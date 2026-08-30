/Samay Raina: કાશ્મીરી પંડિત અને બિહાર પર જોક કરી ફસાયો સમય રૈના, નવા એસિપોડ પછી લોકોમાં વધી નારાજગી

Samay Raina: કોમેડિયન સમય રૈનાના ઈંડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટનો નવો એપિસોડ શનિવારે ઓન એર થયો અને લોકોનો વિરોધ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. સમય રૈનાએ શોના નવા એપિસોડમાં જજની પેનલમાં આવેલી શેરોન વર્મા સાથે વાતચીત દરમિયાન કાશ્મીરી પંડિત અને બિહારના લોકોની મજાક ઉડાવી હતી. આ જોક પર ત્યાં હાજર લોકો તો ખૂબ હસ્યા હતા પરંતુ નેતાઓ અને સામાજિક કાર્યકર્તાઓ આ મુદ્દે આપત્તિ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે જેને લઈને સમય રૈના ફરી એક વખત વિવાદમાં આવ્યો છે.
ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટન્ટના લેટેસ્ટ એપિસોડ
ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટન્ટના લેટેસ્ટ એપિસોડની શરૂઆતમાં જજની પેનલમાં આવેલી કોમેડિયન શેરોન વર્મા અને સમય રૈનાએ એકબીજા પર કેટલાક જોક કર્યા હતા. આ જોક કાશ્મીરી પંડિત અને બિહારના લોકોના સંદર્ભ સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. સમય રૈના અને શેરોન વર્માની આ વાતચીતનો પ્રોમો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. જેના પર કેટલા યુઝરે પણ આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી. શનિવારે શોનો લેટેસ્ટ એપિસોડ ઓન એર થયો અને વિવાદ પણ વધી ગયો.
શેરોન વર્મા અને સમય રૈના
શેરોન વર્મા અને સમય રૈનાએ એકબીજાને રોસ્ટ કરતી વખતે બિહારના લોકો અને કાશ્મીરી પંડિતો વિશે જે ટિપ્પણી કરી હતી તેનાથી શોમાં હાજર લોકોને તો કોઈ જ આપત્તિ ન હતી પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર આ વિડીયો શેર થયા પછી આ રોસ્ટિંગની આલોચના શરૂ થઈ છે. લોકોનું કહેવું છે કે અમુક સમુદાય અને લોકોની મજાક ઉડાવવી યોગ્ય નથી. આ મુદ્દા પર સામાન્ય લોકો જ નહીં પરંતુ નેતાઓ પણ પોતાનો મત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ભાજપના નેતાઓની નારાજગી
આ મામલે ભાજપના રામ કદમે એવું કહ્યું હતું કે પબ્લિસિટી માટે જાણી જોઈને વિવાદિત નિવેદન આપવા યોગ્ય નથી. કાશ્મીરી પંડિતોને મજાકનો વિષય ન બનાવવો જોઈએ. આ સિવાય કાશ્મીરી પંડિત એક્ટીવેસ્ટ અશ્વિની ભટ્ટ અને અમિત રૈના એ પણ સમય રૈના અને શેરોન વર્માના નિવેદન પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે કાશ્મીરી પંડિતો અને તેના વિસ્થાપનને કોમેડીનો વિષય ન બનાવવો જોઈએ. બિહારના મંત્રી નિખીલેશ તિવારીએ પણ બંને કોમેડિયનની ટિપ્પણી પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે દેશના કોઈપણ નાગરિક વિરુદ્ધ થયેલી અપમાનજનક ટીપણી સ્વીકારી ન શકાય.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પહેલીવાર નથી જ્યારે સમય રૈનાનો ઇન્ડિયાસ ગોટ લેટેન્ટ શો વિભાગમાં આવ્યો હોય. વર્ષ 2024 માં આ શોમાં રણવીર અલ્હાબાદીયા એ એવી ટિપ્પણી કરી હતી કે જેના કારણે સૌથી મોટો વિવાદ થયો હતો. તે સમયે આપત્તિ જનક ટીપણી કરવા બદલ FIR પણ કરવામાં આવી હતી અને મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો હતો.