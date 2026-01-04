Prev
Deepika Padukone: દીપિકા પાદુકોણને પહેલો બ્રેક હિમેશ રેશમિયાએ આપ્યો હતો, મ્યૂઝિક વીડિયો બેક ગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે કર્યું હતું કામ


Deepika Padukone: બોલીવુડમાં ઓમ શાંતિ ઓમ ફિલ્મથી એન્ટ્રી કરનાર દીપિકા પાદુકોણ આજે બોલીવુડની ટોચની અભિનેત્રી છે. પરંતુ એક સમયે તેણે હિમેશ રેશમિયાના મ્યૂઝિક વીડિયોમાં બેક ગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે કામ કર્યું હતું.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:08 PM IST

Deepika Padukone: ફરાહ ખાનની ફિલ્મ ઓમ શાંતિ ઓમ માં શાહરુખ ખાન સાથે દીપિકા પાદુકોણે ગ્રાન્ડ ડૈબ્લ્યુ કર્યું હતું.. ત્યારથી લઈને આજ સુધી દીપિકા પાદુકોણે પાછળ ફરીને જોયું નથી તે એક પછી એક સફળ ફિલ્મો કરી રહી છે.. એક સમય હતો જ્યારે દીપિકા પાદુકોણ ગાયક અને અભિનેતા હિમેશ રેશમિયાના ગીતમાં બેકગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે જોવા મળતી હતી. જો તમને યાદ હોય તો હિમેશ રેશમિયા નું એક ગીત આવ્યું હતું નામ હે તેરા..આ વીડિયોમાં દીપિકા પાદુકોણ બેગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે જોવા મળશે. ત્યાર પછી ફરાહ ખાન એ તેને ઓમ શાંતિ ઓમ ફિલ્મમાં તક આપી અને ત્યારથી દીપિકા પાદુકોણ બોલીવુડ પર રાજ કરી રહી છે. હિમેશ રેશમિયા એ પણ એવું કહ્યું હતું કે તેણે તેના કરિયર દરમિયાન ઘણી અભિનેત્રીઓ લોન્ચ કરી છે પરંતુ દીપિકા પાદુકોણ જેવી સફળતા કોઈને મળી નથી. 

એક મુલાકાત દરમિયાન હિમેશ રેશમિયા એ કહ્યું હતું કે તેણે ઘણી મોડલને લોન્ચ કરી છે પરંતુ કોઈ દીપિકા પાદુકોણ બની શક્યું નથી. આ સફળતાનો શ્રેય દીપિકા પાદુકોણને જ જાય છે. નામ હે તેરા મ્યુઝિક વીડિયોમાં હિમેશ રેશમિયા સાથે કામ કરી ચૂકેલી દીપિકાની મુલાકાત હિમેશ રેશમિયા સાથે ઇન્ડિયન આઇડલ 11 માં થઈ હતી. તે સમયે દીપિકા ગેસ્ટ તરીકે આવી હતી અને હિમેશ રેશમિયા શોના જજ હતા. શો દરમિયાન દીપીકા એ પણ હિમેશ રેશમિયાનો આભાર માન્યો હતો. કારણ કે તેણે તેને પહેલી તક આપી હતી. દીપિકાએ એવું પણ કહ્યું હતું કે તે સમયે શૂટિંગ વિશે તેને કંઈ પણ ખબર પડતી નહીં. 

હિમેશ રેશમિયા દીપિકા પાદુકોણ માટે કહ્યું હતું કે મ્યુઝિક વીડિયોમાં કામ કર્યું તે દિવસથી જ તે સ્ટાર બની ગઈ હતી. કારણ કે તે સ્ક્રીન પર શાનદાર પર્ફોર્મન્સ કરે છે, તેનું સમર્પણ, મહેનત અને સ્ક્રીન પર તેની મોજુદગી ત્યારે પણ કમાલ હતી..

મહત્વનું છે કે હિમેશ રેશમિયાના મ્યુઝિક વિડિયો પછી દીપિકા પાદુકોણે વર્ષ 2007માં ઓમ શાંતિ ઓમ ફિલ્મથી બોલીવુડમાં પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી. તેની સાથે શાહરુખ ખાન મુખ્ય ભૂમિકામાં હતો. ફિલ્મનું ડાયરેક્શન ફરાહ ખાને કર્યું હતું. આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મ પછી દીપિકા પાદુકોણે એક પછી એક અનેક ફિલ્મોમાં કામ કર્યું અને મોટાભાગની ફિલ્મો સફળ રહી છે. આજે દીપિકા પાદુકોણ ભારતીય સિનેમાની સફળ અભિનેત્રીઓમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. 

મ્યુઝિક વીડિયોમાં બેક ગ્રાઉન્ડ ડાન્સર તરીકે પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરનાર દીપિકા પાદુકોણ હવે બોલીવુડની સૌથી વધુ ફી લેનારી અભિનેત્રી બની ચૂકી છે. અનુમાન છે કે વર્ષ 2025 ની શરૂઆત સુધીમાં દીપિકા પાદુકોણની કુલ સંપત્તિ અંદાજે 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી હતી. દીપિકા પાદુકોણ ભારતની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી અભિનેત્રીઓમાંથી એક છે. તે એક ફિલ્મ માટે 15 થી 30 કરોડ રૂપિયા ફી વસૂલ કરે છે. આ કારણથી દીપિકા બોલીવુડ ઇન્ડસ્ટ્રીની ટોપ પેડ અભિનેત્રી છે.
 

