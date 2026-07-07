/મને છોકરાઓ કરતાં છોકરીઓ ગમે છે, આ સુપર સ્ટારની પત્નીએ કર્યો ખુલાસો : મારો પતિને 50 અફેર! 

Lock Upp 2: નેટફ્લિક્સનો રિયાલિટી શો 'Lock Upp Season 2' ભારે ચર્ચામાં છે. લોકો કહી રહ્યાં છે. આ શોને ટીઆરપીમાં લાવવા માટે જાણી જોઈને વિવાદો ઉભા કરાઈ રહ્યાં છે. ગયા અઠવાડિયે શોમાંથી શ્રેયસ અય્યરની બહેન શ્રેષ્ઠા બહાર થઈ ગઈ હતી. હવે નવી વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી તરીકે ટીવી એક્ટ્રેસ શિલ્પા શિંદેની એન્ટ્રી થઈ છે. શોમાં એક્ટ્રેસની એન્ટ્રી એટલી ધમાકેદાર રહી કે આખા ઘરમાં હોબાળો મચી ગયો છે.
આકાંક્ષાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો: 'લગ્ન પહેલાં હું બાયસેક્સ્યુઅલ હતી'
'Lock Upp Season 2'ના એક એપિસોડ દરમિયાન આકાંક્ષાએ ખુલાસો કર્યો છે કે, "લગ્ન પહેલાં હું બાયસેક્સ્યુઅલ હતી. મેં કેટલીક છોકરીઓને ડેટ કરી હતી. જોકે, તેમની સાથે બહુ ગાઢ સંબંધો નહોતા, પણ હું મહિલાઓ સાથે રિલેશનશિપમાં રહી ચૂકી છું. મને છોકરીઓ ગમે છે, હું તેમના વખાણ કરું છું, તેમના પ્રત્યે આકર્ષિત થાઉં છું અને મને લાગે છે કે તેઓ મારી સેફ સ્પેસ (સુરક્ષિત જગ્યા) છે."
'મારો પતિ છે, 50 થી વધુ અફેર કરે...'
શિલ્પા શિંદેએ શોમાં આવતાની સાથે જ ગોવિંદાને લઈને સુનીતા આહુજા સાથે વાત કરી હતી, જેનાથી ગોવિંદાની પત્ની બિલકુલ ખુશ નહોતી. તે રામ કપૂરને કહેતી જોવા મળી, "આને આ બધું કરવા માટે જ અંદર મોકલી છે. હું પછી મારી ઓકાત પર આવી જઈશ. મારા પરિવારની વાત ન કર. મારો પતિ છે, 50 થી વધુ અફેર કરે, તારા બાપનું શું જાય છે ભાઈ. આ પહેલા પણ સુનીતા આહુજા અને શિલ્પા શિંદે વચ્ચે ખાસ બનતું નહોતું.
શિલ્પા શિંદેએ સુનીતા આહુજાને સેફ કરી
તાજેતરના એક વીડિયોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે શિલ્પા શિંદેએ બાકીના ત્રણ કન્ટેસ્ટન્ટ્સ સાથે લડીને સુનીતા આહુજાને સેફ કરી દીધી હતી. જો કે, ગોવિંદાની પત્નીએ પોતે જ કહ્યું હતું કે તે ઘરે જવા માંગે છે, તેથી તેને કોઈ સેફ ન કરે. તેમ છતાં શિલ્પાએ વરુણને જોખમમાં મૂકીને સુનીતાને સેફ કરી હતી.
હવે આનાથી ગોવિંદાની પત્ની સુનીતા અને શિલ્પા શિંદેની દોસ્તી શરૂ થશે કે નહીં, તે તો આવનારો સમય જ કહેશે. હાલ પૂરતું, સુનીતા આહુજાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેને આ ટીવી એક્ટ્રેસ બિલકુલ પસંદ નથી આવી રહી, ખાસ કરીને જે રીતે તે શોમાં તેના પરિવારનું નામ લઈ રહી છે.
શિલ્પાએ સુનીતાને કહ્યું હતું, "અમે તો ગોવિંદાના ફેન છીએ. પણ લોકો એવું બોલે કે તમે આવું કેવી રીતે કરી શકો? આના પર સુનીતાએ સંભળાવતા કહ્યું, "જ્યારે તારા પર વીતશે, ત્યારે તને ખબર પડશે. વધારે બકવાસ ન કર." સોશિયલ મીડિયા પર સુનીતાના આ અંદાજના જોરદાર વખાણ થઈ રહ્યા છે.