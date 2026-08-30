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Samay Raina: કાશ્મીરી પંડિત અને બિહાર પર જોક કરી ફસાયો સમય રૈના, નવા એસિપોડ પછી લોકોમાં વધી નારાજગી

Samay Raina: સમય રૈના ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાયો છે. સમય રૈનાના શો ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટનો નવો એપિસોડ ઓન એર થયો અને વિરોધ પણ થરુ થઈ ગયો છે. તાજેતરના એપિસોડમાં સમય રૈના અને શેરોન વર્માએ કાશ્મીરી પંડિત અને બિહારના લોકો પર જોક કર્યા જેનાથી લોકોમાં નારાજગી વધી છે.

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:32 AM IST
Samay Raina: કાશ્મીરી પંડિત અને બિહાર પર જોક કરી ફસાયો સમય રૈના, નવા એસિપોડ પછી લોકોમાં વધી નારાજગી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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