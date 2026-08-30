/Hanuman Ansh: લાલો ફિલ્મ પછી હનુમાન અંશ ફિલ્મ હિટ સાબિત થઈ, 2 કરોડના ખર્ચે બનેલી ફિલ્મે કરી છપ્પરફાડ કમાણી

Hanuman Ansh Box Office Collection: સારી રીતે રજૂ થયેલી ધાર્મિક ફિલ્મો તરફ લોકોની રુચિ વધી રહી છે. ગત વર્ષે મહાઅવતાર નરસિંહા અને ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોએ જે કમાલ દેખાડી હતી તેવી જ કમાલ વધુ એકવાર જોવા મળી રહી છે. આ બે ફિલ્મનો જેમજ ઓછા બજેટમાં બનેલી વધુ એક ફિલ્મ અત્યારે સિનેમા ઘરોમાં લોકોને આકર્ષિત કરી રહી છે. આ ફિલ્મ છે હનુમાન અંશ.
હનુમાન અંશ ફિલ્મ
નૈનીતાલના કૈંચી ધામના બાબા નીમ કરોલીના જીવન પર આધારિત હનુમાન અંશ ફિલ્મ લોકપ્રિય થઈ રહી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે તેની શરુઆત નબળી હતી પણ ફિલ્મ રિલીઝના ત્રીજા સપ્તાહમાં ગેમ બદલી ગઈ. સિનેમા ઘરોમાં ટોક્સિક અને આવારાપન 2 જેવી ફિલ્મોને હનુમાન અંશ ફિલ્મ ટક્કર આપી રહી છે. આ બે ફિલ્મો રિલીઝ થયા પછી પણ હનુમાન અંશ ફિલ્મ જોરદાર કમાણી કરી રહી છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મનું બજેટ અને કમાણી
હનુમાન અંશ ફિલ્મના બજેટ વિશે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આ ફિલ્મ 2 કરોડના ખર્ચે બની છે અને અત્યાર સુધીમાં ફિલ્મે 12 કરોડથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં 7 ઓગસ્ટે રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મના દેશભરમાં માત્ર 25 શો થયા હતા. શરુઆતના 2 સપ્તાહમાં ફિલ્મની કમાણી 1.5 કરોડ જેટલી જ હતી. પણ ત્રીજા સપ્તાહમાં ફિલ્મની કમાણી 10 કરોડથી વધી ગઈ.
નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર આધારિત ફિલ્મ
હનુમાન અંશ ફિલ્મ નૈનીતાલના પ્રખ્યાત નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બની છે. આ ફિલ્મમાં પણ કોઈ મોટા કલાકારો નથી. તેમ છતા આ ફિલ્મને માઉથ પબ્લીસીટીના કારણે જોરદાર રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા ફિલ્મ જોનારા દર્શકો ફિલ્મને લઈને પોઝિટિવ રીવ્યુ શેર કરે છે અને અન્ય લોકોને ફિલ્મ જોવા કહે છે જેના કારણે ફિલ્મની કમાણીનો ગ્રાફ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
હનુમાન અંશ ફિલ્મનું ઓપનિંગ માત્ર 10 લાખ રુપિયાથી થયું હતું. પહેલા સપ્તાહના અંતે ફિલ્મે 1 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. બીજા સપ્તાહમાં પણ ફિલ્મ સુસ્ત રહી હતી. પણ માઉથ પબ્લીટી અસર ત્રીજા સપ્તાહમાં દેખાઈ અને ફિલ્મની કમાણી ડાયરેક્ટ 197 ટકા વધી અને ત્રીજા સપ્તાહમાં ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 10 કરોડને પાર હતું. અત્યાર સુધીમાં હનુમાન અંશ ફિલ્મે ભારતમાં 21 કરોડથી વધુનું કલેકશન કર્યું છે.