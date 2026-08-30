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Hanuman Ansh: લાલો ફિલ્મ પછી હનુમાન અંશ ફિલ્મ હિટ સાબિત થઈ, 2 કરોડના ખર્ચે બનેલી ફિલ્મે કરી છપ્પરફાડ કમાણી

Hanuman Ansh Box Office Collection: ગુજરાતી ફિલ્મ લાલો પછી વધુ એક આધ્યાત્મક ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં ધુઆંધાર કમાણી કરી રહી છે. આ ફિલ્મ છે નીમ કરોલી બાબાના જીવન પર બનેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશ. આ ફિલ્મ માત્ર 2 કરોડના ખર્ચે બની હતી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:53 PM IST
Hanuman Ansh: લાલો ફિલ્મ પછી હનુમાન અંશ ફિલ્મ હિટ સાબિત થઈ, 2 કરોડના ખર્ચે બનેલી ફિલ્મે કરી છપ્પરફાડ કમાણી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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