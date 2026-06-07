/Horror Film: આ હોરર ફિલ્મ જોતાં જોતાં બોલવા લાગશો હનુમાન ચાલીસા, બીકના કારણે ધ્રુજવા લાગશે હાથ-પગ

Horror Thriller Film On Netflix: જો તમને ડરામણી ફિલ્મો જોવાનો શોખ હોય એટલે કે હોરર થ્રિલર ફિલ્મો જોવાનો શોખ હોય તો આજે તમને એક એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીએ જે નવી નવી જ ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ છે અને આ ફિલ્મ જોયા પછી દિવસો સુધી તમે તેને ભૂલી નહીં શકો.
થોડા સમય પહેલા જ સિનેમાઘરોમાં અમેરિકન હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ લોકોને ખૂબ જ ગમી રહી છે. જો તમને ઓબ્સેશન ફિલ્મ ગમી હોય અથવા તો ડરાવી દેવી ફિલ્મો જોવી છે તો પછી આ ફિલ્મ પણ તમને ગમશે. ઓટીટી પર તમારે સૌથી વધારે ભયંકર ફિલ્મ જોવી હોય તો નન 2 ફિલ્મ જુઓ. ધ નન 2 ફિલ્મ વર્ષ 2018 માં આવેલી નન ફિલ્મની સીક્વલ છે.
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હોલીવુડ હોરર ફિલ્મ ધ નનનો આ બીજો પાર્ટ છે જે વર્ષ 2023 માં રિલીઝ થયો હતો. ધ નન 2 ફિલ્મ ત્રણ વર્ષ પહેલા બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થાય ત્યારે ધુંઆધાર કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મ કેટલી જોરદાર હશે તેનો અંદાજ તેની બોક્સ ઓફિસ કમાણી પરથી લગાવી શકાય છે આ ફિલ્મે દુનિયાભરમાં 2500 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો હતો. ખાસ વાત એ છે કે આ ફિલ્મને ઓટીટી પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે અને આ ફિલ્મ ટોપ ટ્રેડિંગ લીસ્ટમાં પણ આવી ગઈ છે.
ધ નન હોરર ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ 2018 રિલીઝ થયો હતો. ત્યાર પછી તેનો બીજો પાર્ટ 2023 માં રિલીઝ થયો હતો. The nun 2 ફિલ્મમાં અમુક સીન તો એવા છે જેને જોઈને તમે ઘરમાં બેઠા બેઠા પણ ચીસ પાડી દેશો. ધ નન ટુ ફિલ્મની સ્ટોરી એવી છે જેને જોઈ લીધા પછી દિવસો સુધી તમારા મન પર તેની અસર રહેશે.. જો તમે સારી હોરર ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો આજે જ ધ નન ટુ જોઈ લો. આ ફિલ્મના દરેક સીનમાં ડર અને સસ્પેન્સનો ભરપૂર ડોઝ મળશે. ધ નન 2 ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)