'મને 10 વાર ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો; સનોજ સારો માણસ નથી', મોનાલિસાનું દર્દ છલકાયું; રડતા રડતા કર્યા મોટા ખુલાસા
Mahakumbh viral girl Monalisa marriage controversy: બોલિવુડ જગતમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેણે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની સુરક્ષા અને કામ કરવાની રીત પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. અભિનેત્રી મોનાલિસાએ તેની ડેબ્યુ ફિલ્મ 'ડાયરી ઓફ મણિપુર'ના ડાયરેક્ટર સનોજ મિશ્રા પર સેટ પર જાતીય સતામણી અને ગેરવર્તણૂકના સનસનીખેજ આરોપો લગાવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સના વીડિયોમાં પોતાનું દર્દ વ્યક્ત કરતા મોનાલિસાએ ફિલ્મની સફર દરમિયાન તેને આપવામાં આવેલા માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ વિશે ખુલાસો કર્યો છે.
Monalisa marriage controversy: પ્રયાગરાજ મહાકુંભની 'વાયરલ ગર્લ' તરીકે જાણીતી મોનાલિસા હાલમાં જ લગ્નને કારણે ચર્ચામાં હતી, પરંતુ હવે તેના આ ખુલાસાએ બોલિવૂડ અને રિજનલ સિનેમામાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. વાયરલ વીડિયોમાં મોનાલિસા અત્યંત ભાવુક અને દુઃખી દેખાઈ રહી છે. તેણે જણાવ્યું કે સેટ પર તેની સાથે શારીરિક અબ્યુઝ અને માનસિક ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું હતું. મોનાલિસાએ વીડિયોમાં કહ્યું સનોજ મિશ્રા સારા માણસ નથી. મેં મારા પરિવારને જણાવ્યું હતું કે તેમણે મને સેટ પર 10 વાર ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યો, પરંતુ શરૂઆતમાં મને ત્યાંથી પણ કોઈ સપોર્ટ મળ્યો નહીં. શું એક સ્ત્રીને તેની પહેલી ફિલ્મ બનાવવા માટે પોતાની આબરૂની કિંમત ચૂકવવી પડે?"
પરિવારના વલણથી નિરાશા
વાયરલ વીડિયોમાં મોનાલિસાનો ગુસ્સો અને લાચારી સ્પષ્ટ દેખાય છે. પરિવારની પ્રતિક્રિયા પર અફસોસ વ્યક્ત કરતા તેણે કહ્યું કે, "મારા પરિવારે કહ્યું કે આ તારી પહેલી ફિલ્મ છે, તેને શાંતિથી પૂરી કર. પણ મારો સવાલ એ છે કે, શું તમે પહેલી ફિલ્મ માટે મારો રેપ કરાવશો? મારી સાથે જે ખોટું થયું છે તેની સામે મને ન્યાય જોઈએ." કેરળમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા મોનાલિસાએ એક ભયાનક નિવેદન પણ આપ્યું હતું.
મારી અને ફરમાન પાસે હવે માત્ર એક જ રસ્તો બચ્યો છે: મોનાલિસા
મોનાલિસાએ કહ્યું કે, "મારી અને ફરમાન પાસે હવે માત્ર એક જ રસ્તો બચ્યો છે, અને તે છે આત્મહત્યા. જો દિલ્હી કે મધ્યપ્રદેશની સરકાર અમારી મદદ નહીં કરે તો અમે જીવન ટૂંકાવી લઈશું. અમને ખુલ્લેઆમ મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી રહી છે અને અમારા પોસ્ટરો બાળવામાં આવી રહ્યા છે." તેણે સનોજ મિશ્રા પર વધુ પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સનોજ નાની છોકરીઓને ફિલ્મની લાલચ આપીને તેમની છેડતી કરે છે. તે રોલ આપવાના બહાને ખોટા કામો કરે છે. તેમનું નામ લેતા પણ મને શરમ અને ગંદકીનો અનુભવ થાય છે.
મને ખબર છે કે મારી સાથે શું થયું...મોનાલિસા
તેણે આગળ કહ્યું, "મને ખબર છે કે મારી સાથે શું થયું. મારી સાથે અન્યાય થયો હતો, અને હવે હું ફક્ત ન્યાય ઇચ્છું છું." મોનાલિસાના આરોપોએ બોલિવુડ ઉદ્યોગમાં "મી ટૂ" ચળવળ જેવા આંદોલનોની યાદો તાજી કરી દીધી છે, જ્યાં નવા કલાકારોને કામના બદલામાં શારીરિક શોષણનો સામનો કરવો પડે છે. દિગ્દર્શક સનોજ મિશ્રા જે ઘણીવાર પોતાની ફિલ્મો માટે અહેવાલોમાં રહે છે, તેઓ ફરી એકવાર આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેઓ અત્યાર સુધી મોનાલિસાના આરોપો પર મૌન રહ્યા છે. તેમણે હજુ સુધી આ આરોપો પર કોઈ સત્તાવાર નિવેદન કે સ્પષ્ટતા કરી નથી. હવે, સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો મોનાલિસાના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા છે.
મોનાલિસાએ સનોજ મિશ્રા પર પ્રહારો કર્યા
મોનાલિસાએ પોતાની પહેલી ફિલ્મના દિગ્દર્શક સનોજ મિશ્રા પર છેડતીનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે સનોજે મને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જ્યારે તેણે પોતાના પરિવારને આ વિશે જાણ કરી અને વિરોધ કર્યો, ત્યારે તેઓએ કોઈ કાર્યવાહી કરી નહીં. તેના બદલે, તેઓએ મોનાલિસાને ચૂપ રહેવા કહ્યું. કેરળમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા મોનાલિસાએ કહ્યું, "ફરમાન અને મારી પાસે ફક્ત એક જ વિકલ્પ બચ્યો છે: આત્મહત્યા. જો દિલ્હી અને મધ્યપ્રદેશની સરકારો અમને મદદ નહીં કરે, તો અમે બંને આત્મહત્યા કરીશું. અમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. અમને ખુલ્લેઆમ હત્યા અને માથું વાઢવાની ધમકીઓ મળી રહી છે. અમારા પોસ્ટરો સળગાવવામાં આવી રહ્યા છે. હું બધી સરકારોને હાથ જોડીને અમારું સમર્થન કરવા વિનંતી કરું છું."
હું પોતે તેમની ફિલ્મનો ભાગ બનવા માંગતી નથી: મોનાલિસા
મોનાલિસાએ ત્યારબાદ સનોજ મિશ્રા પર ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું, "સનોજ મિશ્રા, જે કહી રહ્યા છે કે તેમને મોનાલિસાનું નામ લેવામાં શરમ આવે છે, તે મારી ફિલ્મનો ભાગ નહીં બને. હું પોતે તેમની ફિલ્મનો ભાગ બનવા માંગતી નથી. કારણ કે તે ખૂબ જ ધિક્કારપાત્ર વ્યક્તિ છે." મને તેનું નામ લેવામાં પણ શરમ આવે છે. મને ગંદુ લાગે છે. તે ફિલ્મોના બહાને યુવાન છોકરીઓનું શોષણ કરે છે.
સનોજ મોનાલિસા સાથે કામ કરશે નહીં.
સનોજ મોનાલિસા અને ફરમાનના લગ્ન માટે સૌથી મોટો ફટકો હતો. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે મોનાલિસાએ તેની ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલાં જ જોખમમાં મૂકી દીધી હતી. ફિલ્મનું એક ગીત મોનાલિસા સાથે શૂટ થવાનું હતું, પરંતુ હવે તે તેની સાથે કામ કરશે નહીં. સનોજે એમ પણ કહ્યું કે તેની ફિલ્મ રિલીઝ થવી મુશ્કેલ બનશે. તે મોનાલિસાના પરિવારને મળવા માટે મહેશ્વર ગયા અને તેમની સાથે મોનાલિસા અને ફરમાન વિરુદ્ધ લવ જેહાદની ફરિયાદ નોંધાવવા પોલીસમાં ગયો.
ડાયરેક્ટર સનોજ મિશ્રાનું વલણ
બીજી તરફ, ડાયરેક્ટર સનોજ મિશ્રાએ મોનાલિસાના આ ગંભીર આરોપો પર હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કરી નથી. જોકે, તેમણે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે મોનાલિસાએ લગ્ન કરીને તેમની ફિલ્મને સંકટમાં મૂકી દીધી છે. સનોજે મધ્યપ્રદેશના મહેશ્વર જઈને મોનાલિસાના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને પોલીસમાં મોનાલિસા અને ફરમાન વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર લોકો મોનાલિસાના સમર્થનમાં આવી રહ્યા છે અને આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે.
