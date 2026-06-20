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ફાધર્સ ડેને સ્પેશિયલ બનાવો I Am Sam ફિલ્મ સાથે, આ ફિલ્મ જોતાં જોતાં આંખમાં આવી જશે આંસુ

I Am Sam Movie on OTT: અમુક ફિલ્મો એવી બને છે જે ફક્ત મનોરંજન માટે નથી હોતી. આ ફિલ્મો તમારો સંબંધોને જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલી દે છે. આજે તમને આવી જ એક ફિલ્મ વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મ જોયા પછી પિતા પ્રત્યેનો તમારો દ્રષ્ટિકોણ બદલી જશે. આ ફિલ્મ ઘર બેઠા હીંદીમાં તમે ઓટીટી પર જોઈ શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:14 PM IST
ફાધર્સ ડેને સ્પેશિયલ બનાવો I Am Sam ફિલ્મ સાથે, આ ફિલ્મ જોતાં જોતાં આંખમાં આવી જશે આંસુ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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