/Hanuman Ansh: હનુમાન અંશ ફિલ્મે તોડ્યો મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મનો રેકોર્ડ, બની ગઈ સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ધાર્મિક ફિલ્મ

Hanuman Ansh: નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બનેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશ દર્શકોને ખૂબ જ પસંદ પડી રહી છે. 7 ઓગસ્ટે આ ફિલ્મ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને હજુ સુધી આ ફિલ્મ કમાણીના નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મ સામે યશની ટોક્સિક ફિલ્મ પણ ટકી નહીં. રિલીઝ થયાના 44માં દિવસે હનુમાન અંશ ફિલ્મે મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મનો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે અને હનુમાન અંશ ફિલ્મ સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ધાર્મિક ફિલ્મ બની ગઈ છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
હનુમાન અંશ ફિલ્મના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનના આંકડા અનુસાર શનિવારે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 44 દિવસ થયા અને શનિવારની કમાણી 9.75 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી. શનિવારની કમાણી સાથે જ હનુમાન અંશ ફિલ્મનું ભારતમાં નેટ કલેક્શન 258 કરોડથી વધી ગયું છે જ્યારે ફિલ્મનું ગ્રોસ કલેક્શન 300 કરોડને પાર થયું છે. અનુમાન અંશ ફિલ્મનું વર્લ્ડ કલેક્શન 329 કરોડથી વધારેનું થઈ ગયું છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મે મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો છે. મહાવતાર નરસિંહ ફિલ્મ 20 કરોડના બજેટમાં બની હતી અને તેનું નેટ કલેક્શન 247.96 કરોડ થયું હતું જ્યારે ફિલ્મનું લાઈફ ટાઈમ કલેક્શન 300 થી 325 કરોડ વચ્ચેનું રહ્યું હતું. જ્યારે હનુમાન અંશ ફિલ્મે રિલીઝના 44 માં દિવસે જ આ આંકડો પાર કરી લીધો છે.
મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મ એક એનીમેટેડ એક્શન ભક્તિ ફિલ્મ હતી જે 2024 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ 20 કરોડના બજેટમાં બની હતી. જ્યારે હનુમાન ફિલ્મ નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બનેલી છે અને ફિલ્મનું બજેટ બે કરોડ રૂપિયા હતું.
હનુમાન અંશ ફિલ્મ રિલીઝ થાય ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ફિલ્મે 329.30 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કરી લીધું છે. પ્રોફિટની દ્રષ્ટિએ હનુમાન અંશ ફિલ્મ સૌથી મોટી પ્રોફિટેબલ ભક્તિ ફિલ્મ બની ગઈ છે. આ સાથે જ હનુમાન અંશ ફિલ્મ 2026 ની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ પણ બની છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)