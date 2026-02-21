Real Ghost Story: ભૂતની સત્ય ઘટના પર આધારિત આ ફિલ્મ જોઈ ડર લાગશે અને રડવું પણ આવશે, હોટસ્ટાર પર ફ્રીમાં જોઈ શકો છો
Film Based On Real Ghost Story: સત્ય ઘટના પર આધારિત હોરર ફિલ્મ જોવાના શોખીનો માટે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ હોટસ્ટાર પર એક ફિલ્મ છે. જો અત્યાર સુધી તમે આ હોરર ફિલ્મ નથી જોઈ તો આ વીકેન્ડમાં જોઈ લો. આ હોરર ફિલ્મ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. આ ફિલ્મ તમને રડાવશે, ડરાવશે અને તમારી આત્માને પણ ધ્રુજાવી દેશે.
- જે લોકો હોરર ફિલ્મો જોવાના શોખીન હોય તેમણે તો આ ફિલ્મ જોવી જ જોઈએ.
- વર્ષ 2016 માં ઈંડોનેશિયમાં વીના નામની યુવતી સાથે થયેલી ક્રૂરતાની રિયલ સ્ટોરી.
- ઘટના વીનાની આત્મા 7 દિવસમાં સત્ય બહાર લાવે છે.
Trending Photos
Film Based On Real Ghost Story: જો તમે પણ રવિવારની રજામાં ઘરે આરામથી ઓટીટી પર ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરો છો અને તમને હોરર, થ્રિલર ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો આજે તમને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ થયેલી એક જોરદાર ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. જે લોકો હોરર ફિલ્મો જોવાના શોખીન હોય તેમણે તો આ ફિલ્મ જોવી જ જોઈએ. કારણ કે આ ફિલ્મ સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે. એટલે કે ફિલ્મમાં જે દેખાડવામાં આવ્યું છે તે હકીકતમાં બન્યું હતું.
ઘણી ફિલ્મો એવી હોય છે જેના વિશે ચર્ચા ઓછી થાય છે. આવી જ ફિલ્મ છે વીના બિફોર 7 ડેઝ. આ ફિલ્મ ઈંડોનેશિયમામાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ તમને જીઓ હોટસ્ટાર પર જોવા મળી શકે છે. આ ફિલ્મ હિંદી ભાષામાં પણ ઉપલબ્ધ છે. વર્ષ 2024 માં આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે આ ફિલ્મ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે.
આ ફિલ્મ જ્યારે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ત્યારે પણ લાંબા સમય સુધી ટોપ 5 ટ્રેંડિંગ લિસ્ટમાં રહી હતી. આ હોરર થ્રિલર ફિલ્મ 1 કલાક 40 મિનિટની છે જે હોટસ્ટાર પર હિંદી ભાષામાં પણ ઉપલબ્ધ છે.
વીના બિફોર 7 ડેઝ ફિલ્મની રિયલ સ્ટોરી
વીના બિફોર 7 ડેઝ ફિલ્મની રિયલ સ્ટોરી વિશે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર વર્ષ 2016 માં ઈંડોનેશિયમાં સિરિબોનમાં વીના નામની યુવતી સાથે 12 લોકો વીભત્સ બળાત્કાર કરે છે અને પછી તેની અને તેના બોયફ્રેન્ડની હત્યા કરી નાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 7 દિવસની અંદર વીનાની આત્મા તેની ફ્રેન્ડના શરીરમાં પ્રવેશ કરી તેની હત્યા કરનારા લોકોનું સત્ય બહાર લાવે છે. શરુઆતમાં વીના અને તેના બોયફેન્ડનું મોત રોડ એક્સીડન્ટના કારણે થયું હોવાનું કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પછી વીનાની આત્મા સત્ય બહાર લાવે છે.
વીના બીફોર 7 ડેઝ ફિલ્મ ઈંડોનેશિયની બીજી સૌથી વધુ જોવાયેલી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મના અમુક દ્રશ્યો તમને વિચલિત પણ કરી શકે છે. વીના સાથે બનેલી ઘટના જોઈ તમારી આંખમાં પણ આંસુ આવી શકે છે અને ત્યારબાદની સ્ટોરી જોઈ તમને ડર પણ લાગી શકે છે. આ ફિલ્મનો રન ટાઈમ 100 મિનિટનો છે અને આ સમય દરમિયાન ફિલ્મ જોનાર એક સાથે અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થાય છે. સ્ટોરી એટલી પાવરફુલ છે કે દર્શકોને છેલ્લે સુધી બાંધી રાખે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે