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Hanuman Ash: હનુમાન અંશ ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ રિલીઝ, ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 200 કરોડની નજીક

Hanuman Ash: 2 કરોડના ખર્ચે બનેલી હનુમાન અંશ ફિલ્મે કમાલ કરી છે. જે રીતે ફિલ્મ ચાલી રહી છે તેને જોતાં આ ફિલ્મ ટુંક સમયમાં 200 કરોડની કમાણી કરી લેશે. ભારતમાં સફળતા મળ્યા બાદ હવે આ ફિલ્મ વિદેશોમાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:55 AM IST
Hanuman Ash: હનુમાન અંશ ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ રિલીઝ, ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 200 કરોડની નજીક

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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