/Hanuman Ansh Movie Review: પીડામાંથી પરમાત્મા તરફ, નીમ કરોલી બાબાની અજાણ કહાણી ઉજાગર કરતી ફિલ્મ, વાંચો રિવ્યું

Hanuman Ansh Movie Review: ગયા મે મહિનામાં, પ્રખ્યાત સંત નીમ કરોલી બાબા પર ફિલ્મ શ્રી બાબા નીમ કરોલી મહારાજ રિલીઝ થઈ હતી. ત્યારે હવે થિયેટરોમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશ પણ નીમ કરોલી બાબાના જીવન, આધ્યાત્મિક યાત્રા અને સેવાના દર્શનથી પ્રેરિત છે.
હનુમાન અંશની કહાનીમાં શું છે?
કહાની ભોંસલે (ચંદન આનંદ) તેના પૌત્રને નીમ કરોલી બાબા વિશે કહેતાથી શરૂ થાય છે. તે બાબા સાથેની તેની પહેલી મુલાકાતનું વર્ણન કરે છે જ્યારે તે ક્રાંતિકારી હતો. તે 1942નું વર્ષ હતું, જ્યારે દેશ ગુલામી હેઠળ હતો. બાબા તેને પોલીસથી બચાવે છે. પછી તે બાબાની જીવન યાત્રાનું વર્ણન કરે છે.
ત્યાંથી, વાર્તા 12 વર્ષના લક્ષ્મી નારાયણ તરફ વળે છે, જે તેની માતાના મૃત્યુથી ખૂબ જ દુઃખી છે. તે અકબરપુર ગામમાં પોતાનું ઘર છોડીને જાય છે અને માને છે કે જો તેને ભગવાન મળે છે, તો તે તેની મૃત માતા સાથે ફરી મળી શકે છે. તેની શોધ તેને મંદિરો, જંગલો, નદીઓ અને ગામડાઓમાંથી પસાર થતી એક લાંબી આધ્યાત્મિક યાત્રા પર લઈ જાય છે.
ધીમે ધીમે, તેની શોધનો અર્થ બદલાય છે. ભૂખ્યા લોકોને ભોજન આપવું, ભેદભાવ વિના પ્રેમાળ લોકોને, કરુણા અને નિઃસ્વાર્થ સેવા તેના જીવનનો પાયો બની જાય છે. આ ફિલ્મ વાર્તામાં તેની સાથે સંકળાયેલા ચમત્કારો અને આધ્યાત્મિક અનુભવોને પણ ભેળવે છે.
વિશાલ ચતુર્વેદીનું ડાયરેક્શન શાનદાર
ફિલ્મના લેખક અને ડાયરેક્શન, વિશાલ ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના સંશોધન દરમિયાન, જ્યારે તેઓ નીમ કરોલી ગામની મુલાકાત લેતા હતા, ત્યારે ત્યાંના લોકોએ તેમને કહ્યું હતું કે બાબાએ "આંશિક હનુમાન" અવતાર કહેવામાં આવતા હતા. આનાથી "હનુમાન અંશ"નો વિચાર આવ્યો. વિશાલે હનુમાન પ્રત્યેની તેમની ભક્તિ પર આધારિત બાબાની આધ્યાત્મિક યાત્રાને સહેલાઈથી જીવનમાં લાવી છે.
"હનુમાન અંશ" માં એક શક્તિશાળી પટકથા
ફિલ્મની અસર ભવ્યતાને બદલે ભાવનાત્મક ક્ષણો દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. બાબા સાથે સંકળાયેલી લોકપ્રિય ઘટનાઓ, જેમ કે બાળપણમાં પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને છોડ સાથેની વાતચીત, મઠનો હવાલો સંભાળવાનો ઇનકાર અને ત્યારબાદ તેમની માફી, અને એક અંગ્રેજ અધિકારી દ્વારા ટ્રેનમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ માફી, વાર્તામાં સુંદર રીતે વણાયેલી છે.
ગીતો અને સંગીત તમને ભક્તિમાં ડૂબાડશે
ભક્તિ ગીતો અને સંગીત વાર્તાના આધ્યાત્મિક સારને વધુ ગૂંથણ આપે છે. સારી વાત એ છે કે આ ફિલ્મ ફક્ત બાબાના ચમત્કારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી નથી. તે દુઃખથી આધ્યાત્મિકતા અને આધ્યાત્મિકતાથી માનવતાની સેવા સુધીની તેમની સફરને સારી રીતે વિચારીને દર્શાવે છે.
ખામીઓ ખલેલ પહોંચાડતી નથી
જ્યારે બાબા બાળપણમાં પથ્થરોના બદલામાં બાળકોને મીઠાઈ આપે છે, ત્યારે તેઓ આશ્ચર્યચકિત થતા નથી કે પ્રશ્ન ઉઠાવતા નથી. ફિલ્મની ગતિ ક્યારેક ધીમી પડી જાય છે. જો તમે બાબાની વધતી જતી ખ્યાતિનો ઉલ્લેખ ન કરવા જેવી નાની ભૂલોને અવગણો છો, તો તમે તેમની આધ્યાત્મિક યાત્રા સાથે સરળતાથી જોડાઈ શકો છો.
કાસ્ટ ફિલ્મનું હાર્ટ
કાસ્ટમાં, નીમ કરોલી બાબા તરીકે શોભિનવ ડબલ્યુ સત્યાનો અભિનય પ્રશંસનીય છે. તે બાબાના બેદરકાર સ્વભાવ, જીદ અને ભક્તિને સહજતાથી રજૂ કરે છે. વિહાન એસ. હેગડે બાળ કલાકાર તરીકે પ્રભાવ પાડે છે. બાબાની પત્ની તરીકે પૂર્ણિમા તિવારીની ભૂમિકા પણ પ્રભાવશાળી છે. મર્યાદિત સ્ક્રીન સમય હોવા છતાં, મહંત તરીકે અનિલ રસ્તોગીનો અભિનય પ્રશંસનીય છે. ફિલ્મનો અંત સિક્વલના ઉલ્લેખ સાથે થાય છે. એકંદરે, બાબાના વ્યક્તિત્વ અને વિચારોને નજીકથી સમજવા માંગતા દર્શકો માટે આ એક પ્રશંસનીય પ્રયાસ છે.