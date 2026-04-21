ભારતના કયા શહેરમાં સૌથી વધુ સાંભળવામાં આવે છે અરિજિત સિંહના ગીતો ? જાણો ટોપના શહેરોના નામ, કયું છે નંબર 1 ગીત
Arijit Singh Songs: ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે જેને રોમેન્ટિક ગીતો ગમતા ન હોય અને જેને અરિજિત સિંહનો અવાજ ગમતો ન હોય. શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં કયું શહેર અરિજિત સિંહના ગીતો સૌથી વધુ સાંભળે છે?
Trending Photos
Arijit Singh Songs: અરિજિત સિંહને તૂટેલા દિલનો ધબકારા માનવામાં આવે છે. જ્યારે તેમણે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, ત્યારે ઘણા ચાહકો દુઃખી થયા. જો કે, તેમના ગીતો મ્યુઝિક સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર જોવામાં અને સાંભળવામાં આવતા રહે છે. અરિજિત સિંહ 500 અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી યુટ્યુબ ચાર્ટ પર છે. છેલ્લા 28 દિવસમાં તેમના ગીતોને કુલ 1.38 અબજ વ્યૂ મળ્યા છે. દિલ્હીમાં તેમના ગીતો સૌથી વધુ સાંભળવામાં આવે છે. અહીં, ટોચના 7 શહેરો શોધો જ્યાં અરિજિત સિંહના ગીતો લોકોના પ્લેલિસ્ટ પર એક પછી એક વાગી રહ્યા છે. તમે એ પણ શોધી શકો છો કે 20 માર્ચથી 16 એપ્રિલ, 2026 વચ્ચે તેમના કયા ગીતો સૌથી વધુ સાંભળવામાં આવ્યા હતા.
દિલ્હી
છેલ્લા 28 દિવસમાં દિલ્હીમાં અરિજિત સિંહના ગીતો યુટ્યુબ પર સૌથી વધુ જોવામાં અને સાંભળવામાં આવ્યા છે, 58.2 મિલિયન વ્યૂઝ સાથે. જો આ શહેર નંબર 1 પર આવે છે, તો શું આપણે ખરેખર એવું માનવું જોઈએ કે દિલ્હી ખરેખર દિલવાળાનું છે?
પટણા
પટણામાં મહિલા ગાયકોમાં, ભોજપુરી ઉદ્યોગની અલકા યાજ્ઞિક અને શિલ્પી રાજ સૌથી વધુ સાંભળવામાં આવે છે. યુટ્યુબ પર 52 મિલિયન વ્યૂઝ સાથે, પટણા બીજા ક્રમે છે.
બેંગલુરુ
બેંગલુરુ ત્રીજા સ્થાને છે. અહીંના લોકો પણ અરિજિત સિંહને સાંભળી રહ્યા છે. તેમના ગીતોના વીડિયો 28 દિવસમાં 49.7 મિલિયન વખત જોવામાં આવ્યા છે.
પુણે
યુટ્યુબ પર અરિજિત સિંહના મ્યુઝિક વીડિયોના સૌથી વધુ વ્યૂઝ ધરાવતા શહેરોની યાદીમાં પુણે ચોથા ક્રમે છે. તેને 28 દિવસમાં 48.9 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા છે.
કોલકાતા
યુટ્યુબ પર જોવાયાની દ્રષ્ટિએ કોલકાતા પાંચમા ક્રમે છે. અરિજિત સિંહને અહીં 43.5 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા છે.
હૈદરાબાદ
યુટ્યુબ પર અરિજિત સિંહને જોવાયાની દ્રષ્ટિએ હૈદરાબાદીઓ છઠ્ઠા ક્રમે છે. તેમને 37.9 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા છે.
લખનૌ
ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌ ટોચની 7 યાદીમાં સાતમા ક્રમે છે. અરિજિત સિંહના ગીતોને અહીં 37.7 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા છે.
કયું ગીત નંબર 1 છે?
ગીતોની વાત કરીએ તો, ધુરંધર ભાગ 1 નું ગીત "ઘરા હુઆ" 20 માર્ચથી 16 એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન નંબર 1 સ્થાન પર હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, આ ગીતને યુટ્યુબ પર 125 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા છે. કુલ વ્યૂઝની દ્રષ્ટિએ, તેને ચાર મહિનામાં 216,399,224 વ્યૂઝ મળ્યા છે. ટોચના મ્યુઝિક વીડિયોની એકંદર યાદીમાં તે 13મા ક્રમે છે. આ ગીત અરિજિત સિંહ અને અરમાન ખાને ગાયું છે, અને તેના શબ્દો ઇર્શાદ કામિલના છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે