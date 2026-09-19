/Gondhal Movie: ઓસ્કર 2027 માં ભારતની ગોંધલ ફિલ્મની એન્ટ્રી, ફિલ્મની કમાણી ઓછી પણ સ્ટોરી છે દમદાર

Gondhal Movie in Oscar 2027: ભારત તરફથી ઓસ્કાર 2027 માં મરાઠી સિનેમાની ફિલ્મ ગોંધલ એન્ટ્રી કરશે. ઓસ્કરમાં દાવેદારી કરવા માટે ભારતની ગોંધલ ફિલ્મની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ વખતે ભારત તરફથી બોલીવુડની નહીં પરંતુ મરાઠી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની ફિલ્મને પસંદ કરવામાં આવી છે કારણ કે આ ફિલ્મની સ્ટોરી જબરદસ્ત છે. ફિલ્મની સ્ટોરી ના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ગોંધલ ફિલ્મ પસંદ કરવામાં આવી છે.
મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલની પસંદગી બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મ શ્રેણીમાં કરવામાં આવી છે. આ કેટેગરીમાં ગોંધલ ફિલ્મ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. ઓસ્કારમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે આ વર્ષે ગુજરાતી સહિત અલગ અલગ ભાષામાં બનેલી 33 ફિલ્મો માટે દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી હતી જેમાંથી મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
ગોંધલ ફિલ્મની સ્ટોરી
મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલની સ્ટોરી મહારાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારની પુષ્ટિ ભૂમિ પર રજૂ કરવામાં આવી છે. ફિલ્મી સ્ટોરી પારંપરિક ગોંધલ અનુષ્ઠાન વચ્ચે આગળ વધે છે. ફિલ્મમાં મુખ્ય પાત્ર સુમન નામની એક યુવતી છે જે ગોંધલી કલાકાર સાહેબા ને પ્રેમ કરે છે. પણ તેને આર્થિક રીતે સંપન્ન આનંદ સાથે લગ્ન કરવા પડે છે. આનંદ સાથે કરેલા લગ્નમાં ફસાયેલી સુમન તેના સંબંધમાંથી બહાર આવવા માટે એક ખતરનાક યોજના બનાવે છે. આ યોજનામાં તેનો સાથ આપે છે આનંદનો પિતરાઈ ભાઈ જે સુમનના પ્રેમમાં પાગલ હોય છે. તેના પ્રેમનો ફાયદો ઉઠાવીને સુમન તેને અપરાધની એવી માયાજાળમાં ફસાવે છે જેનો અંજામ તેને પોતાને પણ ખબર નથી. મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલ પ્રેમ, લાલચ, સત્તા, ષડયંત્ર નું નિરૂપણ કરતી સ્ટોરી છે. ગોંધલ ફિલ્મ એક સાયકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ છે.
મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલનું નિર્દેશન સંતોષ ડાવખરે કર્યું છે ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં કિશોર કદમ, ઈશિતા દેશમુખ, યોગેશ સોહોની સહિતના કલાકારો છે. ગોંધલ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 8.9 છે. આ રેટિંગ દર્શાવે છે કે ફિલ્મી સ્ટોરી શાનદાર છે. આ ફિલ્મના વખાણ ક્રિટિક્સ દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
ગોંધલ ફિલ્મ 14 નવેમ્બર 2025 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. 2 કલાકની આમ મરાઠી ફિલ્મ કોમર્શિયલી હિટ સાબિત ન થઈ. બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનના આંકડા અનુસાર ગોંધલ ફિલ્મે ભારતમાં 84 લાખ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું હતું જેનું ગ્રોસ કલેક્શન 90 લાખ થયું હતું. જોકે આ ફિલ્મ જ્યારે ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ સર્કિટમાં રજૂ થઈ ત્યારે તેને ઓળખ મળી. 56માં ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવમાં ગોંધલ ફિલ્મ માટે સંતોષ ડાવખરેને સર્વશ્રેષ્ઠ નિર્દેશકનો સિલ્વર પીકોક પુરસ્કાર પણ મળ્યો.
ઓસ્કર માટે આ વર્ષે 14 ભાષાની 33 ફિલ્મો દ્વારા દાવેદારી કરવામાં આવી હતી. જેમાં મરાઠી, તેલગુ, મલયાલમ, હિન્દી અને ગુજરાતી સિનેમાની ફિલ્મોના નામ પણ હતા. આ બધી જ ફિલ્મોમાંથી મરાઠી સાયકોલોજીકલ થ્રિલર ફિલ્મ ને ઓસ્કાર 2027 માટે પસંદ કરવામાં આવી છે. જો કે વિચારવા જેવી વાત એ છે કે ગોંધલ ફિલ્મ હજુ સુધી કોઈપણ ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ નથી.