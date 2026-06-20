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કિસીંગ સીનમાં આ 2 હિરોઈનોએ તો હદ પાર કરી, કંગના રનૌત તો કટ કટ બાદ પણ ના અટકી

તમે ઘણીવાર એવા કિસ્સાઓ સાંભળ્યા હશે કે હીરો કેટલાક ઈન્ટીમેટ સીનમાં એવા ખોવાઈ જાય કે બેકાબૂ બની જાય એ પછી આવી ઘટનાઓ હેડલાઈન બની જાય, દયાવાનનો વિનોદ ખન્ના અને માધુરીનો કિસ્સો એ સૌથી ચર્ચામાં છે પણ એવું નથી કે હિરો જ ફક્ત ભાન ગુમાવી બેસે અમે તમને અહીં એવી હિરોઈનો અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ જેઓ હિરો સાથે કિસ કરતાં સમયે બેકાબૂ બની ગઈ હતી. કંગના રનૌત વીર દાસ સાથે કિસીંગ સીન દરમિયાન ડાયરેક્ટરે કટ કટ કહ્યા બાદ પણ અટકી નહોતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:12 PM IST
કિસીંગ સીનમાં આ 2 હિરોઈનોએ તો હદ પાર કરી, કંગના રનૌત તો કટ કટ બાદ પણ ના અટકી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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કિસીંગ સીનમાં આ 2 હિરોઈનોએ તો હદ પાર કરી, કંગના રનૌત તો કટ કટ બાદ પણ ના અટકી
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