તારક મહેતામાં થઈ રહી છે જૂના સોઢી વાપસી? ગુરચરણ સિંહે પોસ્ટ કરી આપી માહિતી
TMKOC: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા છેલ્લા 17 વર્ષથી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહ્યું છે. આ 17 વર્ષો દરમિયાન, ઘણા કલાકારો શો છોડી ચૂક્યા છે. "સોઢી" નું પાત્ર ભજવનાર ગુરચરણ સિંહ તેમાંથી એક હતા. જોકે, તેઓ લાંબા સમયથી શોમાં ફરી જોડાવા માંગતા હતા, અને હવે કદાચ બધું બરાબર થઈ જશે.
TMKOC: સોની સબ ટીવીના કોમેડી શો "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" માં "સોઢી" નું પાત્ર ભજવનાર અભિનેતા ગુરચરણ સિંહ છેલ્લા ચાર વર્ષથી અભિનયથી દૂર છે. લગભગ બે વર્ષ પહેલાં તેમના અચાનક ગાયબ થવાના સમાચાર હેડલાઇન્સમાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેઓ પોતે જ પાછા ફર્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેમણે પોતાની આર્થિક મુશ્કેલીઓ વિશે વાત કરી હતી.
ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તમારી સાથે શેર કરીશ
તાજેતરમાં તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, અભિનેતા ગુરચરણ સિંહે કહ્યું કે આજે, હું ઘણા દિવસો પછી તમારા બધા સમક્ષ આવ્યો છું. બાબાજીએ મારી, મારા પરિવારની અને તમારા બધા ચાહકોની પ્રાર્થના સાંભળી છે. આ પછી, તેમણે તેમના ચાહકોનો આભાર માન્યો અને એક મહત્વપૂર્ણ હકીકત જાહેર કરી. તેમણે કહ્યું કે મારી પાસે એક ખૂબ જ સારા સમાચાર છે જે હું ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તમારી સાથે શેર કરીશ. તમારી પ્રાર્થનાઓ બદલ આભાર, અને હું તે ક્યારેય ભૂલીશ નહીં.
ચાહકોની આશાઓ વધી ગઈ છે
આ વિડિઓમાં, ગુરચરણ સિંહે ખુલાસો કર્યો નથી કે તેઓ કયા સારા સમાચાર શેર કરવા જઈ રહ્યા છે. જોકે, આ વિડિઓ પછી, તેમના ચાહકો આશા રાખી રહ્યા છે કે તેમની મૂળ સોઢી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં પાછા ફરશે. એક ચાહકે વિડિઓ નીચે ટિપ્પણી કરી, શું તમે 'તારક મહેતા શોમાં પાછા આવી રહ્યા છો? અમારા માટે આનાથી મોટી કોઈ સારા સમાચાર નહીં હોય. તો, એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે લખ્યું કે તારક મહેતા પર પાછા આવો, હવે મજા નથી.
ઘણા સમયથી કામ મળી રહ્યું ન હતું
થોડા સમય પહેલા, ગુરચરણ સિંહે એક ઇન્ટરવ્યુમાં પોતાની આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને કામના અભાવ વિશે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેમણે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના નિર્માતા અસિત મોદીને પ્રોડક્શન ટીમમાં ભૂમિકા માટે પણ પૂછ્યું હતું. જોકે, તે નવા "સોઢી" (અભિનેતા બલવિંદર સુરી) પાસેથી કામ છીનવી લેવા માંગતો ન હતો.
ગુડ ન્યૂઝ નવી નોકરી છે?
તેમણે કહ્યું કે, મારા દર્શકો મને યાદ કરે છે અને મને પ્રેમ કરે છે. મેં અસિત ભાઈને પ્રોડક્શનમાં થોડું કામ આપવા કહ્યું. હું કલાકારો પાસે જઈ શકું છું અને તેમની સમસ્યાઓ વિશે વાત કરી શકું છું. એક અભિનેતા તરીકે, હું તેને સંભાળી શકું છું. હવે, ગુરચરણ સિંહની ગુડ ન્યૂઝ નવી નોકરી છે? કે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં તેમનો પ્રવેશ? તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
