100 પુરુષોની સામે ઉતારવા પડ્યા કપડાં, એક્ટ્રેસે સંભળાવ્યો 22 વર્ષ જૂનો કિસ્સો, કહ્યું: "બસ મારા અન્ડરવેર..."

Entertainment News: ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીજમાં, આપણે ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ કે શૂટિંગ દરમિયાન ડાયરેક્ટરો દ્વારા અભિનેત્રીઓ પાસેથી મુશ્કેલ માંગણીઓ કરવામાં આવે છે. બોલીવુડ અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝા સાથે પણ આવું જ કંઈક બન્યું. તાજેતરમાં, દિયાએ તેની કારકિર્દીના શરૂઆતના તબક્કા અને ફિલ્મોમાં કામ કરતી વખતે સામનો કરેલા પડકારો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી.
દિયાએ 2004ની ફિલ્મ તુમસા નહિ દેખાના ગીત મુઝે તુમસે મોહબ્બત હૈ સાથે સંબંધિત એક અનુભવ શેર કર્યો. દિયાએ સમજાવ્યું કે આ ફિલ્મના એક ગીતના શૂટિંગ દરમિયાન, તેને 100 લોકો સામે તેના કપડાં ઉતારવા પડ્યા હતા. ચાલો જાણીએ કે તે ઘટના શું હતી.
લોકોએ તેને સુરક્ષિત અનુભવ કરાવ્યો
વાતચીત દરમિયાન દિયાએ કહ્યું કે, તેમણે મને એવી રીતે આઝાદ કર્યા કે તેની મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી. પછી, હું આ ગીતને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે રજૂ કરી શકી, કારણ કે વૈભવી મર્ચન્ટ કોરિયોગ્રાફર હતી અને તેના પર કામ કરનારા દરેક વ્યક્તિએ મને ખૂબ જ સુરક્ષિત અનુભવ કરાવ્યો.
મારે ફક્ત મારા અન્ડરવેર અને બ્રામાં જ શૂટિંગ કરવું પડ્યું
દિયાએ આગળ જણાવ્યું કે, પરંતુ એક છોકરી તરીકે, આ કદાચ મારા અત્યાર સુધીના સૌથી મુશ્કેલ કામોમાંનું એક હતું. કારણ કે મારે સેટ પર સેંકડો પુરુષોની સામે લગભગ નગ્ન થવું પડ્યું. મારે ફક્ત મારા અન્ડરવેર અને બ્રામાં જ શૂટિંગ કરવું પડ્યું.
રૂમમાં 500 લોકો હોય કે 1000, તેનાથી મને કોઈ ફરક પડતો ન હતો
દિયાએ આગળ ઉમેર્યું કે, તે સમય સુધીમાં, હું સમજી ગઈ હતી કે એક અભિનેતા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે પાત્રની સત્યતા સમજવી. હું તેને કેવી રીતે સમજાવું? જ્યારે અમે ગીતનું શૂટિંગ કર્યું, ત્યારે હું સંપૂર્ણપણે સમજી ગઈ હતી કે એક અભિનેતા માટે પાત્રની સત્યતા શોધવી અને તમે તમારા રોલ દ્વારા શું સંદેશ આપી રહ્યા છો તે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી, મને કોઈ ફરક પડતો ન હતો કે રૂમમાં 500 લોકો હોય કે 1000."
હું શીખતી રહીશ અને સુધારતી રહીશ
અભિનેત્રીએ આગળ કહ્યું કે, મને લાગે છે કે મારી કારકિર્દીના શરૂઆતના દિવસોની ઘણી બાબતો છે, જેણે મને આજે જે કલાકાર બનાવી છે તે બનાવી છે. જો હું સૂક્ષ્મતા, ઊંડાણ અથવા વાસ્તવિક જીવનના અનુભવને એક ક્ષણમાં લાવી શકું છું, તો તેનું કારણ એ છે કે મેં આ 25 વર્ષોમાં મારી અંદરના ઘણા પડકારોને દૂર કર્યા છે. અને મને લાગે છે કે તે એક સતત પ્રક્રિયા છે, ખરું ને? મને આશા છે કે હું શીખતી રહીશ અને સુધારતી રહીશ.
'તુમસા નહીં દેખા' વિશે
ફિલ્મ 'તુમસા નહીં દેખા: અ લવ સ્ટોરી'નું દિગ્દર્શન અનુરાગ બાસુ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને તેનું નિર્માણ મુકેશ ભટ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ હોલીવુડની 'પ્રીટી વુમન'થી પ્રેરિત છે. વાર્તા એક શ્રીમંત માણસની આસપાસ ફરે છે જે એક બાર ડાન્સર સાથે પ્રેમમાં પડે છે, પરંતુ જો તે તેના પરિવાર દ્વારા પસંદ કરેલી છોકરી સાથે લગ્ન ન કરે તો તે તેનો વારસો ગુમાવી શકે છે. આ ફિલ્મમાં અનુપમ ખેર અને પૂજા ભારતી પણ છે.