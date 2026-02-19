Salim Khan Helan Love Story: ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન સાથે ડ્રિંક કરતી હેલનના પ્રેમમાં પડ્યા સલીમ ખાન, લગ્ન પછી હેલન સાથે ઘરમાં થતું ખરાબ વર્તન
Salim Khan Helan Love Story: સલીમ ખાન હાલ બ્રેન હેમરેજની સારવાર પછી લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. સલીમ ખાન તેની 2 પત્નીઓ અને બાળકો સાથે ખુશહાલ જીવન જીવે છે પરંતુ આ પરિવાર જેટલો ખુશ દેખાય છે એટલો ખુશ ત્યારે ન હતો જ્યારે સલીમ ખાને હેલન સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ સલીમ ખાન અને હેલનની લવસ્ટોરી અને હેલનને લઈને ખાન પરિવારના વર્તન વિશે.
- સલીમ ખાનની 2 પત્નીઓ છે. એક છે સલમા ખાન અને બીજી પત્ની છે હેલન.
- હેલન અને સલીમ ખાન ફિલ્મ ડોનના સેટ પર મળ્યા અને ત્યારે તેમની વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ શરુ થયા.
- હેલનની વાત જાણી સલમા ખાન અને બાળકો હતા નારાજ.
Salim Khan Helan Love Story: સલીમ ખાન બોલીવુડના દિગ્ગજ રાઈટર છે. સલીમ-જાવેદની જોડીએ બોલીવુડને યાદગાર ફિલ્મોની ભેટ આપી છે. સલીમ ખાનની 2 પત્નીઓ છે. એક છે સલમા ખાન અને બીજી પત્ની છે હેલન. હેલન બોલીવુડની એક સમયની લોકપ્રિય અદાકારા હતી. સલીમ ખાનને હેલન સાથે તેના પહેલા લગ્નના 17 વર્ષ પછી બીજા લગ્ન કર્યા હતા. તે સમયે સલમાન ખાન, અરબાઝ ખાન, સોહેલ ખાન અને અલ્વીરા ખાનનો જન્મ પણ થઈ ગયો હતો. 4 સંતાનના પિતા સલીમ ખાન કેવી રીતે હેલનના પ્રેમમાં પડ્યા અને બીજા લગ્ન પછી તેના પરિવારમાં કેવો માહોલ હતો ચાલો જાણીએ.
સલીમ ખાન અને હેલનની લવસ્ટોરી
એક મુલાકાત દરમિયાન હેલને જણાવ્યું હતું કે સૌથી પહેલીવાર સલીમ ખાન સાથે તેની મુલાકાત 1963 ની ફિલ્મ કાબલી ખાન દરમિયાન થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં હેલન અભિનેત્રી હતી અને સલીમ ખાન વિલન. જો કે તે સમયે તેમની વચ્ચે વાતચીત પણ થતી નહીં. ત્યારબાદ બીજી વખત હેલન અને સલીમ ખાન એકબીજાને મળ્યા ફિલ્મ ડોનના સેટ પર અને ત્યારે તેમની વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ શરુ થયા. સલીમ ખાને તેના બીજા લગ્ન વિશે જણાવ્યું હતું કે ડોન ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન હેલન સેટ પર આવતી ત્યારે તેઓ સાથે ડ્રિંક્સ લેતા. ત્યાર પછી તેઓ પ્રેમમાં પડ્યા.
સલીમ ખાન અને હેલનના લગ્ન પર પરિવારનું રિએકશન
સલીમ ખાન અને હેલનના પ્રેમ સંબંધો ફિલ્મ ઈંડસ્ટ્રીમાં ચર્ચાનો વિષય બનવા લાગ્યા હતા. આ સમયે સલીમ ખાને જ સૌથી પહેલા તેની પત્ની સલમા અને બાળકોને જણાવ્યું કે તે હેલનને પ્રેમ કરે છે અને લગ્ન કરવા માંગે છે. સલીમ ખાને તેની એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તે પોતાના પહેલા લગ્નની ખુશ જ હતા, તે સલમા ખાનને પ્રેમ કરતા હતા તેમ છતાં હેલન સાથે પણ તેમને પ્રેમ થયો. ત્યારબાદ તેમણે નક્કી કર્યું કે હેલન સાથેના પ્રેમની વાત તે પોતે જ પરિવારને કરશે. સૌથી પહેલા તેમણે સલમા ખાનને આ વાત કહી હતી. જેનાથી સલમા ખાન નારાજ થઈ હતી. સાથે જ સલમાન ખાન સહિતના બાળકો પણ નારાજ હતા.
હેલન સાથે સલમા ખાન અને સલમાન ખાનનું વર્તન
હેલન એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન ખાન પરિવારમાં પસાર કરેલા શરુઆતના સમયને યાદ કરતાં કહ્યું હતું કે જ્યારે તે અને સલીમ ખાન એકબીજાને ડેટ કરતાં ત્યારે પણ તેને સલમા ખાન વિશે ખરાબ લાગતું. સલમા ખાનનો સામનો કરવાથી તેને ગિલ્ટ ફીલ થતી. હેલને જણાવ્યું હતું કે તે સલીમ ખાન સાથે પરિવાર બનાવવા માંગતી હતી પણ તેનો પરિવાર તોડવો પણ ન હતો. હેલન એ જણાવ્યું કે જ્યારે તે લગ્ન કરી સલીમ ખાનના ઘરે ગઈ ત્યારે સલમા ખાન અને બાળકોનું વર્તન તેને લઈ સારું ન હતું. પરંતુ ધીરેધીરે બધું નોર્મલ થવા લાગ્યું અને હેલન એ તેના પ્રેમથી સલમા ખાન અને બાળકોનું દિલ જીતી લીધું.
હેલન અને સલીમ ખાનની દીકરી
સલીમ ખાને તેના પહેલા લગ્નના 17 વર્ષ પછી હેલન સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. હેલન સાથે સલીમ ખાને લગ્ન કર્યા ત્યારે સલીમ ખાનને ચાર સંતાન હતા. ચાર સંતાનોને જ હેલન એ પોતાના સંતાન તરીકે સ્વીકાર્યા. શરુઆતના કડવા સમય પછી સલમાન ખાન, અરબાઝ ખાન અને સોહેલ ખાન પણ તેને માં ની જેમ પ્રેમ કરવા લાગ્યા. ત્યારબાદ સલીમ ખાન અને હેલનએ અર્પિતા ખાનને દત્તક લીધી હતી. અર્પિતા ખાન હવે ખાન પરિવારની સૌથી લાડકી સભ્ય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
