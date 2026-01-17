Prev
Sunita Ahuja: હું ગોવિંદાને ક્યારેય માફ નહી કરું... અફેર મામલે સુનિતા આહુજાએ તોડી ચુપ્પી, જાણો શું કહ્યું ગોવિંદા વિશે

Govinda Extra Marital Affair: છેલ્લા ઘણા સમયથી ગોવિંદાના અફેરની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. તેવામાં સુનીતા આહુજાએ ફરીવાર એક મુલાકાતમાં પતિ ગોવિંદાના અફેરની વાત પર આંકરી પ્રતિક્રિયા આપી દીધી છે. આ વખતે સુનીતા આહુજાએ ત્યાં સુધી કહી દીધું છે કે ગોવિંદા તેના દીકરાનું કરિયર બનાવવામાં પણ મદદ નથી કરતો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:17 PM IST

Sunita Ahuja: હું ગોવિંદાને ક્યારેય માફ નહી કરું... અફેર મામલે સુનિતા આહુજાએ તોડી ચુપ્પી, જાણો શું કહ્યું ગોવિંદા વિશે

Govinda Extra Marital Affair: બોલીવુડના હિરો નંબર વન તરીકે ફેમસ ગોવિંદા અને તેની પત્ની સુનિતા આહુજા છેલ્લા ઘણા સમયથી પોતાના લગ્નજીવનને લઈને ચર્ચામાં છે. આ ચર્ચાઓ ત્યારથી શરૂ થઈ જ્યારે વાત સામે આવી હતી કે 63 વર્ષીય ગોવિંદાનું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ચાલી રહ્યું છે. શરૂઆતમાં તો સુનીતા આહુજા આ વાત પર કોઈ જ પ્રતિક્રિયા આપતી ન હતી પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુનિતા આહુજા પતિ ગોવિંદા સાથેના સંબંધોને લઈને ખુલીને વાત કરવા લાગી છે. ઘણા ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન તેણે ગોવિંદાની બેવફાઈ વિશે આડકતરી રીતે હિન્ટ આપી હતી પરંતુ તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન તેણે મોટા ધડાકા કર્યા છે. સુનીતા આહુજા જે પણ વાત કરી છે તેના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજા વચ્ચે બધું ઠીક નથી. 

તાજેતરમાં જ સુનિતા આહુજા એ એક મુલાકાત દરમિયાન પતિને બેવફાઈ વિશે વાત કરી હતી તેણે ગોવિંદા વિશે એવું પણ કહી દીધું કે તે 63 વર્ષનો છે અને હવે તેણે દીકરીના લગ્ન અને દીકરાના કરિયર વિશે વિચારવું જોઈએ. પરંતુ તેના બદલે ગોવિંદા દીકરાના કરિયરને સેટ કરવામાં પણ મદદ નથી કરતો. 

તાજેતરમાં જ એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન સુનિતા આહુજા એ પતિ ગોવિંદાના અફેરની વાત વિશે કહ્યું હતું કે ગોવિંદા એક પિતા તરીકેની ફરજ પણ નથી નિભાવતો. યશનું કરિયર સેટ કરવામાં પણ ગોવિંદા કોઈ મદદ કરતો નથી. સુનિતા આહુજાએ એવું પણ કહ્યું હતું કે તે ગોવિંદાને ક્યારેય માફ નહીં કરે. જો તે તેના પર આવી ગઈ તો બધાની હાલત ખરાબ કરી નાખશે. તેથી જ તે કહે છે કે અત્યારથી જ સુધરી જાઓ સમય છે. 

આ વાતચીત દરમિયાન સુનિતા આહુજા એ એક ગોવિંદાનું અફેર કોની સાથે ચાલે છે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરી ન હતી પરંતુ તેણે એવું કહ્યું હતું કે આવી યુવતીઓ તો ઘણી આવે, પરંતુ ગોવિંદા 63 વર્ષનો છે તે બેવકૂફ થોડો છે તેણે સમજવું જોઈએ.. તેને દીકરા-દીકરી પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. જોકે સુનિતા આહુજા કઈ યુવતી તરફ ઈશારો કરી રહી હતી તે મોટો પ્રશ્ન છે 

સુનિતા આહુજા એ તેના દીકરા યશ વિશે કહ્યું હતું કે યશ ગોવિંદાનો દીકરો હોવા છતાં તેના પિતાને ક્યારે કહેતો નથી કે તેની હેલ્પ કરો અને ગોવિંદા પણ તેની હેલ્પ કરતો નથી. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલા પણ સુનિતા આહુજાએ ગોવિંદાના અફેર વિશે આડકતરી રીતે ઇશારા કર્યા હતા. જોકે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે સુનીતા આહુજાની આટલી પ્રતિક્રિયા પછી પણ ગોવિંદા તરફથી કોઈ જ વાત કરવામાં આવતી નથી. 

સુનીતા આહુજાના ઇન્ટરવ્યૂ પછી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે કે ગોવિંદાના લગ્ન જીવનમાં તકરાર વધી ગઈ છે અને હવે તે પબ્લિક વચ્ચે આવી રહી છે સાથે જ ગોવિંદાના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની વાતને પણ હવા મળી ગઈ છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે સુનિતા આહુજાની આ વાત પછી ગોવિંદા કેવું રિએક્શન આપે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

