિત મોશન પિક્ચર્સ અને જેનોક ફિલ્મ્સ LLP પ્રસ્તુત
- દિગ્દર્શક: જય બોડાસ અને પાર્થ ત્રિવેદી
- નિર્માતા: આનંદ પંડિત અને વૈશાલ શાહ
- કલાકારો: યશ સોની, રાગી જાની, નિકિતા શર્મા, નેત્રી ત્રિવેદી, હીના જયકિશન, સોહની ભટ્ટ, કલ્પના ગાગડેકર, શિલ્પા ઠાકર, જસ્સી ગઢવી, જય ભટ્ટ, ચેતન દૈયા, મૌલિક નાયક
ફિલ્મ ચણિયા ટોળીની વાત કરીએ તો, આ ફિલ્મ બેંક લૂંટ પર આધારિત છે. ફિલ્મને આનંદ પંડિત અને વૈશલ શાહે પ્રોડ્યુસ કરી છે. તો જય બોડાસ અને પાર્થ ત્રિવેદીનું ડિરેક્શન છે. ફિલ્મ ગુજરાતના સિનેમાઘરોમાં દિવાળીના તહેવાર પર રિલીઝ થશે. ફિલ્મ બોલિવુડની ફિલ્મ સાથે ટકરાશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે