/Haiwaan movie: અક્ષય કુમાર-સૈફ અલી ખાનની સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ હૈવાનનું ટ્રેલર કરી રહ્યું છે ટ્રેંડ, જાણો શું છે ખાસ આ ફિલ્મમાં

Haiwaan movie Trailer: ફરી એકવાર અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની જોડી એક સાથે એક ફિલ્મમાં જોવા મળશે પરંતુ આ વખતે ફિલ્મ કોમેડી નહીં પણ રુંવાડા ઊભા કરી દે તેવી સસ્પેન્સ થ્રીલર ફિલ્મ હશે. જી હાં અહીં વાત થઈ રહી છે હૈવાન ફિલ્મની, હૈવાન ફિલ્મના પોસ્ટર પછી હવે ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ટ્રેલર દમદાર છે અને લાગે છે કે હૈવાન ફિલ્મ સારી સસ્પેન્સ, ક્રાઈમ થ્રીલર ફિલ્મ સાબિત થશે.
18 વર્ષ પછી અક્ષય-સૈફની જોડી
હૈવાન ફિલ્મમાં 18 વર્ષ પછી અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની જોડી એકસાથે જોવા મળશે. મે ખિલાડી તુ અનાડી ફિલ્મ પછી અક્ષય-સૈફ હૈવાન ફિલ્મમાં સાથે કામ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મના ટ્રેલરની વાત કરીએ તો ટ્રેલર દમદાર અને મગજને દોડતું કરી દે તેવું છે. ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર ખુંખાર વીલન છે જે સૈફ અલી ખાન સાથે માઈન્ડ ગેમ રમે છે. ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાન બ્લાઈન્ડ વ્યક્તિના રોલમાં છે અને તે અક્ષય કુમારથી પોતાને અને એક નાનકડી બાળકીને બચાવતો જોવા મળે છે.
પ્રિયદર્શનની ડાર્ક ક્રાઈમ થ્રિલર
હૈવાન ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે આ ફિલ્મ પ્રિયદર્શનની ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મ છે. સામાન્ય રીતે પ્રિયદર્શન તેની કોમેડી ફિલ્મો માટે લોકપ્રિય છે. પરંતુ આ વખતે તે લોકોને સસ્પેન્સ થ્રિલર સાથે ડરાવશે. ટ્રેલરમાં અક્ષય કુમાર, સૈફ અલી ખાન સિવાય સૈયામી ખેર, શ્રિયા પિલગાંવકર, બોમન ઈરાની સહિતના કલાકારોની ઝલક જોવા મળે છે.
હૈવાન ફિલ્મનું ટ્રેલર
ફિલ્મના ટ્રેલરની શરુઆત અક્ષય કુમારના રુંવાડા ઊભા કરી દે તેવા અવાજથી થાય છે. ત્યારબાદ એક પછી એક લોકોના ખૂન થતા જોવા મળે છે. શરુઆતના સીનમાં સૈયામી ખેર પોલીસ તરીકે જોવા મળે છે. ત્યારબાદ વાત સામે આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિએ એક વર્ષમાં 7 લોકોને પરિવાર સહિત મોતને ઘાટ ઉતાર્યો છે. સાથે જ અક્ષય કુમારની એન્ટ્રી થાય છે. જે એક બાળકી પાછળ પડ્યો હોય છે. આ બાળકને બચાવવાનું કામ સૈફ અલી ખાન કરે છે.
ઓપ્પમ ફિલ્મની હિંદી રીમેક
ઉલ્લેખનીય છે કે હૈવાન ફિલ્મ મલયાલમ ફિલ્મ ઓપ્પમની હિંદી રીમેક ફિલ્મ છે. ઓપ્પમ ફિલ્મ 2016માં રિલીઝ થઈ હતી. મલયાલમ ફિલ્મ ઓપ્પમ પણ પ્રિયદર્શને ડાયરેક્ટ કરી હતી. ઓપ્પમ ફિલ્મ માઈન્ડ ગેમ વાળી સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ છે.