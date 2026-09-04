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‘એક રાતનો કેટલો ચાર્જ...’ મિર્ઝાપુર-1 બાદ આ અભિનેત્રીને આવતા હતા ખરાબ મેસેજ, જાણો

Mirzapur Movie: મિર્ઝાપુર સિરીઝમાં બોલ્ડ રોલ  ભજવનાર અભિનેત્રીને પહેલી સીઝન પછી ઘણા અભદ્ર અને અશ્લીલ મેસેજ મળ્યા હતા. એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું તેણીએ જણાવ્યું હતું કે પહેલી સીઝન પછી તે ખૂબ જ નારાજ હતી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:25 PM IST
‘એક રાતનો કેટલો ચાર્જ...’ મિર્ઝાપુર-1 બાદ આ અભિનેત્રીને આવતા હતા ખરાબ મેસેજ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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