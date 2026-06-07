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Horror Film: આ હોરર ફિલ્મ જોતાં જોતાં બોલવા લાગશો હનુમાન ચાલીસા, બીકના કારણે ધ્રુજવા લાગશે હાથ-પગ

Horror Thriller Film On Netflix: જે લોકોને હોરર ફિલ્મો જોવાનો શોખ છે તેમના માટે આજે બેસ્ટ હોરર મુવી વિશે જાણકારી લઈને આવ્યા છીએ. ઓટીટી પર આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ હોરર ફિલ્મ જોતાં જોતા હનુમાન ચાલીસા બોલવા લાગશો. ફિલ્મના અમુક સીન તો એવા છે જેને જોઈ તમારા મોઢામાંથી પણ ચીસ નીકળી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:20 AM IST
Horror Film: આ હોરર ફિલ્મ જોતાં જોતાં બોલવા લાગશો હનુમાન ચાલીસા, બીકના કારણે ધ્રુજવા લાગશે હાથ-પગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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