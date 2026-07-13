/Obsession: હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઘરે બેઠા જોઈ શકશો નેટફ્લિક્સ પર, જાણી લો ઓટીટી રિલીઝ ડેટ

Obsession OTT Release Date: ઓબ્સેશન ફિલ્મ મે મહિનામાં ભારતમાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ જોઈને લોકોના રુંવાડા ઊભા થઈ ગયા હતા. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે આવશે તે વાત અનેક લોકો જાણવા માંગે છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે આ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ થઈ ચુકી છે. ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવાની છે.
ઓબ્સેશન ફિલ્મ ઓટીટી પર
વ્હાટ્સ ઓન નેટફ્લિક્સ અનુસાર હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. નેટફ્લિક્સના સબ્ક્રાઈબર આ ફિલ્મ ઘરે બેઠા જોઈ શકશે. જોકે તેના માટે હજુ થોડો સમય રાહ જોવી પડશે. કારણ કે આ ફિલ્મ 17 નવેમ્બરે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન હાલ પ્રાઈમ વીડિયો અને એપ્પલ ટીવી પર પણ ઉપલબ્ધ છે પણ આ ફિલ્મ અત્યારે રેન્ટ પર જોઈ શકાય છે. એટલે કે તેના માટે તમારે ચાર્જ ચુકવવો પડશે. સબ્સક્રિપ્શન પર ફ્રીમાં ફિલ્મ જોવા માટે 17 નવેમ્બર સુધી રાહ જોવી પડશે.
હોરર થ્રિલર ફિલ્મ ઓબ્સેશનની સ્ટોરી
હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશનની સ્ટોરીની વાત કરીએ તો ફિલ્મનો રન ટાઈમ 1.49 મિનિટનો છે. આ ફિલ્મ એક સાઈકોલોજિકલ હોરર ફિલ્મ છે. જેમાં નિક્કી અને બેયર મુખ્ય પાત્ર છે. બેયર નિક્કીને એકતરફી પ્રેમ કરતો હોય છે. એક રાત્રે બેયરના હાથમાં વિશ વિલો આવે છે અને તે માંગે છે કે નિક્કી તેને સૌથી વધુ પ્રેમ કરવા લાગે. તેની આ ઈચ્છા પુરી થઈ જાય છે અને નિક્કી અચાનક બેયરના પ્રેમમાં પાગલ થઈ જાય છે. ત્યારપછી નિક્કી જે દહેશત ફેલાવે છે તે જોઈને ડર પણ લાગે છે અને નિક્કીની હાલત જોઈને દયા પણ આવે છે.
હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશનનું IMDb રેટિંગ
હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશનને દર્શકોએ વર્ષ 2026 ની સૌથી બેસ્ટ ફિલ્મ ગણાવી છે. આ ફિલ્મનું રેટિંગ 8 છે. આ ફિલ્મ એવા લોકો માટે મસ્ટ વોચ છે જેમને હોરર ફિલ્મો પસંદ હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)