/‘એક રાતનો કેટલો ચાર્જ...’ મિર્ઝાપુર-1 બાદ આ અભિનેત્રીને આવતા હતા ખરાબ મેસેજ, જાણો

Mirzapur Movie: મિર્ઝાપુર ધ મૂવી થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ છે. સિરીઝના કેટલાક પાત્રો પાછા ફર્યા છે, જ્યારે કેટલાક નવા પાત્રો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પરત ફરતા પાત્રોમાંનું એક ઝરીના છે. ઝરીનાએ સિરીઝમાં ખૂબ જ બોલ્ડ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીની બોલ્ડ ભૂમિકાને કારણે તેણીને ઘણી અભદ્ર મેસેજનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
મિર્ઝાપુર સીઝન 1 પછી અભિનેત્રી નારાજ
ઝરીનાની ભૂમિકા ભજવનાર અનંગશા બિસ્વાસે એક ઇન્ટરવ્યુમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે મિર્ઝાપુર સીઝન 1 રિલીઝ થઈ ત્યારે તેણીને ઘણા ખરાબ મેસેજ મળ્યા હતા. તેણીએ કહ્યું હતું કે સીઝન 1ના રિલીઝ પછી તે ખૂબ જ નારાજ હતી.
સિઝન 1 પછી અભિનેત્રીને અભદ્ર મેસેજ મળ્યા
એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં, અનંગશા બિસ્વાસે કહ્યું કે, સીઝન 1 પછી, હું ખૂબ જ નારાજ હતી કારણ કે તે બધું મારા માટે ખૂબ જ નવું હતું. મને બધા પ્રકારના મેસેજ અને વિચિત્ર ઇમેલ મળી રહ્યા હતા, જેમાં દરેક જગ્યાએ સમાન શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હતો. હું થોડી હચમચી ગઈ હતી.
અનંગશાએ દર્શકો વિશે શું કહ્યું?
તેણીને મળેલા કોમેન્ટ્સ અને સંદેશાઓને યાદ કરતાં, અનંગશાએ કહ્યું કે લોકો તેણીને પૂછતા કે તે એક રાત માટે કેટલી ફી લો છો. તેણીએ કહ્યું કે, લોકો પૂછતા કે, 'તમે એક રાત માટે કેટલા ચાર્જ લેશો? અમારી સાથે બે દિવસ માટે મોરેશિયસ આવો.
અનંગશાએ કહ્યું કે તેના ઇનબોક્સ હંમેશા આવા મેસેજથી ભરેલા રહે છે. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે દર્શકોને ખબર હોવી જોઈએ કે અભિનેતા અને તેઓ જે પાત્ર ભજવે છે તેમાં કેવી રીતે તફાવત કરવો, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ બોલ્ડ કે ડાર્ક પાત્ર ભજવી રહ્યા હોય ત્યારે ખાસ કરીને.
આ જ વાતચીત દરમિયાન, અનંગશાએ કહ્યું કે તે સમજી શકતી નથી કે લોકો તેને આ રીતે કેમ મેસેજ કરી રહ્યા છે. તેણીએ કહ્યું કે, મને લાગ્યું કે મારું કામ મારું ધ્યાન છે અને મેં મારું કામ સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે કર્યું, તો લોકો આવી વાતો કેમ કહી રહ્યા છે?
ઝરીનાના પાત્ર વિશે
અનંગશાએ સિરીઝમાં ઝરીનાની ભૂમિકા ભજવી હતી. સિરીઝમાં ઝરીનાની એન્ટ્રી એક આઇટમ સોંગ સાથે છે, પરંતુ જેમ જેમ સિરીઝ આગળ વધે છે, ઝરીનાનું પાત્ર વધુ મહત્વપૂર્ણ બનતું જાય છે. ફિલ્મમાં ઝરીનાનું પાત્ર સિરીઝ જેવું જ છે. સિરીઝનો જેમ, અનંગશા ફિલ્મમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.