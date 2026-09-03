/Hanuman Ansh: મધુર ભંડારકર પછી કંગના રનૌતે પણ કર્યા હનુમાન અંશ મુવીના વખાણ, કહ્યું થેરાપી છોડો આ ફિલ્મ જુઓ

Hanuman Ansh Movie: હનુમાન અંશ ફિલ્મના વખાણ જોરશોરથી થઈ રહ્યા છે. માત્ર 2 કરોડના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મ ટોક્સિક, આવારાપન 2 જેવી ફિલ્મો પર ભારે પડી ગઈ છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મના વખાણ સામાન્ય લોકોની સાથે બોલીવુડના દિગ્ગજો પણ કરી રહ્યા છે. થોડા દિવસ પહેલા ફિલ્મના વખાણ મધુર ભંડારકરે કર્યા હતા અને હવે બોલીવુડ ક્વીન કંગના રનૌતે લોકોને હનુમાન અંશ ફિલ્મ જોવાની અપીલ કરી છે.
નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બનેલી ફિલ્મ
હનુમાન અંશ ફિલ્મ નીમ કરૌલી બાબાના જીવન પર આધારિત ફિલ્મ છે. ફિલ્મમાં કોઈ મોટા કલાકારો નથી તેમ છતાં ફિલ્મને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. કંગના રનૌત જે સામાન્ય રીતે પોતાની આંકરી ટીકાના કારણે જાણીતી છે તેણે હનુમાન અંશ ફિલ્મના વખાણ કર્યા છે. તેણે ઈંસ્ટાગ્રામ પર સ્ટોરી પોસ્ટ કરી લખ્યું હતું કે, હનુમાન અંશ એક ફિલ્મ નથી પણ સત્સંગ છે. જેમાં નીમ કરૌલી બાબાના ચમત્કારનો અનુભવ કરનારા લોકોની વાતોને સુંદર રીતે રજૂ કરવામાં આવી છે. કંગના રનૌતે એવું પણ લખ્યું છે કે થેરાપી છોડી આ ફિલ્મ જુઓ. એટલે કે આ ફિલ્મ થેરાપી કરતાં પણ વધારે અસરદાર છે.
ફિલ્મ મેકર મધુર ભંડારકર
કંગના રનૌત પહેલા ફિલ્મ મેકર મધુર ભંડારકરે પણ હનુમાન અંશ ફિલ્મના વખાણ કર્યા હતા. તેમણે લખ્યું હતું કે થિયેટરમાં હનુમાન અંશ ફિલ્મ જોઈને શ્રેષ્ઠ સિનેમેટિક અનુભવ થયો. દર્શકો સ્ક્રીન સાથે જોડાય છે. ફિલ્મની સાથે મધુર ભંડારકરે નિર્દેશક વિશાલ ચતુર્વેદીના કામના અને ફિલ્મમાં નીમ કરૌલી બાબાનું કેરેક્ટર પ્લે કરનાર એક્ટર શોભિનવ સત્યના પણ વખાણ કર્યા હતા.
હનુમાન અંશ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
હનુમાન અંશ ફિલ્મના જે રીતે વખાણ થઈ રહ્યા છે તે જ રીતે તેની બોક્સ ઓફિસ કમાણીનો ગ્રાફ પણ વધી રહ્યો છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે ફક્ત 10 લાખની કમાણી થઈ હતી. ત્યારબાદ ત્રીજા સપ્તાહથી હનુમાન અંશ ફિલ્મની કમાણીનો ગ્રાફ સતત વધી રહ્યો છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારથી 27 દિવસની કમાણી 63 કરોડથી વધી ચુકી છે. આ ફિલ્મ બની છે માત્ર 2 કરોડના બજેટમાં. ફિલ્મનું પ્રમોશન પણ કરવામાં નથી આવ્યું. ફિલ્મને માઉથ પબ્લિસિટીનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મ એટલી અદ્ભુત છે કે દર્શકો જ અન્ય લોકોને આ ફિલ્મ જોવા અનુરોધ કરી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)