/રાઝ ફિલ્મની કાળજું કંપાવે તેવી ચીસ સામાન્ય ન હતી, વિક્રમ ભટ્ટે અસલી ભૂતનો અવાજ ક્રિએટ કરી ફિલ્મમાં યુઝ કર્યો

Horror Film Raaz: હોરર ફિલ્મોનો પણ અલગ જ ફેન બેઝ છે. દર વર્ષે હોરર જોનરની અલગ અલગ ફિલ્મો રિલીઝ થતી હોય છે. બોલીવુડમાં પણ કેટલીક એવી હોરર ફિલ્મો બની છે જે આજે પણ ડરનો અનુભવ કરાવે. આવી જ એક હોરર ફિલ્મ છે જેનો કોઈ જ મુકાબલો નથી. વાત થઈ રહી છે તે છે વર્ષ 2002માં આવેલી હોરર ફિલ્મ રાઝ.
હોરર ફિલ્મ રાઝનું સિક્રેટ
વર્ષ 2002માં બિપાશા બાસુ, ડીનો મોરિયા, માલિની શર્મા અને આશુતોષ રાણાની રાઝ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ જેમણે જોઈ છે તેમણે ઘર બેઠા પણ ડરનો અનુભવ કર્યો હશે. પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ ફિલ્મમાં અસલી ચુડેલનો અવાજ યુઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ફિલ્મમાં એક ખતરનાક અવાજ સાંભળવા મળે છે જે અવાજ સાંભળીને ભલભલા લોકો ડરી જાય. આ અવાજ હુબહુ અસલી ભૂતની ચીસના અવાજની કોપી છે. આ વાત અમે નથી કહી રહ્યા આ વાતનો ખુલાસો ખુદ ફિલ્મ મેકરે એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન કર્યો હતો.
Raaz ફિલ્મમાં અસલી ચુડેલની ચીસ જેવો અવાજ
વિક્રમ ભટ્ટની ફિલ્મ ઘોસ્ટ રિલીઝ થઈ રહી હતી ત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન વિક્રમ ભટ્ટે રાઝ ફિલ્મ સાથે જોડાયેલી આ વાત કહી હતી. વિક્રમ ભટ્ટે એવું કહ્યું હતું કે જ્યારે તે સડક ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મુકેશ મીલ્સમાં તેને એક ભયંકર અવાજ સાંભળવા મળ્યો હતો. વિક્રમ ભટ્ટના કહ્યા અનુસાર સડક ફિલ્મના લાસ્ટ શિડયુલ માટે તેઓ મુંબઈની મુકેશ મીલ્સ પર કેમેરામેન સાથે શૂટિંગ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે તેને ભયંકર ચીસનો અવાજ સંભળાયો. એ અવાજ એટલો ભયંકર હતો કે વિક્રમ ભટ્ટ તેને ભૂલી શક્યા નહીં. ત્યાર પછી જ્યારે રાઝ ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ થયું ત્યારે તેમણે નક્કી કર્યું કે જે અવાજ તેમણે મુકેશ મિલ્કમાં સાંભળ્યો હતો તેવો જ અવાજ તે ફિલ્મમાં એડ કરશે.
Raaz ફિલ્મમાં અસલી ભૂતની ચીસ
Raaz ફિલ્મ નું શૂટિંગ શરૂ થયું અને તેમાં જ્યારે ભૂતની ચીસ એડ કરવાની હતી ત્યારે વિક્રમ ભટ્ટે અલગ અલગ વોઇસ આર્ટિસ્ટ ને બોલાવીને તેમનો ટેસ્ટ લીધો.. વિક્રમ ભટ્ટ ઇચ્છતા હતા કે તેને મુકેશ મીલ્સમાં જે અવાજ સંભળાયો હતો તેવો જ અવાજ તેને ફિલ્મમાં યુઝ કરવો છે.. તેના માટે તેણે બે ડબિંગ આર્ટિસ્ટની ચીસનો અવાજ કલબ કરીને ફિલ્મ માટે અસલી ચુડેલના અવાજ જેવી જ ચીસ રેકોર્ડ કરી. આ રીતે રાઝ ફિલ્મમાં ભૂતની જે ચીસ સંભળાય છે તે અસલી ભૂતની છે તેવું કહેવાય છે.
વિક્રમ ભટ્ટે એવું કહ્યું હતું કે જ્યારે તે સડક ફિલ્મનું શૂટિંગ કરતા હતા ત્યારે રાતના સમયે તેમને ડરામણા અવાજ સંભળાતા હતા. શરૂઆતમાં તેમને લાગ્યું કે કોઈ મજાક કરતું હશે પરંતુ આવી ઘટના સતત બનતી રહી. આ સિવાય શૂટિંગ દરમિયાન કેટલીક વિચિત્ર ઘટનાઓ પણ બનતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)