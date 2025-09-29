'ચાદર ઓઢીને ઘણું બધું થઈ રહ્યું હતું...' હાઉસ અરેસ્ટ શોમાં જોવા મળેલી અભિનેત્રીના ચોંકાવનારા ખુલાસા
House Arrest Show: હાઉસ અરેસ્ટ શોમાં જોવા મળેલી હસીના નેહલએ શોને લઈ અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. અભિનેત્રીનું કહેવું છે કે, સારું થયું કે શો બંધ થઈ ગયો. નહીંતર જે બતાવવામાં આવ્યું હતું, તે તો માત્ર 10 ટકા જ હતું.
Nehal Vadoliya on House Arrest Show: સૌથી વિવાદિત શો "હાઉસ એરેસ્ટ"માં એવી-એવી ચોંકાવનારી ઘટનાઓ બતાવવામાં આવી હતી કે, આખરે તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો. હવે આ શોમાં જોવા મળેલી અભિનેત્રી નેહલ વડોલિયાએ શોને લઈ એવા ખુલાસા કર્યા છે કે, જેને જાણીને તમારા પણ હોશ ઉડી જશે.
શોમાં બતાવવામાં આવતા ઈન્ટીમેસી
નેહલે હાલમાં જ ગલાટા ઇન્ડિયા સાથે વાત કરતી માત્ર સુભાષ ઘાઈ પર જ ગંભીર આરોપો નથી લગાવ્યા, પરંતુ રિયાલિટી શો "હાઉસ એરેસ્ટ" અંગે પણ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે, "આ શોમાં ઈન્ટીમેસી સુધી બતાવવાના હતા. તેણીનું માનવું છે કે, સારું થયું કે આ શો બંધ થઈ ગયો."
જો એ બધું બહાર આવ્યું હોત તો...
નેહલે કહ્યું કે, " સારું થયું કે શો બંધ થઈ ગયો. કારણ કે આગામી એપિસોડ બતાવવાના હતા તે મેં જોયા હતા. તે ખૂબ જ વધારે ખરાબ હતા. હું ત્યાં વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી તરીકે ગઈ હતી. આ વચ્ચે જે પણ સીન્સ શૂટ થતા હતા તે મેં જોયા છે. જો એ બધું બહાર આવ્યું હોત, તો કોણ જાણે શું-શું બંધ થઈ ગયું હોત."
કોઈપણ કોઈને પણ સ્મૂચ કરી શકતા હતા
જ્યારે નેહલને પૂછવામાં આવ્યું કે, આ કેવા પ્રકારનો શો છે, ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, " જો અત્યાર સુધી તમે જોયું તે ફક્ત 10 ટકા હતું. પરંતુ પછી જે થતું તે ખૂબ જ એબ્યૂસિવ અને ઈન્ટીમેસી થઈ હતી. ટાસ્કમાં કરો તો સમજી પણ શકાય છે, પરંતુ કોઈપણ કારણ વગર જ કોઈને જઈને કિસ કરી લો. એવું શું કેરિક્ટર બતાવી રહ્યા છો. એવું ક્યારેય રિયલ લાઈમાં થાય છે શું. ત્યાં તો ચાદર ઓઢીને ઘણું બધું થઈ રહ્યું હતું, હું તો માત્ર કિસિંગની વાત કરી રહી છું. ત્યાં એવું શું ન હતું જે થતું ન હતું. કોઈપણ જઈને કોઈને પણ સ્મીચ કરી લેતા હતા."
આ વર્ષના મે મહિનામાં બંધ થયો હતો શો
એજાઝ ખાનનો શો "હાઉસ એરેસ્ટ" આ વર્ષના મે મહિનામાં બંધ થયો હતો. આ શો વિવાદિત કન્ટેન્ટને લઈ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચામાં હતો. જ્યારબાદ દેશભરમાં આ શો બંધ કરવાની માંગણીઓ ઉઠવા લાગી. ત્યાં સુધી કે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ સુધી પણ પહોંચી. તેની સાથે જ NCWએ પણ આ એપની ટીકા કરી હતી. જ્યારબાદ મામલો વધુ વકર્યો અનેશોના બધા એપિસોડ ડિલિટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું.
