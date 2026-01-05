Dharmendra: ધર્મેન્દ્રના નિધન પછી પહેલીવાર હેમા માલિનીએ તોડ્યું મૌન, જણાવી દીધું શા માટે રાખી હતી બે અલગ અલગ પ્રાર્થના સભા
Dharmendra And Hema Malini: બોલીવુડ એક્ટર ધર્મેન્દ્રના નિધન પછી તેમના માટે 2 અલગ અલગ પ્રાર્થના સભા રાખવામાં આવી હતી. આવું શા માટે થયું હતું તે અંગે ખુદ હેમા માલિનીએ એક મુલાકાત દરમિયાન ખુલાસો કરી દીધો છે. ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ વાત.
Dharmendra And Hema Malini: બોલીવુડ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ 89 વર્ષની ઉંમરે 24 નવેમ્બર 2025 ના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા. ધર્મેન્દ્રના અચાનક નિધનથી હેમા માલિની આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. ધર્મેન્દ્રના નિધન પછી પહેલી વખત એક મુલાકાત દરમિયાન તેમણે ધર્મેન્દ્ર વિશે ખુલીને વાત કરી હતી. તેમણે આ મુલાકાતમાં જણાવ્યું કે છેલ્લે ધર્મેન્દ્રની હાલત કેવી હતી અને તેમના નિધન પછી જે વાતની સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ તે બે પ્રાર્થના સભા શા માટે રાખવામાં આવી હતી.
હેમા માલિની એ જણાવ્યું કે ધર્મેન્દ્રના મોતના આઘાતમાંથી તે હજુ પણ બહાર આવી શક્યા નથી. તેઓ ધર્મેન્દ્રને ક્યારેય ભૂલી ન શકે. ધર્મેન્દ્ર હોસ્પિટલમાં હતા ત્યારે જે પણ થયું તે કોઈએ વિચાર્યું ન હતું. તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લો એક મહિનો તેમના અને તેમના પરિવાર માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતો કારણ કે જ્યારથી ધર્મેન્દ્ર બિમાર પડ્યા અને તેમની હાલત બગડી રહી હતી ત્યારથી તેઓ પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા હતા.
હેમા માલિની એ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ધર્મેન્દ્રએ અંતિમ શ્વાસ લીધા ત્યારે તે બધા જ એક સાથે હતા એટલે કે સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, ઈશા, અહાના અને તેઓ પોતે. હેમા માલિની એ જણાવ્યું કે ધર્મેન્દ્રએ અંતિમ શ્વાસ લીધા તે પહેલાં પણ તેઓ બીમાર પડ્યા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તે સ્વસ્થ થઈને ઘરે આવી ગયા હતા. તેથી છેલ્લી વખત પણ પરિવારને એવી આશા હતી કે આ વખતે પણ ધર્મેન્દ્ર ઘરે આવી જશે. પરંતુ તેમણે અચાનક જ આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું, તે વાતની કલ્પના પણ કોઈને ન હતી.
હેમા માલિની એ જણાવ્યું કે ધર્મેન્દ્રને પોતાની આંખ સામે નબળા પડતા જોવા મુશ્કેલ સમય હતો. કોઈએ પણ આ સ્થિતિમાંથી પસાર ન થવું પડે તે જ સારું. હેમા માલિની એ જણાવ્યું કે પરિવારના લોકો છેલ્લે પણ સાથે હતા અને તેઓ વિચારી રહ્યા હતા કે 8 ડિસેમ્બરે જ્યારે ધર્મેન્દ્ર 90 વર્ષના થશે તો તેની ઉજવણી શાનદાર રીતે કરવામાં આવશે.
ધર્મેન્દ્રના મોત પછી બે અલગ અલગ પ્રાર્થના સભા રાખવામાં આવી હતી. મુંબઈમાં 27 નવેમ્બરે પ્રાર્થના સભા હતી, જેમાં ધર્મેન્દ્રના પહેલા પત્ની પ્રકાશ કૌર અને તેમના દીકરા સની દેઓલ અને બોબી દેઓલ હાજર હતા. જ્યારે બીજી પ્રાર્થના સભા દિલ્હીમાં 11 ડિસેમ્બરે થઈ જેમાં પત્ની હેમા માલિની અને દીકરી ઈશા અને અહાના જોવા મળ્યા હતા. આ વાતના જવાબમાં હેમા માલિની એ જણાવ્યું હતું કે આ તેમનો પર્સનલ મામલો છે.
પરિવારના લોકોએ એકબીજા સાથે વાત કરીને જ આ નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે પોતાના ઘરે પ્રાર્થના સભા એટલા માટે રાખી હતી કે તેમનું પર્સનલ ગ્રુપ અલગ છે. જ્યારે દિલ્હીમાં રાખવામાં આવેલી પ્રેયર મીટ પોલિટિક્સ સાથે સંકળાયેલા લોકો અને મિત્રો માટે હતી કારણ કે તેઓ પોતે પોલિટિક્સમાં એક્ટિવ છે તેથી દિલ્હીમાં પ્રાર્થના સભા રાખવામાં આવી હતી.
