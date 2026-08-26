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Haiwaan movie: અક્ષય કુમાર-સૈફ અલી ખાનની સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ હૈવાનનું ટ્રેલર કરી રહ્યું છે ટ્રેંડ, જાણો શું છે ખાસ આ ફિલ્મમાં

Haiwaan movie Trailer: અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ હૈવાનનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાન એક બ્લાઈન્ડ વ્યક્તિના રોલમાં છે જ્યારે અક્ષય કુમાર એક સનકી વ્યક્તિના રોલમાં છે. હૈવાન ફિલ્મનું ટ્રેલર કેવું છે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:06 AM IST
Haiwaan movie: અક્ષય કુમાર-સૈફ અલી ખાનની સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ હૈવાનનું ટ્રેલર કરી રહ્યું છે ટ્રેંડ, જાણો શું છે ખાસ આ ફિલ્મમાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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અક્ષય-સૈફની સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ હૈવાનનું ટ્રેલર છે ટ્રેંડમાં, જાણો શું છે ખાસ
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