ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentDhabkaaro Trailer: ગુજરાતી ફિલ્મ ધબકારોનું ટ્રેલર રિલીઝ, હૃદય એક ધબકારો ચુકે એટલે માણસની જીંદગી કેવી રીતે બદલાય તે દેખાડશે આ ફિલ્મ

Dhabkaaro Trailer: ગુજરાતી ફિલ્મ ધબકારોનું ટ્રેલર રિલીઝ, હૃદય એક ધબકારો ચુકે એટલે માણસની જીંદગી કેવી રીતે બદલાય તે દેખાડશે આ ફિલ્મ

Dhabkaaro Trailer: વધુ એક દમદાર ગુજરાતી ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મનું નામ છે ધબકારો. ધબકારો ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને લોકોએ ફિલ્મના ટ્રેલરને સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:48 AM IST
  • ધબકારો ગુજરાતી ફિલ્મ ટ્રેલર રિલીઝ.
  • 1 મે 2026 ના રોજ ફિલ્મ જોવા મળશે સિનેમાઘરોમાં.
  • ધબકારો ફિલ્મનું ટ્રેલર કરી રહ્યું છે ટ્રેંડ
     

Dhabkaaro Trailer: ગુજરાતી ફિલ્મ ધબકારોનું ટ્રેલર રિલીઝ, હૃદય એક ધબકારો ચુકે એટલે માણસની જીંદગી કેવી રીતે બદલાય તે દેખાડશે આ ફિલ્મ

Dhabkaaro Trailer: નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ હેલ્લારો ફેમ અભિષેક શાહ વધુ એક દમદાર ગુજરાતી ફિલ્મ લાવી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ છે ધબકારો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા હતી તે ફિલ્મ ધબકારોનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અભિષેક શાહએ દિગ્દર્શન ક્ષેત્રમાં હેલ્લારો ફિલ્મથી શરુઆત કરી અને પહેલી જ ફિલ્મ નેશનલ એવોર્ડ જીતી. ફિલ્મોને આગવી રીતે લોકો સામે રજૂ કરવાની કળા બખૂબી જાણતા અભિષેક શાહની ધબકારો ફિલ્મ પણ અદ્ભુત હશે તેવું ટ્રેલર પરથી લાગી રહ્યું છે. 

ધબકારો ફિલ્મનું દિગ્દર્શન અભિષેક શાહે કર્યું છે. ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો દેવેન ભોજાણી અને આર્જવ ત્રિવેદી છે. ફિલ્મના ટ્રેલરમાં જે મુખ્ય પાત્ર છે દેવેન ભોજાણીને તેના અલગ અલગ રુપ જોવા મળે છે. દેવેન ભોજાણીના પાત્રના અલગ અલગ રંગ અને તેની સ્થિતિ ટ્રેલરને રસપ્રદ બનાવે છે અને ફિલ્મને લઈને ઉત્સુકતા વધારે છે. 

ધબકારો ફિલ્મમાં દેવેન ભોજાણી અને આર્જવ ત્રિવેદી સિવાય સનત વ્યાસ, કુમુદ મિશ્રા, તેજલ પંચસારા, અમી ત્રિવેદી, સંજય ગોરાડિયા, સુચિતા ત્રિવેદી સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભુમિકામાં છે. 

ગુજરાતી ફિલ્મ ધબકારોની ખાસ વાત એ છે કે આ ફિલ્મ સાજીદ નડિયાદવાલાનના પ્રોડકશનની પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ છે. ફિલ્મનું પ્રોડકશન નડિયાદવાલા ગ્રાન્ડસન એન્ટરટેઈન્મેન્ટ, ધ મુવીંગ મંચ અને હરફનમૌલા ફિલ્મ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મનું લેખન અને ડાયરેક્શન અભિષેક શાહનું છે. આ ફિલ્મ 1 મે 2026 ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. 

ધબકારો ફિલ્મને ટ્રેલરને જોયા પછી લોકોનો સારો પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે હાલ ગુજરાતી ફિલ્મોનો ગોલ્ડન પીરીયડ ચાલે છે. યુટ્યુબ પર ફિલ્મના ટ્રેલરના કોમેન્ટ બોક્સમાં લોકો ફિલ્મના વખાણ કરતી કોમેન્ટ્સ કરી રહ્યા છે. ધબકારો ફિલ્મ એક સાથે ઘણી લાગણીના અનુભવ કરાવશે. ફિલ્મ દર્શકોને ગુસ્સો, પ્રેમ, દુ:ખ, હસવું એમ દરેક પ્રકારની લાગણીનો અનુભવ કરાવશે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

