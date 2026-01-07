Hema Malini: હેમા માલિનીએ બંગલામાં કર્યો હતો ભૂતનો અનુભવ, રાત્રે અભિનેત્રી સાથે બનતી વિચિત્ર ઘટનાઓ
Hema Malini: હેમા માલિની ભારતીય હિંદી સિનેમાની સફળ અભિનેત્રીઓમાંથી એક છે. આજે તમને હેમા માલિનીને થયેલા એક ભૂતિયા અનુભવ વિશે જણાવીએ. આ વાતનો ઉલ્લેખ હેમા માલિની પર લખાયેલી બુકમાં પણ છે. ધર્મેન્દ્ર સાથે તેમના લગ્ન થયા તે પહેલા તેમની સાથે ભયાનક ઘટના ઘટી હતી.
Hema Malini: હેમા માલિની બોલીવુડની દિગ્ગજ અદાકારા છે. હેમા માલિની હાલ પોતાના અંગત જીવનના કારણે ચર્ચામાં છે. ધર્મેન્દ્રના નિધન પછીથી હેમા માલિની સતત ચર્ચામાં છે. હેમા માલિની હવે ફિલ્મોમાં સક્રિય નથી પરંતુ તે રાજકારણમાં એક્ટિવ છે અને ભાજપ પાર્ટીના સાંસદ છે. જોકે એક્ટિંગ ક્ષેત્રે એક્ટિવ ન હોવા છતાં પણ હેમા માલિનીના કરિયરની કેટલીક બાબતો હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. જેમાંથી એક ઘટના તેમને થયેલા ભૂતના અનુભવની પણ છે.
બોલીવુડની ડ્રીમ ગર્લ તરીકે લોકપ્રિય હેમા માલિની સાથે તેના કરિયરની શરૂઆતમાં એક વિચિત્ર ઘટના બની હતી. આ ઘટના એક ભૂત બંગલા સંબંધિત છે. જાણીને નવાઈ લાગશે કે હેમા માલિની જ્યારે મુંબઈમાં આવ્યા અને બોલીવુડમાં નામ કમાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેઓ જે ઘરમાં રહેવા ગયા હતા ત્યાં તેમને ભૂતનો અનુભવ થયો હતો. શું છે આ ઘટના ચાલો જાણીએ.
આ વાત તે સમયની છે જ્યારે હેમા માલિની હિન્દી સિનેમામાં અભિનેત્રી બનવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી હતી. તે સમયે તેના લગ્ન અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર સાથે થયા ન હતા. કરિયરના શરૂઆતી દિવસોમાં મુંબઈમાં સેટલ થવા માટે હેમા માલિનીને ખૂબ જ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. જ્યારે તેઓ મુંબઈ શિફ્ટ થયા ત્યારે શરૂઆતમાં અજાણતાં એક હોન્ટેડ હાઉસમાં રહેવા લાગ્યા હતા, જ્યાં તેમની સાથે વિચિત્ર ઘટનાઓ બનતી હતી.
હેમા માલિની પર લખાયેલા એક પુસ્તક જેનું નામ હેમા માલિની બિયોન્ડ ધ ડ્રીમ ગર્લ છે તેમાં પણ આ ભુતિયા ઘરની વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં હેમા માલિની એ જણાવ્યું હતું કે, મુંબઈ આવ્યા પછી તે જુહુ સ્થિત એક મોટા ઘરમાં શિફ્ટ થયા હતા. જ્યારે તે ઘરમાં શિફ્ટ થયા ત્યારે તેમને ખબર ન હતી કે તે એક હાઉન્ટેડ હાઉસ છે એટલે કે ભૂતિયા ઘર છે.
ઘરમાં રહેવાની શરૂઆત કરી ત્યારથી જ રોજ રાત્રે હેમા માલિની સાથે વિચિત્ર ઘટનાઓ બનતી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે તે ઘરમાં એક રાત પણ શાંતિથી સૂઈ શક્યા નથી. રાત્રે સૂતી વખતે તેમનું ગળું કોઈ દબાવતું હોય તેવો અનુભવ થતો. સૂતી વખતે તે શ્વાસ પણ લઈ શકતા ન હતા. આવું તેમની સાથે રોજ રાત્રે થવા લાગ્યું અંતે તેમણે તે ઘર છોડી દીધું.
હેમા માલિની ધર્મેન્દ્ર સાથેના શરૂઆતના સમયને યાદ કરતા એવું પણ જણાવ્યું હતું કે તે સમયે ધરમજી તેમના ઘરે કોફી પીવા આવતા હતા. તે સમયે તેને ખબર ન હતી કે ધર્મેન્દ્ર સાથે તેને પ્રેમ થઈ જશે અને તેમની સાથે લગ્ન પણ કરશે. અભિનેત્રી હેમા માલિની એ મુંબઈમાં પોતાનો પહેલો બંગલો 1972 માં ખરીદ્યો હતો. જ્યારે તે સીતા ઔર ગીતા ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહ્યા હતા. આ ઘર તેમણે એક ગુજરાતી પાસેથી ખરીદ્યું હતું અને તે ઘર તેમને ખૂબ જ પ્રિય હતું.
