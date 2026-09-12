Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /હનુમાન અંશને નહીં મળે ઓસ્કરમાં એન્ટ્રી, પ્રોડ્યુસરે જણાવ્યું કારણ

હનુમાન અંશને નહીં મળે ઓસ્કરમાં એન્ટ્રી, પ્રોડ્યુસરે જણાવ્યું કારણ

Hanuman Ansh Movie: હનુમાન અંશ મુવીને જબરદસ્ત રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. તે દરરોજ બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. પરંતુ હવે ફિલ્મના પ્રોડ્યુસરએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેને ઓસ્કારમાં એન્ટ્રી મળશે નહીં.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:12 PM IST
હનુમાન અંશને નહીં મળે ઓસ્કરમાં એન્ટ્રી, પ્રોડ્યુસરે જણાવ્યું કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ચાઈનીઝ બબલ' દુનિયાનું કોઈપણ તત્વ તપાસ વિના જિનપિંગના સંપર્કમાં આવી શકતું નથી, આવી છ
2
3
4
5