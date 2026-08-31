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Hanuman Ansh Movie Review: પીડામાંથી પરમાત્મા તરફ, નીમ કરોલી બાબાની અજાણ કહાણી ઉજાગર કરતી ફિલ્મ, વાંચો રિવ્યું

Hanuman Ansh Movie Review: નીમ કરોલી બાબા પર આધારિત ફિલ્મ હનુમાન અંશ થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે. વિશાલ ચતુર્વેદીએ બનાવેલી ફિલ્મ કેવી છે અને લોકોનો પ્રતિસાદ પણ સારો મળી રહ્યો છે, ત્યારે જોવાનું રહેશે કે આ ફિલ્મ હજી કેટલાનું કલેક્શન કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:19 PM IST
Hanuman Ansh Movie Review: પીડામાંથી પરમાત્મા તરફ, નીમ કરોલી બાબાની અજાણ કહાણી ઉજાગર કરતી ફિલ્મ, વાંચો રિવ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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