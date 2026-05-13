/16 વર્ષ પછી છોડી રહી છું ભારત, પણ ઈરાન પાછી નહીં ફરું, અભિનેત્રી મંદાના કરીમીને મોતનો ડર

Actress Leaving India: 16 વર્ષ ભારતમાં રહ્યા બાદ, મંદાના કરીમીએ સુરક્ષા કારણોસર દેશ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ચાહકોને જણાવ્યું હતું કે ભારત તેમના માટે બીજા ઘર જેવું છે. ભારત છોડતાં તે ભાવુક થઈ ગઈ હતી.
Actress Leaving India: ઈરાની અભિનેત્રી મંદાના કરીમી છેલ્લા 16 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી હતી. તેમણે હિન્દી મનોરંજન ઉદ્યોગમાં કામ કર્યું હતું. તેમણે ભારતમાં લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ આ લગ્ન ટક્યા નહીં. 16 વર્ષ સુધી આટલો બધો અનુભવ કર્યા બાદ, મંદાનાએ આખરે પોતાની વિદાયની જાહેરાત કરી છે. વિદાય લેતી વખતે, તેમણે ચાહકોને કહ્યું કે ભારત તેમના માટે બીજા ઘર જેવું છે. સુરક્ષા કારણોસર મંદાનાએ દેશ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે.
મંદાનાએ ભારતને 'ગુડબાય' કહ્યું
મંદાનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ચાહકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. એક ચાહકે પૂછ્યું કે, શું તમે મુંબઈને હંમેશા માટે છોડી રહ્યા છો? શું તમે આ શહેરને યાદ કરશો? મંદાનાએ એરપોર્ટ પરથી પોતાનો એક વીડિયો શેર કરતા કહ્યું કે, મેં ક્યારેય આ વિશે વિચાર્યું ન હતું, કે કલ્પના પણ નહોતી કરી, પણ ગુડબાય, ભારત. આ નિર્ણય અતિ મુશ્કેલ છે. ભારતમાં લગભગ 16 વર્ષ રહ્યા પછી, હું આખરે મારું બીજું ઘર છોડી રહી છું. હું એક નવી શરૂઆતનું સ્વાગત કરવા તૈયાર છું. એક નવો દેશ, એક નવું ઘર, બધું નવું. મંદાનાનો પ્રતિભાવ સાંભળીને તેના ચાહકો ભાવુક થઈ રહ્યા છે. તેમ છતાં, તેમણે અભિનેત્રીને તેની નવી શરૂઆત બદલ અભિનંદન આપ્યા છે.
મંદાનાએ જાહેર કર્યું નથી કે તે કયા દેશમાં સ્થાયી થવાની યોજના ધરાવે છે. જોકે, તે ચોક્કસ છે કે તે તેના વતન, ઈરાન પરત નહીં ફરે. માર્ચમાં, તેણે જાહેરાત કરી હતી કે તે ઈરાન પરત નહીં ફરે કારણ કે 10 વર્ષ પહેલાં ત્યાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
તેણે કહ્યું કે, હું ભારત છોડી રહી છું, પરંતુ હું ઈરાન પરત નહીં ફરું. હું ભારતથી ગુસ્સે છું. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અહીં કોઈએ મને ટેકો આપ્યો નથી. તેણીએ સમજાવ્યું કે સુરક્ષા કારણોસર તે એક જગ્યાએ અટવાઈ ગઈ હતી. સલામતીના કારણોસર તે તેના નજીકના કોઈને પણ તેનું સ્થાન શેર કરી શકતી નહોતી.
ભારતથી કેમ? શું મંદાના ગુસ્સે છે?
મંદાનાએ કહ્યું કે ભારતમાં રહેતી વખતે ઈરાન વિશે ખુલ્લેઆમ બોલવું તેને મોંઘુ પડ્યું. તેના મિત્રોએ તેનાથી દૂરી બનાવી લીધી. મંદાનાએ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીના મૃત્યુ પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. જ્યારે ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાના ઈરાની નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી. મંદાનાએ ખુલાસો કર્યો કે તેને ભારતમાં લાંબા સમયથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી રહી હતી.
મંદાના ઈરાનમાં મોટી થઈ. તે 18 વર્ષની ઉંમરે ઈરાન છોડી ગઈ. તેણે ભારતમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, બિગ બોસમાં ભાગ લીધો અને શોબિઝમાં નામ કમાવ્યું, પરંતુ છેલ્લા 6 વર્ષથી અભિનયથી દૂર છે. કામના મોરચે, મંદાના છેલ્લે નેટફ્લિક્સ ફિલ્મ થારમાં જોવા મળી હતી.