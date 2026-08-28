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100 પુરુષોની સામે ઉતારવા પડ્યા કપડાં, એક્ટ્રેસે સંભળાવ્યો 22 વર્ષ જૂનો કિસ્સો, કહ્યું: "બસ મારા અન્ડરવેર..."

Entertainment News: દિયા મિર્ઝા એક પ્રખ્યાત બોલીવુડ અભિનેત્રી છે. તે ફક્ત તેની ફિલ્મો માટે જ નહીં પરંતુ તેના સ્પષ્ટવક્તા નિવેદનો માટે પણ જાણીતી છે. હાલમાં જ તેને સેટ પરની ઘટના સંભળાવી હતી અને તેમા જણાવ્યું હતું કે, 100 લોકો સામે મારે કપડા ઉતારવા પડ્યા હતા, મારે ખાલી અન્ડરવેર અને બ્રામાં જ શુટીંગ કરવાનું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 28, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:26 PM IST
100 પુરુષોની સામે ઉતારવા પડ્યા કપડાં, એક્ટ્રેસે સંભળાવ્યો 22 વર્ષ જૂનો કિસ્સો, કહ્યું: "બસ મારા અન્ડરવેર..."

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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100 પુરુષોની સામે ઉતારવા પડ્યા કપડાં, એક્ટ્રેસે સંભળાવ્યો 22 વર્ષ જૂનો કિસ્સો, જાણો
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