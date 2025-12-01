Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'એ રચી દીધો ઈતિહાસ, ભારતમાં કમાણી 100 કરોડને પાર, તોડ્યો બાહુબલીનો રેકોર્ડ

Gujarati Film: લાલો ફિલ્મએ ગુજરાતી સિનેમાનો ઈતિહાસ પલટી દીધો છે. આ ફિલ્મની ચર્ચા માત્ર ગુજરાત જ નહીં દેશ-વિદેશમાં થઈ રહી છે. આ ફિલ્મને ગુજરાતીઓએ દિલ ખોલીને વધારી છે. હવે કમાણીની દ્રષ્ટિએ આ ફિલ્મ દરરોજ નવા-નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:40 PM IST

Laalo: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે ગુજરાતી સિનેમા ઈતિહાસની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ફિલ્મ બની ગઈ છે. આ ફિલ્મ ભારતમાં 100 કરોડની કમાણી કરનાર પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ બની છે. પિંકવીલાના આંકડા પ્રમાણે ફિલ્મએ છઠ્ઠા વીકેન્ડમાં ભારતમાં 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે.

સૌથી મોટી ગુજરાતી ફિલ્મ
પિંકવીલાના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ ગુજરાતી ફિલ્મએ ભારતભરમાં 101.50 કરોડ જેટલું કલેક્શન કર્યું છે. જેમાંથી 92 કરોડની કમાણી ગુજરાતમાં તો 9 કરોડની કમાણી મહારાષ્ટ્રમાં થઈ છે. ગુજરાતમાં, લાલોઃ શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે બાહુબલી: ધ કન્ક્લુઝનને પાછળ છોડીને અત્યાર સુધીની બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ તરીકે ઉભરી આવી છે અને હવે તે પુષ્પા: ધ રૂલથી થોડી પાછળ છે. આ ફિલ્મ રાજ્યમાં 100 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરનારી ફિલ્મ તરીકે પુષ્પાની ક્લબમાં સામેલ થઈ શકે છે.

ફિલ્મ આઠમાં સપ્તાહના અંતે ભારતભરમાં કાંતારા બાદ બીજા સ્થાને છે. છઠ્ઠા સપ્તાહના અંતે બંને ફિલ્મો વચ્ચે તફાવત 40 ટકાનો હતો, જે હવે ઘટી 20 ટકાનો થઈ ગયો છે. પાછલા સપ્તાહે એવી અટકળો હતી કે ફિલ્મ તેના આઠમાં સપ્તાહમાં રેકોર્ડ તોડી શકે છે, પરંતુ બુધવારે ફિલ્મના કલેક્શનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, ત્યારથી તેનું કલેક્શન સ્થિર થયું છે. પરંતુ આ નવા સપ્તાહે ફિલ્મ હજુ રેકોર્ડ તોડી શકે છે.

હિંદીમાં પણ થઈ શકે છે રિલીઝ
લાલો હવે ભારતમાં રૂ. 110-115 કરોડના બિઝનેસનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. તેનું હિન્દી ડબ વર્ઝન રિલીઝ કરવાની યોજના છે, જે તેની કમાણીમાં વધારો કરશે. લાલો ફિલ્મ ઉપર ગુજરાતી લોકો પ્રેમ વરસાવી રહ્યાં છે. તે જોતા લાગી રહ્યું છે કે ફિલ્મની કમાણીમાં હજુ વધારો થશે.

લાલો ફિલ્મની કમાણીના આંકડા
Day    Gross
Week One    Rs. 0.40 cr.
Week Two    Rs. 0.30 cr.
Week Three    Rs. 0.80 cr.
Week Four    Rs. 15.50 cr.
Week Five    Rs. 32.50 cr.
Week Six    Rs. 28.25 cr.
Week Seven    Rs. 17.75 cr.
      
8th Friday    Rs. 1.00 cr.
8th Saturday    Rs. 2.00 cr.
8th Sunday    Rs. 3.00 cr.
      
Total    Rs. 101.50 cr.

 

