Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

'કોઈએ મારું ગળું દબાવ્યું, હું શ્વાસ લઈ શકતી નહોતી': હેમા માલિનીએ શેર કર્યો સૌથી ડરામણો અનુભવ

hema malini haunted house: બોલિવૂડના 'ડ્રીમ ગર્લ' હેમા માલિની જ્યારે કારકિર્દી બનાવવા માટે મુંબઈ આવી, ત્યારે મુંબઈના એપાર્ટમેન્ટમાં રહેવું સરળ નહોતું. તે જે ઘરમાં રહેતી હતી તે ભૂતિયો હતો, જી હા...આ હકીકત હેમાએ પોતે જાહેર કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:25 AM IST

Trending Photos

'કોઈએ મારું ગળું દબાવ્યું, હું શ્વાસ લઈ શકતી નહોતી': હેમા માલિનીએ શેર કર્યો સૌથી ડરામણો અનુભવ

hema malini haunted house: બોલિવૂડના 'ડ્રીમ ગર્લ' હેમા માલિની આજે કોઈ ઓળખાણની મોહતાજ નથી. હેમાએ પોતાની કારકિર્દીમાં ઘણી શાનદાર ફિલ્મો આપી છે અને તેમની ક્લાસિક ફિલ્મો આજે પણ ચાહકોને એટલી જ પસંદ છે. પ્રોફેશનલ લાઈફની સાથે હેમા પોતાની પર્સનલ લાઈફને લઈને પણ હંમેશા ચર્ચામાં રહ્યા છે. હેમા ચેન્નાઈ અને દિલ્હી જેવા શહેરોમાં મોટી થઈ હતી. જ્યારે તે અભિનેત્રી તરીકેની કારકિર્દી બનાવવા માટે મુંબઈ ગઈ, ત્યારે ત્યાં રહેવું સરળ નહોતું. તે જે બંગલામાં રહેતી હતી તે ભૂતિયો હતો, આ હકીકત હેમાએ પોતે જાહેર કરી છે.

"દર રાત્રે કોઈ મારું ગળું દબાવવાનો પ્રયત્ન કરતું હતું"
જો કે, હેમા માલિનીના રામ કમલ મુખર્જીના પુસ્તક 'હેમા માલિની: બિયોન્ડ ધ ડ્રીમ ગર્લ'માં હેમાએ રાજ કપૂર સાથેની તેમની ડેબ્યુ ફિલ્મ 'સપનો કા સૌદાગર' ના શૂટિંગ દરમિયાનની એક ઘટના યાદ કરી છે. આ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન હેમા બાંદ્રામાં એક નાના એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી હતી, જેમાં રાજ કપૂર પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. ફિલ્મ પછી, તે એક બંગલામાં રહેવા ગઈ - જે ભૂતિયા હોવાનું કહેવાય છે. હેમાએ કહ્યું, "દરરોજ રાત્રે, મને એવું લાગતું હતું કે કોઈ મારું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે; મને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હતી. હું મારી માતા સાથે સૂતી હતી, અને તેણીએ જોયું કે હું કેટલી બેચેન છું. જો તે ફક્ત એક કે બે વાર બન્યું હોત, તો અમે તેને અવગણ્યું હોત, પરંતુ તે દરરોજ રાત્રે બન્યું." આ પછી જ તેણે મુંબઈમાં પોતાનો પહેલો એપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

ખબર નહોતી કે ધર્મેન્દ્ર સાથે લગ્ન કરીશ
હેમા માલિનીએ આગળ જણાવ્યું કે, "મને યાદ છે કે ધર્મેન્દ્રજી કોફી પીવા માટે આવતા હતા, પણ ત્યારે મને અંદાજ પણ નહોતો કે મને તેમનાથી પ્રેમ થઈ જશે અને હું તેમની સાથે લગ્ન કરીશ." તેમણે વધુમાં શેર કર્યું કે, પોતાના બંગલામાં શિફ્ટ થતા પહેલા જ્યારે તેઓ શૂટિંગ પર હતા ત્યારે તેમના પિતાનો ફોન આવ્યો હતો. તેમણે હેમાને દક્ષિણ મુંબઈના વાલકેશ્વર વિસ્તારમાં બોલાવ્યા હતા. જ્યારે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તો જોયું કે પિતાએ તેમના માટે દરિયા કિનારે એક મોટો એપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યો હતો. જોકે, હેમાએ તે લેવાની ના પાડી દીધી. જોકે, માએ તેમને ચેન્નાઈમાં જેવો બંગલો હતો તેવો બંગલો શોધવા કહ્યું.

વર્ષ 1972 માં ખરીદ્યો પોતાનો બંગલો
હેમાએ જણાવ્યું કે, "પિતાએ મને પૂછ્યું કે શું મને ફ્લેટ પસંદ આવ્યો? કદાચ એ પહેલીવાર હતું જ્યારે મેં તેમને કહ્યું કે મને સાઉથ બોમ્બેના એપાર્ટમેન્ટમાં રહેવું પસંદ નથી, પણ મારે ચેન્નાઈ જેવું ઘર જોઈએ છે જ્યાં આસપાસ ઘણા બધા ઝાડ હોય. ત્યારપછી તેમણે જુહુમાં બંગલો શોધવાનું શરૂ કર્યું." હેમા માલિનીએ પોતાનો પહેલો બંગલો વર્ષ 1972માં ખરીદ્યો હતો અને વર્ષ 1980માં તેમણે ધર્મેન્દ્ર સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Hema MaliniDharmendra Deolhema malini haunted househema malini haunted bunglow

Trending news