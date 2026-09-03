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Hanuman Ansh: મધુર ભંડારકર પછી કંગના રનૌતે પણ કર્યા હનુમાન અંશ મુવીના વખાણ, કહ્યું થેરાપી છોડો આ ફિલ્મ જુઓ

Hanuman Ansh Movie: ટોક્સિક અને આવારાપન 2 જેવી ફિલ્મો પર હનુમાન અંશ ફિલ્મ ભારે પડી ગઈ છે. ધીમી શરુઆત પછી આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં છવાઈ ગઈ છે. સામાન્ય લોકોની સાથે ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રીના દિગ્ગજો પણ હનુમાન અંશ ફિલ્મના વખાણ કરી રહ્યા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:41 AM IST
Hanuman Ansh: મધુર ભંડારકર પછી કંગના રનૌતે પણ કર્યા હનુમાન અંશ મુવીના વખાણ, કહ્યું થેરાપી છોડો આ ફિલ્મ જુઓ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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