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Hanuman Ansh: હનુમાન અંશ ફિલ્મે તોડ્યો મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મનો રેકોર્ડ, બની ગઈ સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ધાર્મિક ફિલ્મ

Hanuman Ansh: હનુમાન અંશ ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણીએ મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મની કમાણીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આ સાથે જ હનુમાન અંશ ફિલ્મ સૌથી વધુ પ્રોફિટ કરનાર ધાર્મિક ફિલ્મ બની ગઈ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:51 AM IST
Hanuman Ansh: હનુમાન અંશ ફિલ્મે તોડ્યો મહાવતાર નરસિમ્હા ફિલ્મનો રેકોર્ડ, બની ગઈ સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ધાર્મિક ફિલ્મ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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