/Zee Short Film Contest: મુંબઈમાં દેશભરની સિનેમેટિક પ્રતિભાઓનું ભવ્ય સન્માન, ટોચના ફિલ્મમેકર્સનો જમાવડો

Zee Short Film Contest: ભારતની અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેકનોલોજી કંપની 'ઝી' (Z) દ્વારા આયોજિત પ્રથમ રાષ્ટ્રવ્યાપી 'ઝી શોર્ટ ફિલ્મ કોન્ટેસ્ટ'નું મુંબઈની ગ્રાન્ડ હયાત હોટેલ ખાતે ભવ્ય સમાપન થયું. બહુભાષી ફિલ્મ નિર્માણ ક્ષેત્રે પ્રતિભાઓને શોધવાની આ ભારતની સૌથી મહત્વકાંક્ષી પહેલ હતી. આ કાર્યક્રમમાં દેશના આદરણીય ફિલ્મ સર્જકો, ઉભરતા કલાકારો અને ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ એકઠા થયા હતા.
કલાકારોને 'ઝી યુનિવર્સ'ના ભાવિ સર્જકો તરીકે આવકાર્યા
આ સાંજ ડો. સુભાષ ચંદ્રા (ફાઉન્ડર અને ચેરમેન એમરિટસ, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝ લિમિટેડ) ની ઉપસ્થિતિથી શોભી ઉઠી હતી. તેમના પ્રેરક શબ્દોએ યુવા ફિલ્મ નિર્માતાઓને સર્જનાત્મકતાની સીમાઓ ઓળંગી વાર્તાકળાના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. આ વિઝનને આગળ ધપાવતા કંપનીના CEO પુનિત ગોએન્કાએ ઝીની 33 વર્ષની સફરને યાદ કરી હતી અને નોમિની થયેલા કલાકારોને 'ઝી યુનિવર્સ'ના ભાવિ સર્જકો તરીકે આવકાર્યા હતા.
પ્રાદેશિક સિનેમા અને ફિલ્મ નિર્માણના ભવિષ્ય વિશે ચર્ચા
આ સ્પર્ધામાં વિવિધ ભાષાઓના દિગ્ગજ દિગ્દર્શકોની જ્યુરી પેનલ સામેલ હતી, જેમાં અનુરાગ કશ્યપ (હિન્દી), રવિ જાધવ (મરાઠી), સૃજિત મુખર્જી (બંગાળી), પી. સમુથિરકાની (તમિલ), હેમંત રાવ (કન્નડ) અને લિજો જોસ પેલિસેરી (મલયાલમ)નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ જ્યુરી મેમ્બર્સે આઠ ભાષાકીય શ્રેણીઓમાં વિજેતાઓની જાહેરાત કરી હતી. શ્રેષ્ઠ શોર્ટ ફિલ્મ અને રનર-અપ ઉપરાંત શ્રેષ્ઠ અભિનેતા, લેખક, સિનેમેટોગ્રાફર, એડિટર, સંગીતકાર અને કોમેડિયન જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. જાણીતા ફિલ્મ વિવેચક રાજીવ મસંદ દ્વારા સંચાલિત એક રાઉન્ડ ટેબલ ચર્ચા પણ યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રાદેશિક સિનેમા અને ફિલ્મ નિર્માણના ભવિષ્ય વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
સર્જકો માટે શોર્ટ-ફિલ્મથી મુખ્ય પ્રવાહની ફીચર ફિલ્મ નિર્માણ સુધી પહોંચવાનો સીધો માર્ગ પ્રશસ્ત
પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઉભરતી પ્રતિભાઓને પ્રોત્સાહન આપવાની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત કરતા, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ મહત્વાકાંક્ષી ફિલ્મ નિર્માતાઓ માટે પોતાની પ્રકારની પ્રથમ તકની જાહેરાત કરી છે. આ પહેલના ભાગરૂપે, દરેક ભાષાની શ્રેણીમાં 'બેસ્ટ શોર્ટ ફિલ્મ' (શ્રેષ્ઠ લઘુ ફિલ્મ) એવોર્ડના વિજેતાઓને ₹5,00,000નું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે 'રનર-અપ શોર્ટ ફિલ્મ' વિજેતાઓને દરેકને 2,50,000 એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. વિશેષ એવોર્ડ શ્રેણીઓ જેવી કે, અભિનય, લેખન, સિનેમેટોગ્રાફી, એડિટિંગ, સંગીત, કોમેડી અને જ્યુરી સન્માનના વિજેતાઓને તેમની પ્રતિભા અને ફિલ્મ નિર્માણના ક્ષેત્રમાં તેમના યોગદાનની માન્યતા રૂપે પ્રત્યેકને 1,00,000નું રોકડ ઇનામ મળ્યું હતું.
આ ઉપરાંત, દરેક ભાષાની શ્રેણીના ટોચના બે ફાઇનલિસ્ટને ઝી સ્ટુડિયો (Zee Studios) સમક્ષ ઓરિજિનલ ફીચર ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ રજૂ કરવાની (પીચ કરવાની) તક મળી હતી. જેમાંથી એક પસંદ કરેલા પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ અને વિકાસ સ્ટુડિયો દ્વારા કરવામાં આવશે, જે ઉભરતા સર્જકો માટે શોર્ટ-ફિલ્મથી મુખ્ય પ્રવાહની ફીચર ફિલ્મ નિર્માણ સુધી પહોંચવાનો સીધો માર્ગ પ્રશસ્ત કરશે.
સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે, દરેક ભાષાના ટોચના બે ફાઇનલિસ્ટને 'ઝી સ્ટુડિયોઝ' સમક્ષ તેમની ઓરિજિનલ ફીચર ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ રજૂ કરવાની તક મળશે. તેમાંથી પસંદ કરાયેલ એક પ્રોજેક્ટ પર ઝી સ્ટુડિયોઝ ફિલ્મ બનાવશે, જે ઉભરતા સર્જકો માટે મુખ્યધારાની સિનેમામાં પ્રવેશવાનો સીધો માર્ગ બનશે. આ કાર્યક્રમે ભારતભરના ઉભરતા ફિલ્મ નિર્માતાઓની સર્જનાત્મકતા અને નવીનતાની ઉજવણી કરી હતી અને નવી પેઢીના સર્જકોને સશક્ત બનાવવાની ઝીની પ્રતિબદ્ધતાને ફરી એકવાર સાબિત કરી છે.