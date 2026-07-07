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મને છોકરાઓ કરતાં છોકરીઓ ગમે છે, આ સુપર સ્ટારની પત્નીએ કર્યો ખુલાસો : મારો પતિને 50 અફેર! 

Lock Upp 2 : એકતા કપૂરનો શો હોય અને ધમાલ ના હોય, આજકાલ રિયાલિટી શો 'લોકઅપ ૨' ખૂબ જ ભારે ચર્ચામાં છે. શોમાં સુનીતા આહુજાનો અત્યંત બિન્દાસ અને બેપરવાહ અંદાજ જોવા મળી રહ્યો છે. સુનીતાએ શિલ્પા શિંદેને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે તો આકાંક્ષા ચમોલાએ ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર કર્યો છે કે તેને લગ્ન પહેલાં છોકરીઓ ગમતી હતી અને તેના સંબંધો હતા. 

Published: Jul 07, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:22 PM IST
મને છોકરાઓ કરતાં છોકરીઓ ગમે છે, આ સુપર સ્ટારની પત્નીએ કર્યો ખુલાસો : મારો પતિને 50 અફેર! 

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