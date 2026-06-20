/ફાધર્સ ડેને સ્પેશિયલ બનાવો I Am Sam ફિલ્મ સાથે, આ ફિલ્મ જોતાં જોતાં આંખમાં આવી જશે આંસુ

I Am Sam Movie on OTT: ફાધર્સ ડે ને યાદગાર બનાવવો હોય તો ઘર બેઠા ઓટીટી પર એક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ જુઓ. આ ફિલ્મ જોયા પછી પિતા પ્રત્યેનો તમારો દ્રષ્ટિકોણ બદલી જશે. આ ફિલ્મ 25 વર્ષ જૂની છે પરંતુ જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે તેણે 800 કરોડની કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મ લોકોના દિલમાં ઉતરી ગઈ હતી. જો તમે આજ સુધી આ ફિલ્મ વિશે નથી સાંભળ્યું અને નથી જોઈ તો ઓટીટી પર આ ફિલ્મ અત્યારે જ જુઓ.
I Am Sam ફિલ્મ
જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે 25 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થઈ હતી અને આ ફિલ્મનું નામ છે I Am Sam. આ ફિલ્મ એટલી જોરદાર છે કે તેના કેટલાક સીન આજે પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. જ્યારે પણ દીકરી અને પિતાના પ્રેમની વાત આવે ત્યારે આ ફિલ્મનું નામ ચોક્કસથી આવે. આ ફિલ્મની બે રિમેક પણ બની ચૂકી છે જેમાંથી એક બોલિવૂડ ફિલ્મ છે અને એક સાઉથ ફિલ્મ છે. આઈ એમ સેમ ફિલ્મ 2001 માં રિલીઝ થઈ હતી.
I Am Sam ફિલ્મની સ્ટોરી
આઈ એમ સેમ ફિલ્મની સ્ટોરીની એવા પિતાની વાત છે જે માનસિક રીતે નાના બાળક જેવો હોય છે અને તેની પત્ની દીકરીને જન્મ આપીને બંનેને છોડીને જતી રહે છે. ત્યાર પછી પિતા પોતાના કેટલાક મિત્રો સાથે મળીને દીકરીને મોટી કરે છે. દીકરીને મોટી કરવામાં પિતાને જ સંઘર્ષ કરવો પડે છે તે જોઈને તમારી આંખમાં પણ આંસુ આવી જશે. જ્યારે તેની દીકરી સાત વર્ષની થાય છે ત્યારે અચાનક તેની માતા આવે છે અને ત્યાર પછી બંને વચ્ચે દીકરી માટે કાયદાકીય લડાઈ શરૂ થાય છે.
ફિલ્મે કરી 800 કરોડની કમાણી
આઈ એમ સેમ ફિલ્મ પિતાના નિસ્વાર્થ પ્રેમ અને આત્મસન્માનને દર્શાવતી સ્ટોરી છે. પિતા માનસિક રીતે નોર્મલ ન હોય તો પણ તેની દીકરીને કેટલો પ્રેમ કરે છે અને તેના માટે શું કરી શકે છે તે આ ફિલ્મમાં જોવા મળે છે. જાણવા માટે માહિતી અનુસાર આ ફિલ્મનું બજેટ 22 મિલિયન ડોલરનું હતું અને ફિલ્મ રિલીઝ થઈ પછી તેની કમાણી 98 મિલિયન ડોલરની થઈ. જેની ભારતીય રકમ 800 કરોડથી વધુ થાય છે.
કયા ઓટીટી પર જોવી ફિલ્મ ?
આઈ એમ સેમ ફિલ્મ જો તમારે જોવી હોય તો તમે આ ફિલ્મ હિન્દીમાં નેટફ્લિક્સ અને પ્રાઈમ વિડીયો પર જોઈ શકો છો. જો આ ફિલ્મની હિન્દી રિમેક જોવી હોય તો અજય દેવગન ની ફિલ્મ મેં ઐસા હી હું જોઈ શકો છો જે વર્ષ 2005 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મની સાઉથ રીમેક પણ બની હતી જેનું નામ છે દેઈવા થિરુમગલ. જોકે આ ફિલ્મની હિન્દી રિમેક અવેલેબલ નથી amazon prime વિડીયો પર આ ફિલ્મ સબટાઈટલ સાથે જોઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. . ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)