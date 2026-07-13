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Obsession: હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઘરે બેઠા જોઈ શકશો નેટફ્લિક્સ પર, જાણી લો ઓટીટી રિલીઝ ડેટ

Obsession OTT Release Date: હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન બોક્સ ઓફિસ પર ભુક્કા બોલાવી ચુકી છે. હજુ પણ આ ફિલ્મનો ક્રેઝ યથાવત છે. જે લોકો આ ફિલ્મ સિનેમાઘરમાં નથી જોઈ શક્યા તેઓ આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જોવા માટે તલપાપડ છે. જો તમે પણ ઓબ્સેશન ફિલ્મ જોવા માટે આતુર છો તો તમને જણાવી દઈએ કે આ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ થઈ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:30 AM IST
Obsession: હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન ઘરે બેઠા જોઈ શકશો નેટફ્લિક્સ પર, જાણી લો ઓટીટી રિલીઝ ડેટ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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