Oscars 2026: ઓસ્કાર નોમિનેશનમાં છવાઈ ગઈ હોરર થ્રિલર ફિલ્મ સિનર્સ, ઘરે બેઠા OTT પર જુઓ આ દમદાર ફિલ્મ
Oscars 2026: ઓસ્કાર 2026 નું ફાઈનલ નોમિનેશન લિસ્ટ જાહેર થયું છે અને આ લિસ્ટમાં આ વર્ષે 2025 માં રિલીઝ થયેલી હોરર થ્રિલર ફિલ્મ સિનર્સ છવાઈ ગઈ છે. સિનર્સ ફિલ્મને અલગ અલગ કેટેગરીમાં 16 નોમિનેશન મળ્યા છે. આ દમદાર ફિલ્મ જો તમારે પણ જોવી હોય તો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકો છો.
Oscars 2026: ઓસ્કાર એવોર્ડ 2026 નું ફાઇનલ નોમિનેશન લિસ્ટ જાહેર થઈ ગયું છે. આ લિસ્ટનું એલાન થતાં જ 2025 માં રિલીઝ થયેલી હોરર ફિલ્મ સિનર્સની ચર્ચા થવા લાગી છે. રાતોરાત આ ફિલ્મની ચર્ચા એટલા માટે થઈ રહી છે કે ઓસ્કાર એવોર્ડના ફાઇનલ નોમિનેશનમાં સિનર્સ ફિલ્મને 16 નોમિનેશન મળ્યા છે. આ ફિલ્મ પહેલાં આટલી વધારે કેટેગરીમાં કોઈપણ ફિલ્મને નોમિનેશન મળ્યા નથી. સિનર્સ ફિલ્મ વર્ષ 2025 માં રિલીઝ થઈ હતી અને આ ફિલ્મ ભારતમાં પણ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મે ભારતમાં સારી કમાણી પણ કરી હતી. જોકે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે તમે તેને જોઈ શક્યા ન હોય તો હજી પણ તમારી પાસે તક છે તમે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો.
સિનર્સ ફિલ્મે નોમિનેશનના મામલે ત્રણ ફિલ્મોનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આ પહેલા વર્ષ 1950 માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ઓલ અબાઉટ ઇવ, 1997 માં આવેલી ટાઈટેનિક અને 2016 માં આવેલી લા લા લેન્ડ ફિલ્મને અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યા હતા. આ ત્રણ ફિલ્મો પણ 14 કેટેગરીમાં જ નોમિનેટ થઈ હતી પરંતુ સિનર્સ ફિલ્મે આ રેકોર્ડ તોડ્યો છે કારણકે તેને 16 કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યા છે.
સિનર્સ ફિલ્મ કઈ કઈ કેટેગરીમાં થઈ નોમિનિટ ?
સિનર્સ ફિલ્મ બેસ્ટ પિક્ચર, બેસ્ટ ડાયરેક્ટર, બેસ્ટ ઓરિજિનલ સ્ક્રીન પ્લે, બેસ્ટ એક્ટર, બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટ્રેસ, બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટર, બેસ્ટ ઓરિજનલ સ્કોર, બેસ્ટ ઓરિજનલ સોન્ગ, સિનેમેટોગ્રાફી, પ્રોડક્શન ડિઝાઈન, કોસ્ચ્યૂમ ડિઝાઈન, બેસ્ટ સાઉન્ડ, ફિલ્મ એડિટિંગ, મેકઅપ એન્ડ હેરસ્ટાઈલિંગ, કાસ્ટિંગ અને બેસ્ટ વિજ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સ માટે આ ફિલ્મ નોમિનેટ થઈ છે.
સિનર્સ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર
વર્ષ 2025 માં રિલીઝ થયેલી હોરર થ્રિલર ફિલ્મ સિનર્સ ભારતમાં પણ આવી હતી. આ ફિલ્મને ભારતમાં ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં આ ફિલ્મની કમાણી 10.47 કરોડ થઈ હતી. જોકે દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણીની વાત કરીએ તો તેનો આંકડો 368.3 મિલિયન ડોલર છે.
જો તમને વેમ્પાયર વાળી ફિલ્મો પસંદ છે તો તમને સિનર્સ ચોક્કસથી ગમશે. આ ફિલ્મ તમે jio hotstar પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.5 છે.
