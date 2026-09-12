/હનુમાન અંશને નહીં મળે ઓસ્કરમાં એન્ટ્રી, પ્રોડ્યુસરે જણાવ્યું કારણ

Hanuman Ansh Movie: "હનુમાન અંશ" હાલમાં ધૂમ મચાવી રહી છે. તેને દર્શકો તરફથી માત્ર સકારાત્મક સમીક્ષાઓ જ નહીં મળે, પરંતુ તે બોક્સ ઓફિસ પર પણ ખુબ જ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. નાના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે મિર્ઝાપુર, હૈવાન, અને ટોક્સિક જેવી ફિલ્મોની રેસ વચ્ચે પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. દરેકને આશા હતી કે આ ફિલ્મ ઓસ્કાર માટે નોમિનેટ થશે, પરંતુ નિર્માતા નમ્રતા સિંહે કહ્યું કે આ શક્ય નહીં બને. આ ફિલ્મ ઓસ્કાર માટે લાયક નહીં હોય, અને તેણીએ તેનું કારણ પણ સમજાવ્યું છે.
"હનુમાન અંશ" ને ઓસ્કારમાં કેમ એન્ટ્રી નહીં હોય
નમ્રતાને પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ ફિલ્મ અન્ય કોઈ ભાષાઓમાં ડબ કરવામાં આવી છે, અને તેણીએ જવાબ આપ્યો, "ના." નમ્રતા સિંહે કહ્યું કે, અમે તેને ફક્ત તેલુગુમાં ડબ કર્યું છે. મને સમય મળી રહ્યો નથી." શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ સબમિશન માટે ઓસ્કાર ચૂકી ગયા કારણ કે અંતિમ તારીખ 7 સપ્ટેમ્બર હતી. અમને ઘણા લોકો તરફથી ફોન આવ્યા હતા કે અમે ફિલ્મ સબમિટ કરી નથી, પરંતુ અમને તેની જાણ નહોતી. અમે અન્ય બાબતોમાં વ્યસ્ત હતા. આ ઉપરાંત, અમારી પાસે એક નાની ટીમ છે.
ફિલ્મ તેલુગુ સિવાય અન્ય કોઈ ભાષામાં ડબ કરવામાં આવી નથી
નમ્રતાએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, અમે પહેલા તેલુગુ માટે ડબિંગ કરી રહ્યા હતા, અને પછી અન્ય ભાષાઓ માટે. અમે સુલભતા પર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ જેથી વિવિધ ક્ષમતાઓ ધરાવતા લોકો પણ ફિલ્મ જોઈ શકે.
હનુમાન અંશનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
હનુમાન અંશ વિશે, ફિલ્મને શરૂઆતમાં બોક્સ ઓફિસ પર ઓછો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. તેણે તેના પહેલા દિવસે માત્ર 10 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મને પહેલા બે અઠવાડિયામાં બહુ પ્રતિસાદ મળ્યો ન હતો. જોકે, વર્ડ ઓફ માઉથથી ફિલ્મને ફાયદો થયો, અને તે 16મા દિવસથી જ ઝડપથી આગળ વધી. આ પછી, ફિલ્મે ચોથા અઠવાડિયામાં 61 કરોડ રૂપિયા, પાંચમા અઠવાડિયામાં 10.50 કરોડ રૂપિયા અને હવે ભારતમાં 205.73 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
હનુમાન અંશનું દિગ્દર્શન અને નિર્માણ વિશાલ ચતુર્વેદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મ વિશાલના પુસ્તક ડિવાઇન ડિટરન્ટ પર આધારિત છે.
વિશાલે કાગળ પર પેન વડે આખી ફિલ્મ લખી હતી
એ નોંધનીય છે કે આ ફિલ્મ બનાવતી વખતે વિશાલે તેના રૂમમાંથી બધા ડિજિટલ ઉપકરણો કાઢી નાખ્યા હતા અને કાગળ પર પેન વડે સ્ક્રિપ્ટ લખી હતી. ત્યારબાદ તેના સહાયકોએ તેની હસ્તલિખિત સ્ક્રિપ્ટને ડિજિટલ ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરી હતી.
વિશાલે કહ્યું કે, મેં મારા રૂમમાંથી બધા ડિજિટલ ઉપકરણો કાઢી નાખ્યા હતા. મેં ફિલ્મની આખી સ્ક્રિપ્ટ જ નહીં, પણ પેન વડે કાગળ પર બધું પણ લખ્યું હતું. ત્યારબાદ મેં તેના ફોટા ક્લિક કર્યા અને મારા સહાયકોને મોકલ્યા, જેમણે પછી તેમને ડિજિટલ ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કર્યા. આ કારણે, મારું ધ્યાન કોઈપણ વિક્ષેપ વિના વાર્તા પર સંપૂર્ણપણે રહ્યું હતું.
ફિલ્મના શરૂઆતના દ્રશ્ય પર 45 દિવસ વિતાવ્યા હતા
વિશાલે કહ્યું કે નિર્માતાઓએ તેમની સર્જનાત્મક પ્રક્રિયામાં તેમને ઘણી મદદ કરી હતી અને આનાથી તેઓ કોઈપણ દબાણ વિના ફક્ત વાર્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શક્યા.
શરૂઆતનો દ્રશ્ય વિશાલ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું. તેમણે શરૂઆતના દ્રશ્યને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવામાં 45 દિવસ વિતાવ્યા. તેમને લાગ્યું કે એકવાર પહેલું દ્રશ્ય સ્પષ્ટ થઈ જાય, પછી બાકીની વાર્તા લખવાનું સરળ બનશે.