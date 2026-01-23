અલવિદા રાજૂ બારોટ: ગુજરાતી રંગભૂમિએ એક બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા કલાકાર ગુમાવ્યા, હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન
Raju Barot Passes Away: ગુજરાતી રંગભૂમિના દિગ્ગજ કલાકાર રાજૂ બારોટનું ઉત્તરાખંડમાં હૃદયરોગના હુમલાને કારણે નિધન થયું છે. તેમના અચાનક અવસાનથી ગુજરાતી કલા જગતમાં શોકની લહેર વ્યાપી ગઈ છે. દાયકાઓ સુધી રંગમંચને જીવંત રાખનાર આ તેજસ્વી કલાકારના જવાથી ગુજરાતી નાટ્ય સૃષ્ટિએ એક અનમોલ રત્ન ગુમાવ્યું છે, જેની ખોટ હંમેશા વર્તાશે.
Raju Barot Passes Away: ગુજરાતી કલા જગત માટે આજે એક અત્યંત દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાતી રંગભૂમિના અગ્રગણ્ય કલાકાર, દિગ્દર્શક અને ગાયક રાજૂ બારોટનું નિધન થયું છે. ઉત્તરાખંડના પ્રવાસે ગયેલા રાજૂ બારોટને ત્યાં અચાનક હૃદયરોગનો હુમલો આવતા તેમનું અવસાન થયું છે. તેમના નિધનના સમાચારથી સમગ્ર ગુજરાતી કલા જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
માતૃભૂમિ અને રંગભૂમિને સમર્પિત જીવન
રાજૂ બારોટ માત્ર એક કલાકાર નહોતા, પરંતુ ગુજરાતી નાટ્ય જગતની એક સંસ્થા સમાન હતા. તેમણે વર્ષ 1977માં ભારતની પ્રતિષ્ઠિત નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા (NSD)માંથી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો. અભ્યાસ બાદ તેઓ NSD રિપર્ટરી કંપનીના સભ્ય પણ રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજ્જવળ કારકિર્દીની તકો હોવા છતાં તેમણે પોતાની માતૃભૂમિ ગુજરાત પરત ફરવાનું પસંદ કર્યું અને પોતાનું સમગ્ર જીવન ગુજરાતી રંગભૂમિના ઉત્થાન માટે સમર્પિત કરી દીધું.
બહુમુખી પ્રતિભાના ધણી
તેઓ એક કુશળ દિગ્દર્શક અને અભિનેતા તરીકે અનેક યાદગાર નાટકો સાથે જોડાયેલા રહ્યા હતા. અભિનય ઉપરાંત સંગીત ક્ષેત્રે પણ તેમનું પ્રદાન અભૂતપૂર્વ હતું. તેમણે અનેક સંગીત કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા હતા અને પ્લેબેક સિંગર તરીકે પણ પોતાની એક અલગ અને મજબૂત ઓળખ ઉભી કરી હતી.
સન્માન અને પુરસ્કારો
તેમના કલાત્મક યોગદાનની નોંધ લેતા તેમને અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમીનો “ગૌરવ પુરસ્કાર”, વર્ષ 2000 માટે “શ્રેષ્ઠ પ્લેબેક સિંગર” એવોર્ડ અને રાજ્ય સરકાર તરફથી “શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ ડોક્યુમેન્ટરી” એવોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.
કલા જગતમાં ક્યારેય ન પુરાનારી ખોટ
રાજૂ બારોટના અવસાનથી ગુજરાતી રંગભૂમિએ એક તેજસ્વી કલાકાર અને સાચો માર્ગદર્શક ગુમાવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર અનેક કલાકારો અને ફેન્સ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યા છે. ગુજરાતી નાટ્ય જગત હંમેશા તેમના પ્રદાન માટે ઋણી રહેશે.
