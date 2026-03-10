'મારા શરીરને આખું નિચોવી નાખ્યું...'ફિલ્મ 'વશ'ની ગુજરાતી અભિનેત્રીએ ખોલ્યા રહસ્યો; કહ્યું- રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક...
Gujarati Actress Janki Bodiwala: અજય દેવગનની ફિલ્મ 'શૈતાન' દ્વારા જાણીતી થયેલી અભિનેત્રી જાનકી બોડીવાલાએ તાજેતરમાં પોતાના કામને લઈને મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે કેવી રીતે કામના ભારણને કારણે તેમની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી અને જ્યારે તે સેટ પરથી ઘરે જતી ત્યારે તેના શરીર પર ઈજાના નિશાન જોવા મળતા હતા.
Actress Janki Bodiwala: ગુજરાતી સિનેમાથી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી બોલિવૂડમાં પોતાની ઓળખ બનાવનાર જાનકી બોડીવાલા અત્યારે સફળતાના શિખરે છે. ફિલ્મ 'વશ' માટે નેશનલ એવોર્ડ જીતનાર જાનકીએ અજય દેવગન સાથે 'શૈતાન' ફિલ્મમાં પોતાની શાનદાર એક્ટિંગ સાબિત કરી છે. હવે તે રાની મુખર્જી સાથે 'મર્દાની 3'માં એક પાવરફુલ રોલમાં જોવા મળશે. આ દરમિયાન તેણે પોતાના કામ સાથે જોડાયેલો એક કિસ્સો શેર કર્યો છે, જે સાંભળીને બધા નવાઈ પામી રહ્યા છે.
અભિનેત્રીએ કામને લઈને કર્યો મોટો ખુલાસો
જાનકીએ એક ન્યૂઝ વેબસાઈટ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, એક્ટ્રેસ બનવું એ ક્યારેય તેના જીવનનો પ્લાન નહોતો. તે ડેન્ટિસ્ટ બનવા માટેનો અભ્યાસ કરી રહી હતી. જાનકી કહે છે કે, "મારા પપ્પાને ફિલ્મોનો ખૂબ ક્રેઝ છે. ઘરે એક નાનું થિયેટર છે જ્યાં નાનપણથી ફિલ્મો જોઈ છે. જ્યારે હું ડેન્ટિસ્ટ્રીના પહેલા વર્ષમાં હતી, ત્યારે પપ્પાએ એક મિત્રની ફિલ્મ માટે ઓડિશન આપવા કહ્યું. સાચું કહું તો મારું ઓડિશન ઘણું સામાન્ય હતું, પરંતુ ડાયરેક્ટર કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિકને મારામાં કંઈક ખાસ દેખાયું. તેમણે મને ટ્રેનિંગ આપી અને મારી પહેલી ફિલ્મ 'છેલ્લો દિવસ' સુપરહિટ રહી. બસ, ત્યારથી ડોક્ટરી પાછળ છૂટી ગઈ અને એક્ટિંગની સફર શરૂ થઈ."
'શરીર પર ક્યાંક ને ક્યાંક ઈજા થતી હતી'
એક જ પાત્રને ફરીથી ભજવવું, અને તે પણ 'શૈતાન' જેવી ગંભીર અને ડાર્ક ફિલ્મમાં, જાનકી માટે ખૂબ જ થકવી દેનારું હતું. તેણે જણાવ્યું કે, "શૂટિંગ દરમિયાન મને અહેસાસ ન થયો, પણ મને યાદ છે કે જ્યારે શૂટિંગ દરમિયાન 10-15 દિવસનો બ્રેક મળ્યો ત્યારે હું થોડી નારાજ હતી કે બધું સારું ચાલી રહ્યું છે અને મારી લિંક તૂટી જશે. પરંતુ બીજા-ત્રીજા દિવસે મને શરીરમાં ભારે થાક અનુભવાયો, તે રોલે મારા શરીરને આખું નિચોવી નાખ્યું હતું. દરરોજ મને ક્યાંક ને ક્યાંક ઈજા થતી હતી, જે જોઈને મારી મમ્મી ડરી જતી કે તું આ શું કરી રહી છે?"
જ્યારે મને ફિલ્મમાંથી મળ્યો બ્રેક, ત્યારે થયો થાકનો અહેસાસ
હું સંપૂર્ણપણે થાકી ગઈ હતી, અને ફક્ત પ્રી-ક્લાઈમેક્સ શૂટ થયું હતું, ક્લાઈમેક્સ હજુ આવવાનો બાકી હતો. પછી મને સમજાયું કે તે બ્રેક કેટલો જરૂરી હતો. નહિંતર, મને નથી લાગતું કે હું ક્લાઈમેક્સમાં એટલી જ તીવ્રતાથી અભિનય કરી શકી હોત. તે ભૂમિકાએ મારા શરીરને સંપૂર્ણપણે થાકી દીધું હતું. પછી, દરરોજ, હું ક્યાંકને ક્યાંક ઘાયલ થઈ જતી, જેનાથી મારી માતા ડરી જતા, વિચારતા હતા કે તે શું કરી રહી છે.
રાની મુખર્જી સાથે 'ડબલ' સેલિબ્રેશન
જાનકી માટે સૌથી યાદગાર ક્ષણ 'મર્દાની 3' ના સેટ પર આવી. જ્યારે નેશનલ એવોર્ડ્સની જાહેરાત થઈ ત્યારે જાનકી અને રાની મુખર્જી બંને એક જ ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહ્યા હતા. જાનકીએ જણાવ્યું, "આ એક અદ્ભુત સંયોગ હતો કે અમને બંનેને એક જ વર્ષે નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો. અમે સેટ પર નાનું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. રાની મેમે પાછળથી મારી ફિલ્મ 'વશ' જોઈ અને તેમને તે ખૂબ ગમી."
રાની મુખર્જી સાથે કામ કરવું ખૂબ જ શાનદાર
રાની મુખર્જી સાથે કામ કરવાના અનુભવ પર જાનકીએ કહ્યું કે, "રાની મેમ અસલ જીવનમાં પણ એટલા જ મજબૂત અને ઉત્સાહી છે જેટલા તેઓ ફિલ્મોમાં દેખાય છે. તેમની સાથે સ્ક્રીન શેર કરવી એ મારા માટે પ્રેરણારૂપ છે. જેમને નાનપણથી પડદા પર જોયા હતા, તેમની સાથે કામ કરવું એ સ્વપ્ન સાકાર થવા જેવું છે."
