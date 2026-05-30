/એન્ટી વુમન ફિલ્મ છે બોબી દેઓલની બંદર? પ્રોડ્યૂસર ખોલ્યું રહસ્ય, ટ્વિશા વર્મા કેસનો કર્યો ઉલ્લેખ

Bandar Movie: બોબી દેઓલની ફિલ્મ, બંદર, મહિલા વિરોધી ફિલ્મ છે કે નહીં તે અંગે ઘણો સસ્પેન્સ છે. નિર્માતા નિખિલ દ્વિવેદીએ હવે બંદરની કહાની જાહેર કરી છે અને ત્વિષા શર્મા કેસ પર પણ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા છે.
Bandar Movie: બોબી દેઓલ હાલમાં તેમની નવી ફિલ્મ, બંદર માટે સમાચારમાં છે. આ ફિલ્મ ફિલ્મ નિર્માતા અનુરાગ કશ્યપ સાથે એક પ્રોજેક્ટ પર તેમનો પહેલો સહયોગ હતો. આ ફિલ્મ વિશ્વભરના ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પ્રશંસા મેળવી ચૂકી છે. હવે, લાંબા વિલંબ પછી, તે ભારતીય થિયેટરોમાં રિલીઝ થશે, અને લોકો તેને જોવા માટે ઉત્સાહિત છે.
બોબીની ફિલ્મ, બંદર, ખૂબ જ ડાર્ક છે. ડેટિંગ એપને કારણે તેનું પાત્ર જેલમાં જાય છે. ટ્રેલરમાં બોબીનું પાત્ર, સમીર, એક છોકરીને મળતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તે તેની સાથે ચેટ કરે છે, અને પછીથી પોલીસ તેની ધરપકડ કરે છે. સમીર દાવો કરે છે કે તેનો કેસ ખોટો છે. છોકરી પણ સસ્પેન્સની ભાવના પેદા કરે છે. ફિલ્મ બંદર એ ઘણા લોકોને એવું માનવા પ્રેર્યા છે કે તે મહિલાઓને નકારાત્મક રીતે દર્શાવી શકે છે.
બંદરની કહાની શું છે?
અનુરાગ કશ્યપની ફિલ્મ "બંદર" ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કરી રહી છે. હવે, તેના નિર્માતા, નિખિલ દ્વિવેદીએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં બોબીના પ્લોટનો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે આ ફિલ્મ મહિલાઓ વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ એક વ્યક્તિને ન્યાય મેળવવા વિશે છે.
નિખિલે કહ્યું કે, અમારી ફિલ્મ મહિલાઓ વિરુદ્ધ નથી. અમે ત્વિષા શર્મા સાથે શું થઈ રહ્યું છે તે પણ જોઈ રહ્યા છીએ. તે ખૂબ જ દુઃખદ છે. તેની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ. જો કોઈ ગુનો થયો હોય, તો સંડોવાયેલાઓને સજા થવી જોઈએ. આ મહિલા વિરોધી ફિલ્મ નથી, તે ન્યાય તરફી ફિલ્મ છે.
ન્યાયમાં વિશ્વાસ રાખવો પણ મહત્વપૂર્ણ
આપણે સમજવું જોઈએ કે કોઈ એવું નથી કહેતું કે જો કોઈ મહિલા સાથે અન્યાય થયો હોય, તો તેના પર વિશ્વાસ ન કરો. પરંતુ ન્યાયમાં વિશ્વાસ રાખવો પણ મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે કોઈપણ ચોક્કસ લિંગ કરતાં ન્યાયમાં વધુ વિશ્વાસ રાખવા માંગીએ છીએ. આ આપણા બંધારણ અને કાયદાની સૌથી મોટી તાકાત છે. આ આપણા લોકશાહીનો પાયો છે. ન્યાયનો વિજય થવો જોઈએ.
બોબી દેઓલની ફિલ્મ બંદર 5 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. તેમાં સબા આઝાદ, સાન્યા મલ્હોત્રા, રિદ્ધિ સેન, જીતેન્દ્ર જોશી અને સપના પબ્બી જેવા જાણીતા કલાકારો છે.