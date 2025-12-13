28 વર્ષ પછી ગુલશન કુમારના હત્યા કેસમાં ખુલાસો! મોતના દોઢ વર્ષ પહેલા ઘડવામાં આવ્યું હતું જ કાવતરું, જાણો
Gulshan Kumar Murder: ટી-સીરીઝના માલિક ગુલશન કુમારની હત્યાના સમાચારે તે સમયે બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. પરંતુ હવે, 28 વર્ષ પછી, સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ગુલશન કુમારની હત્યા દોઢ વર્ષ પહેલા જ આયોજનબદ્ધ રીતે કરવામાં આવી હતી.
Gulshan Kumar Murder: ટી-સીરીઝના માલિક ગુલશન કુમારની હત્યા 1990ના દાયકાની સૌથી આઘાતજનક ઘટનાઓમાંની એક હતી. ઓગસ્ટ 1997માં, મુંબઈના જોગેશ્વરીમાં જીતેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બહાર તેમને ધોળા દિવસે ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.
મંદિરમાં દર્શન કરવા તેમના રોજિંદા જીવનનો ભાગ હતો. ગુલશન કુમારને હુમલામાં 16 ગોળી વાગી હતી, અને આ ઘટનાએ સમગ્ર ફિલ્મ અને સંગીત ઉદ્યોગને હચમચાવી નાખ્યો હતો. ગુલશન કુમારની હત્યાના અઠ્ઠાવીસ વર્ષ પછી, માહિતી બહાર આવી છે.
IPS અધિકારીએ વિગતો જાહેર કરી
હવે, 1993ના મુંબઈ વિસ્ફોટોની તપાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારી રાકેશ મારિયાએ આ બાબત અંગે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. રાકેશ મારિયાએ ખુલાસો કર્યો કે તેમને ગુલશન કુમારની હત્યા વિશે તેમની હત્યા વિશે દોઢ વર્ષ પહેલા ખબર પડી હતી. તેમણે એપ્રિલ 1996માં એક રાત્રે લગભગ 3 વાગ્યે તેમના લેન્ડલાઇન ફોન પર એક ફોન આવ્યો હતો.
ફોન કરનારે જણાવ્યું હતું કે ગુલશન કુમારની વિકેટ પડવાની છે. મારિયાના જણાવ્યા મુજબ, ફોન કરનારે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે અંડરવર્લ્ડ ડોન અબુ સાલેમ શિવ મંદિરની બહાર ગુલશન કુમારની હત્યાનું કાવતરું ઘડી રહ્યો છે, જ્યાં તે દરરોજ સવારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા જોવા મળતા હતા.
ગુલશન કુમારને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી
રાકેશ મારિયાએ સમજાવ્યું કે ગુલશન કુમારની આયોજિત હત્યા વિશે જાણ્યા પછી, તેમણે ફિલ્મ નિર્માતા મહેશ ભટ્ટ સાથે વાત કરી. મારિયાએ મહેશ ભટ્ટને સલાહ આપી હતી કે તે ગુલશન કુમારને તે દિવસે તેમના ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપે. તેમણે મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને પણ ચેતવણી આપી, અને ગુલશન કુમાર માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.
રાકેશ મારિયાના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતની ચેતવણી પછી લાંબા સમય સુધી કંઈ થયું નહીં, જેના કારણે ધીમે ધીમે ભયની ભાવના ઓછી થઈ. બાદમાં, જ્યારે તેમને ગુલશન કુમારની હત્યાની ખબર પડી, ત્યારે તેઓ ચોંકી ગયા. મારિયાએ કહ્યું કે તેમણે ધાર્યું હતું કે ગુલશન કુમારને સુરક્ષા મળી છે.
ગોળીબાર કરીને હત્યા
તેમણે સમજાવ્યું કે ગુલશન કુમારને નોઈડામાં તેમની કેસેટ ફેક્ટરીને કારણે સારી સુરક્ષા મળી હતી, પરંતુ સમય જતાં સુરક્ષામાં ઢીલ વધતી ગઈ. એક તહેવાર દરમિયાન, ઘણા સુરક્ષા કર્મચારીઓ રજા પર ગયા, અને ગુલશન કુમાર સુરક્ષા વિનાના મંદિરમાં ગયા, જ્યાં તેમની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી.
