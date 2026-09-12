/Hanuman Ash: હનુમાન અંશ ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ રિલીઝ, ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 200 કરોડની નજીક

Hanuman Ash: હનુમાન અંશ ફિલ્મને ભારતમાં જોરદાર સફળતા મળી છે. માત્ર 2 કરોડના બજેટમાં બનેલી ફિલ્મ અત્યાર સુધીમાં 170 કરોડથી વધુની કમાણી કરી ચુકી છે. ભારતમાં ફિલ્મને મળલી ભવ્ય સફળતા બાદ આ ફિલ્મને હવે વિદેશમાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવી છે. 11 સપ્ટેમ્બર 2026 થી હનુમાન અંશ ફિલ્મ ઈંટરનેશનલ દર્શકો માટે રિલીઝ કરવામાં આવી છે. આ જવાબદારી હોમ્બલે ફિલ્મ્સે ઉઠાવી છે.
ભારતમાં જબરદસ્ત રીતે સફળ રહેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશ હવે વિદેશમાં રિલીઝ થઈ છે. વિદેશમાં ફિલ્મ રિલીઝની જવાબદારી હોમ્બલે ફિલ્મે ઉઠાવી છે. હોમ્બલે ફિલ્મે આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. સાલાર, કાંતારા, કેજીએફ જેવી ફિલ્મો બનાવનાર પ્રોડકશન હાઉસ હોમ્બલે ફિલ્મ્સ હનુમાન અંશ ફિલ્મ ઈંટરનેશનલ દર્શકો સુધી પહોંચાડશે.
A JOURNEY OF FAITH, DEVOTION & DIVINE SPIRIT unfolds worldwide today… ❤️✨
Experience the inspiring journey of #HanumanAnsh on the big screen.
In cinemas worldwide from TODAY.
Overseas Release by @hombalefilms through @HombaleOverseas.@HanumanAnsh @Swambhumedia… pic.twitter.com/iFw98j446Z
— Hombale Films (@hombalefilms) September 11, 2026
હનુમાન અંશ ફિલ્મ વિશાલ ચતુર્વેદીએ લખી છે અને નિર્દેશિત કરી છે. આ ફિલ્મ અંદાજે 2 કરોડના બજેટમાં બની છે પણ ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર જે સફળતા મળી છે તેને જોતાં હોમ્બલે ફિલ્મે આ મુવીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રિલીઝ કરવામાં મદદ કરી છે. હનુમાન અંશ ફિલ્મ ભારતમાં રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે 10 લાખની કમાણી થઈ હતી પણ પછી ફિલ્મને માઉથ પબ્લિસીટીનો એટલો ફાયદો થયો કે હજુ પણ ફિલ્મની કમાણીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. કમાલની વાત એ છે કે હનુમાન અંશ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર યશની ફિલ્મ ટોક્સિકને ટક્કર આપી રહી છે.
વિદેશી દર્શકો જોશે હનુમાન અંશ
હોમ્બલે ફિલ્મ પ્રોડકશને તેના એક્સ અકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી છે કે હનુમાન અંશ ફિલ્મ ગ્લોબલ સ્તરે રિલીઝ થઈ છે. પોસ્ટમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આસ્થા, ભક્તિ અને દિવ્ય આત્માની એક યાત્રા દુનિયાભરમાં શરુ થઈ છે. ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે.
હનુમાન અંશ ફિલ્મ 11 સપ્ટેમ્બરે નોર્થ અમેરિકા, યૂરોપ, યૂએઈ, ઓમાન, કતર, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ જેવા દેશોમાં રિલીઝ કરામાં આવી છે. આ ફિલ્મને વિદેશોમાં પણ સફળતા મળશે તે વાત નક્કી છે કારણ કે નીમ કરૌલી બાબાના ભક્ત ફક્ત ભારતમાં જ નહીં વિદેશોમાં પણ મોટી સંખ્યામાં છે.
હનુમાન અંશ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
હનુમાન અંશ ફિલ્મના બોક્સ ઓફિસ કલેકશનની વાત કરીએ તો ફિલ્મની કમાણી અત્યાર સુધીમાં 163 કરોડથી વધી ચુકી છે. ફિલ્મનું ગ્રોસ કલેકશન 200 કરોડની નજીક છે. 2 કરોડના બજેટમાં બનેલી ફિલ્મ હનુમાન અંશ 2026 ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ સાબિત થઈ છે. હવે મેકર્સે આ ફિલ્મના બીજા પાર્ટની તૈયારીઓ શરુ કરી દીધી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)