હિન્દુ અભિનેતાના હાથમાં જોવા મળ્યું અલ્લાહ નામનું ટેટૂ, ટ્રોલિંગ વચ્ચે સામે આવ્યો જૂનો ઇન્ટરવ્યુ, જાણો
Allah Tattoo Trolling: ધ 50ના એક એક્ટર છે, જેનું ટેટૂ જોઈ લોકો ગુસ્સે થયા છે. તે હિન્દુ છે અને તેના હાથ પર ઉર્દૂમાં અલ્લાહ લખેલું છે. ટ્રોલિંગ વચ્ચે, તેનો જૂનો ઇન્ટરવ્યૂ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Allah Tattoo Trolling: ધ 50ના એક અભિનેતાએ પોતાના હાથ પર અરબીમાં "અલ્લાહ" લખેલું છે. તમે કદાચ અનુમાન લગાવ્યું હશે કે આપણે કોની વાત કરી રહ્યા છીએ. હા, અમે ધ 50ના કન્ટેસ્ટેડ કરણ પટેલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે તેનું ટેટૂ વાયરલ થયું, ત્યારે તેને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન, તેનો જૂનો ઇન્ટરવ્યૂ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે તેના ટેટૂ પાછળની ઘટના સમજાવે છે.
માત્ર "અલ્લાહ" જ નહીં, પણ "ઓમ" પણ
કરણ પટેલે પોતાના હાથ પર ફક્ત "અલ્લાહ"નું ટેટૂ જ નથી બનાવ્યું. તેણે "ઓમ" અને કોણી પાસે "ક્રોસ"નું ટેટૂ પણ બનાવ્યું છે. વધુમાં, "વન લવ" પણ અંગ્રેજીમાં લખેલું છે.
અભિનેતાએ પોતાના જૂના ઇન્ટરવ્યૂમાં શું કહ્યું?
અભિનેતાએ એક જૂના ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, "ટેટૂ એવી વસ્તુ છે જે જીવનભર તમારી સાથે રહે છે, તેથી મેં આ પ્રતીકો મેળવ્યા કારણ કે હું માનું છું કે માનવતા બધા ધર્મોથી ઉપર છે."
પત્નીએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી
કરણ પટેલની પત્ની અંકિતા ભાર્ગવે 2016માં ઇન્ડિયા ફોરમ્સ સાથેના એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, ટેટૂની વાત આવે ત્યારે કરણ ખૂબ જ ઇમ્પલ્સિવ છે. તે બધા ધર્મોમાં માને છે. તે માને છે કે ભગવાન એક છે અને પ્રેમ સર્વોચ્ચ છે, તેથી તેના હાથ પર આ પ્રતીકો છે.
વન લવનો અર્થ શું છે?
અંકિતા ભાર્ગવે આગળ કહ્યું કે, કરણ તેના હાથ પર મારું નામ લખાવવા માંગતો હતો, પરંતુ અમારા એક મિત્રએ કહ્યું કે જીવનસાથીના નામનું ટેટૂ કરાવવું સારું નથી, તેથી કરણે ત્યાં 'વન લવ' લખાવી નાખ્યું.
ટેટૂ જોયા પછી લોકો શું કહી રહ્યા છે?
કરણના ટેટૂનો ફોટો શેર કરતા એક યુઝરે લખ્યું કે, તે ક્લબ અને ખરાબ સ્થળોએ જતો હશે. તમારે આવા ટેટૂ ન કરાવવા જોઈએ. બીજા એક યુઝરે લખ્યું કે, ટેટૂ હરામ છે અને તેના પર ભગવાનનું નામ પણ લખેલું છે, જે ખૂબ જ ખોટું છે. અમે ટેટૂ નથી કરાવતા.
