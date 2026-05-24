/બચ્ચન પરિવારના આ નિવેદનથી નારાજ હતા ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી આ કારણે બંને પરિવારોમાં પડી તિરાડ !

Bachchan And Gandhi family Relation: ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા પછી રાજીવના કહેવા પર અમિતાભ બચ્ચન રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા હતા. જો કે, રાજકારણમાં તેમનો પ્રભાવ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં, અને તેમણે કાયમ માટે રાજકારણ છોડી દીધું. પાછળથી, બંને પરિવારો વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ.
Bachchan And Gandhi family Relation: ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને રાજકારણનો વર્ષોથી ગાઢ સંબંધ રહ્યો છે. ઘણા કલાકારો નેતા બન્યા છે અને રાજકારણમાં પોતાના માટે એક સ્થાન બનાવ્યું છે. બચ્ચન પરિવાર અને ઇન્દિરા ગાંધીના પરિવાર વચ્ચેની મિત્રતા કોઈ રહસ્ય નથી. તેમના ગાઢ સંબંધો વર્ષો સુધી ટકી રહ્યા. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી અને તેજી બચ્ચન એક સમયે ગાઢ મિત્રો હતા, પરંતુ રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી, બંને પરિવારો વધુને વધુ દૂર થતા ગયા.
જ્યારે સત્તા ગુમાવી દેવામાં આવી, ત્યારે તેઓએ પોતાનું અંતર જાળવી રાખ્યું
સોનિયા તેમના લગ્ન પહેલા દોઢ મહિના સુધી અમિતાભ બચ્ચનના ઘરે રહી હતી
1968માં જ્યારે સોનિયા ગાંધી પહેલી વાર ભારત આવ્યા ત્યારે અમિતાભ બચ્ચન પોતે તેમને મળવા દિલ્હી એરપોર્ટ ગયા હતા. સોનિયા ગાંધી લગભગ દોઢ મહિના સુધી બચ્ચન પરિવાર સાથે રહ્યા. વધુમાં, સોનિયાએ તેજી બચ્ચનને પોતાની ત્રીજી માતા કહેવાનું શરૂ કર્યું.
રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી બધું બદલાઈ ગયું.
ધર્મયુગ સાથેની એક મુલાકાતમાં, સોનિયા ગાંધીએ પોતે ખુલાસો કર્યો કે રાજીવ ગાંધી સાથે લગ્ન કરતા પહેલા, તેમના સાસુ, ઇન્દિરા ગાંધીએ તેમને ભારતીય જીવનશૈલી શીખવા માટે પહેલા બચ્ચન પરિવાર સાથે રહેવાની સલાહ આપી હતી. આનું કારણ એ હતું કે ઇન્દિરા ગાંધી અને તેજી બચ્ચન વચ્ચે ખૂબ જ ગાઢ મિત્રતા હતી. જોકે, મે 1991માં રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી, બચ્ચન પરિવાર અને ગાંધી પરિવાર વચ્ચેનું અંતર વધવા લાગ્યું.
આના કારણે ગાંધી પરિવાર અને બચ્ચન પરિવાર વચ્ચે તિરાડ પડી
પ્રખ્યાત લેખક અને પત્રકાર રાશિદ કિદવાઈ લખે છે કે કટોકટી દરમિયાન તિરાડ શરૂ થઈ હતી. ઇન્દિરા ગાંધીએ લોકોના ગુસ્સાને શાંત કરવા માટે બચ્ચન પરિવારને જાહેર સભામાં આમંત્રણ આપવાનું વિચાર્યું. તેજી બચ્ચને સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો, કહ્યું કે તેની અમિતાભ બચ્ચનની ફિલ્મ કારકિર્દી પર હાનિકારક અસર પડશે. તેજીની ટિપ્પણીથી ઇન્દિરા ગાંધી એટલા નારાજ થયા કે બચ્ચન પરિવાર અને ગાંધી પરિવાર વચ્ચે અંતર વધવા લાગ્યું.