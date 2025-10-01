Prev
Next

આ હસીના 50 સેકેન્ડ માટે ચાર્જ કરે છે 5 કરોડ! તેના નામે છે એવા રેકોર્ડ કે દીપિકા અને જયલલિતા પણ ફેલ; 2000000000 કરોડની છે માલકીન

Richest Actress: બોલિવૂડ હોય કે પછી સાઉથ ઈન્ડસ્ટ્રી એકબીજાને ટક્કર આપે તેવી અનેક ખુબસુરત હસીનાઓ ભરપૂર છે. પરંતુ આજે અમે તમને આમાંથી એક હસીના વિશે જણાવીશું જે ફક્ત ખૂબસુરતીમાં જ નહીં, પરંતુ ટેલેન્ટમાં પણ ટક્કર આપે છે. ત્યાં સુધી કે, તે થોડી મિનિટો માટે એટલા રૂપિયા ચાર્જ કરે છે કે જેની સામે મોટી-મોટી હસીનાઓ પણ ફિક્કી પડી જાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:56 PM IST

Trending Photos

આ હસીના 50 સેકેન્ડ માટે ચાર્જ કરે છે 5 કરોડ! તેના નામે છે એવા રેકોર્ડ કે દીપિકા અને જયલલિતા પણ ફેલ; 2000000000 કરોડની છે માલકીન

Richest Actress: બોલિવૂડ હોય કે પછી સાઉથ ઈન્ડસ્ટ્રી એકબીજાને ટક્કર આપે તેવી અનેક ખુબસુરત હસીનાઓ ભરપૂર છે. પરંતુ આજે અમે તમને આમાંથી એક હસીના વિશે જણાવીશું જે ફક્ત ખૂબસુરતીમાં જ નહીં, પરંતુ ટેલેન્ટમાં પણ ટક્કર આપે છે. આ 40 વર્ષીય મોસ્ટ બ્યૂટીફુલ હસીના બીજું કોઈ નહીં નયનતારા છે. નયનતારાનો સાઉથમાં એવો દબદબો છે કે, તેમનું ફિલ્મમાં હોવું જ હિટની ગેરંટી માનવામાં આવે છે. આ અભિનેત્રીએ માત્ર સાઉથ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં જ નહીં, પરંતુ બોલિવૂડના દિગ્ગજ સિતારાની સાથે પણ સ્ક્રીન શેર કરી છે, જેમાં રજનીકાંત, જયરામ, નાગાર્જુન અને શાહરૂખ ખાનનો સમાવેશ થાય છે. નયનતારા એક્ટિંગની દુનિયામાં એક દિંગ્ગજ છે.

20 વર્ષમાં 80 ફિલ્મો કર્યું કામ
તેણી કોઈપણ ભૂમિકામાં સરળતાથી ફિટ થઈ જાય છે. વર્ષ 2018માં ફોર્બ્સ ઈન્ડિયાની સેલિબ્રિટી 100ની લિસ્ટમાં એકમાત્ર સાઉથ એક્ટ્રસ છે, જેમણે 20 વર્ષમાં 80 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, નયનતારાએ પોતાના નામ પર એવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, જેની આસપાસ પણ કોઈ હસીના નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

24 કલાકમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 1.4 મિલિયન ફોલોઅર્સ
એવું કહેવાય છે કે, વર્ષ 2025માં તેલુગુ ફિલ્મ માટે અભિનેત્રીને 10 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા, જે સાઉથ અભિનેત્રીને અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ રકમ હતી. આ સાથે જ તેમના નામે માત્ર 24 કલાકમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 1.4 મિલિયન ફોલોઅર્સ હાસિલ કરવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. નયનતારા ભારતની સૌથી વધુ કમાણી કરતી અભિનેત્રીઓમાંથી એક છે. તે આશરે એક ફિલ્મ માટે 10 થી 12 કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કરે છે. આ રીતે તેમના નામે 4 રેકોર્ડ છે.

અભિનેત્રીની સાથે બિઝનેસ વુમન પણ
આટલું જ નહીં, નયનતારાએ બોલિવૂડ ફિલ્મ "જવાન"માં કિંગ ખાન સાથે જોવા મળી હતી. જે વર્ષ 2023ની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની હતી. અભિનેત્રી હોવાની સાથે-સાથે નયનતારા એક બિઝનેસ વુમન પણ છે. તેમની રાઉડી પિક્ચર્સ નામની એક પ્રોડક્શન કંપની છે. તેણીએ એક લિપ બામ કંપનીમાં પણ રોકાણ કર્યું છે.

200 કરોડની નેટવર્થ
માત્ર આટલું જ નહીં, નયનતારા ભારતની સૌથી વધુ કમાણી કરતી અભિનેત્રી બની ગઈ છે. થોડા સમય પહેલા ટાટા સ્કાયની 50 સેકન્ડની જાહેરાત માટે નયનતારાએ 5 કરોડ રૂપિયા ફી લીધી હતી. તેણી છેલ્લે ફિલ્મ ટેસ્ટમાં જોવા મળી હતી. તેણીના અંગત જીવનમાં અભિનેત્રીએ દિગ્દર્શક વિગ્નેશ શિવન સાથે લગ્ન કર્યા છે. સરોગસી દ્વારા આ દંપતીને જોડિયા બાળકો છે. અહેવાલો અનુસાર, તેણીની કુલ સંપત્તિ આશરે 200 કરોડ રૂપિયા છે, અને તેના બંગલાની કિંમત 100 કરોડ રૂપિયા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India Richest ActressNayanthara India Highest Paid ActressNayanthara Record Breakerનયનતારાના રેકોર્ડનયનતારાની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો

Trending news