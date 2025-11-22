Prev
હાર્દિક પંડ્યાની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા પ્રેગ્નેટ છે ? અભિનેત્રીએ પોતે જ કર્યો ખુલાસો

Mahieka Sharma Post : હાર્દિક પંડ્યાની ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્માએ સગાઈ અને પ્રેગ્નન્સીની અફવાઓ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેણીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે, જે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 22, 2025, 12:33 PM IST

Mahieka Sharma Post : નતાશાથી છૂટાછેડા લીધાના એક વર્ષ પછી હાર્દિક પંડ્યા આગળ વધી ગયો છે. તે મહિકા શર્મા સાથે રિલેશનશિપમાં છે, જે એક મોડેલ, અભિનેત્રી અને સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. બંને વારંવાર પૂજા કરતા રોમેન્ટિક ફોટા અને વીડિયો શેર કરે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કપલ ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી રહ્યું છે, પરંતુ તે પહેલાં સમાચાર આવ્યા છે કે તેઓ સગાઈ કરી ચૂક્યા છે અને મહિકા પ્રેગ્નેટ છે. મહિકા શર્માએ પોતે આ અહેવાલો વિશે પોસ્ટ કરી છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.

મહિકા શર્માએ તોડ્યું મૌન

હાર્દિક પંડ્યા અને ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર તેમના અંગત જીવન વિશે પોસ્ટ કરે છે. દરમિયાન મહિકાએ ઓનલાઈન ફરતી સગાઈ અને પ્રેગ્નન્સીની અફવાઓનો જવાબ આપ્યો છે અને પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "હું ઇન્ટરનેટ પર જોઈ રહી છું કે મારી સગાઈ ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, પરંતુ હું તમને જણાવી દઉં કે, હું દરરોજ સારી જ્વેલરી પહેરું છું."

માહિકાએ બીજી પોસ્ટ પોસ્ટ કરી જેમાં તેણે ગુલાબી રંગની બેબી ગાડીમાં બેઠેલી એક છોકરી બતાવી અને લખ્યું, "શું હું પ્રેગ્નન્સીની અફવાઓ સામે લડવા માટે આ ગાડીમાં બેસીને આવું ?" માહિકા શર્માની બંને પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે અને લોકો કમેન્ટ કરી રહ્યા છે. આ પોસ્ટ માહિકા અને હાર્દિકના સંબંધોના સોશિયલ મીડિયા પર હેડલાઇન્સ બની રહ્યા હોવાના અહેવાલો વચ્ચે આવી છે. ફરી એકવાર, લોકો કહી રહ્યા છે કે માહિકા આ પોસ્ટ દ્વારા સગાઈના સમાચાર છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

નતાશાથી છૂટાછેડા પછી, મહિકા હાર્દિકના જીવનમાં આવી

હાર્દિક પંડ્યાના ચાહકો તેને અને મહિકાને અભિનંદન આપી રહ્યા છે, તો ઘણા નતાશાને હીરો અને માહિકાને સોનું કહી રહ્યા છે. 2020માં હાર્દિક પંડ્યાએ અભિનેત્રી અને મોડેલ નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે લગ્ન કર્યા, જે લગ્ન પહેલા પ્રેગ્નેટ હતી.

આ કપલે તેમના લગ્ન ગુપ્ત રાખ્યા અને બાદમાં ભવ્ય લગ્ન કર્યા. જો કે, લગભગ ચાર વર્ષ પછી તેમના સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ, જેના કારણે 2024માં તેમના છૂટાછેડા થયા. હવે મહિકાએ હાર્દિકના જીવનમાં નતાશાનું સ્થાન લીધું છે અને આ જ કારણ છે કે લોકો નતાશા અને મહિકાની તુલના કરી રહ્યા છે.

