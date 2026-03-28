Horror Web Series: હોલીવુડની હોરર ફિલ્મો કચરો લાગશે, ભૂતનો ડર કોને કહેવાય જાણવું હોય તો જુઓ નેટફ્લિકસની આ સીરીઝ

Horror Web Series Ott: જો તમને એવું લાગતું હોય કે હોરર ફિલ્મો કે સીરીઝ તો હોલીવુડની જ સારી હોય તો એકવાર નેટફ્લિક્સની આ વેબ સીરીઝ જુઓ. આ વેબ સીરીઝ તમારા વિચાર બદલી દેશે. આ વેબ સીરીઝ ભૂત, સસ્પેંસથી ભરપુર છે. આ વેબ સીરીઝ જોયા પછી દિવસો સુધી તમને તેના વિચારો આવતાં રહેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:03 PM IST
Horror Web Series Ott: જો તમે ઓટીટી પર હોરર જોનરની એવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ શોધતા હોય તે તમને ડરનો ખરેખર અનુભવ કરાવે અને જેની સ્ટોરી દિવસો સુધી મગજમાં ફરતી રહે તો એકવાર નેટફ્લિક્સની આ વેબ સીરીઝ જોઈ લો.

નેટફ્લિક્સની આ વેબ સીરીઝ 5 એપિસોડની જ છે પણ આ 5 એપિસોડ તમારા મગજમાં લાંબા સમય સુધી ચાલશે. આ વેબ સીરીઝ તમારી ઊંઘ ઉડાડી દે તેવી છે. તમને સીરીઝ જોયા પછી પણ ડરનો અનુભવ થશે. દરેક સીનમાં એવી ઘટના જોવા મળશે જેની તમે કલ્પના પણ કરી નહીં હોય. નેટફ્લિક્સની આ દમદાર વેબ સીરીઝનું નામ છે ટાઈપરાઈટર. 

હોરર વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીનો માટે ટાઈપરાઈટર બેસ્ટ ચોઈસ સાબિત થઈ શકે છે. આ 5 એપિસોડ જોયા પછી તમને અફસોસ નહીં થાય. દરેક સીનમાં સસ્પેન્સ અને ડરનો અનુભવ થશે. ટાઈપરાઈટર સીરીઝમાં કેટલાક સીન તો એવા છે જેને જોઈને તમે આંખો બંધ કરી લેશો. આ વેબ સીરીઝ તમે પરિવાર સાથે પણ જોઈ શકો તેવી ક્લીન છે. સીરીઝ ફક્તને ફક્ત ડરનો અનુભવ કરાવશે. 

ટાઈપરાઈટર વેબ સીરીઝ વર્ષ 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મની સ્ટોરી એક ભૂત બંગલા આસપાસ ફરે છે. આ સીરીઝમાં મુખ્ય ભુમિકામાં પૂરબ કોહલી, પાલોમી ઘોષ, જિશુ સેનગુપ્તા, સમીર કોચર સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. આ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થયા પછી ઘણા સમય સુધી ટ્રેંડિંગ લીસ્ટમાં રહી હતી. 

આ વેબ સીરીઝની ખાસ વાત એ છે કે તેનું ડાયરેક્શન સુજોય ઘોષ એ કર્યું છે. એક ભૂત બંગલો જેમાં શ્રાપિત ટાઈપરાઈટર અને એક જૂનું પુસ્તક હોય છે. આ 3 વસ્તુ સાથે આખી વેબ સીરીઝ વણાયેલી છે. વેબ સીરીઝમાં અલગ અલગ ટ્વીસ્ટ પણ જોવા મળશે. એકવાર આ સીરીઝ જોવાનું શરુ કરશો પછી એક સાથે બધા એપિસોડ જોયા પછી જ ઊભા થશો તેવી છે ટાઈપરાઈટર વેબ સીરીઝ

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

