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રાઝ ફિલ્મની કાળજું કંપાવે તેવી ચીસ સામાન્ય ન હતી, વિક્રમ ભટ્ટે અસલી ભૂતનો અવાજ ક્રિએટ કરી ફિલ્મમાં યુઝ કર્યો

Horror Film Raaz: વિક્રમ ભટ્ટ તેની હોરર ફિલ્મો માટે ફેમસ છે. આ ફિલ્મોમાં સૌથી વધુ હીટ થઈ હતી 2002 માં આવેલી રાઝ ફિલ્મ. રાઝ ફિલ્મમાં એક ચીસ વારંવાર સંભળાય છે. આ ચીસ નોર્મલ નથી. જે ચીસ સાંભળી હાથ પગ ઠંડા થઈ જાય છે તે ચીસ અસલી ભૂતનો અવાજ છે. શું છે આ ચીસની હકીકત ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:47 PM IST
રાઝ ફિલ્મની કાળજું કંપાવે તેવી ચીસ સામાન્ય ન હતી, વિક્રમ ભટ્ટે અસલી ભૂતનો અવાજ ક્રિએટ કરી ફિલ્મમાં યુઝ કર્યો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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