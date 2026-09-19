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Gondhal Movie: ઓસ્કર 2027 માં ભારતની ગોંધલ ફિલ્મની એન્ટ્રી, ફિલ્મની કમાણી ઓછી પણ સ્ટોરી છે દમદાર

Gondhal Movie in Oscar 2027: ઓસ્કર એવોર્ડ 2027 માટે ભારત તરફથી મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલને પસંદ કરવામાં આવી છે. મરાઠી ફિલ્મ ગોંધલ પ્રેમ, ષડયંત્ર અને અપરાધ આધારિત ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ પણ દમદાર છે. ફિલ્મનું રેટિંગ 8.9 છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:25 AM IST
Gondhal Movie: ઓસ્કર 2027 માં ભારતની ગોંધલ ફિલ્મની એન્ટ્રી, ફિલ્મની કમાણી ઓછી પણ સ્ટોરી છે દમદાર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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