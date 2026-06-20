/કિસીંગ સીનમાં આ 2 હિરોઈનોએ તો હદ પાર કરી, કંગના રનૌત તો કટ કટ બાદ પણ ના અટકી

ફિલ્મોમાં કેટલીયે વાર ઈન્ટીમેટ સીનોની ભરમાર હોય છે. હાલમાં જ પ્રિયા બાપટે ઈન્ટીમેટ સીન મામલે ચોકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. એક્ટ્રેસે જણાવ્યું કે સીન સમયે તેમનો કો એક્ટર તેમને વારંવાર કિસ કરી રહ્યો હતો.
સિદ્ધાર્થ કનનના પોડકાસ્ટમાં એક એન્ટરટેઈનમેન્ટ પત્રકારે હાલમાં ચોકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. તેમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું ઈન્ટીમેટ સીન દરમિયાન હિરોઈનો ક્યારે ભાન ભૂલી જાય છે તેમનો જવાબ હતો હા.... વર્ષ 2017માં આવેલી ફિલ્મ 'એ જેન્ટલમેન' (A Gentleman) ના એક કિસ્સાનો અહીં એમને ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને જેકલીન ફર્નાન્ડીઝની આ ફિલ્મમાં એક રોમેન્ટિક ગીત 'લાગી ના છૂટે' ના શૂટિંગ દરમિયાન બંને કલાકારો વચ્ચે એક લાંબો કિસિંગ સીન (લિપલોક) શૂટ કરવાનો હતો.
ફિલ્મના ડિરેક્ટર્સ (રાજ અને ડીકે) ના જણાવ્યા અનુસાર, શૂટિંગ દરમિયાન સિદ્ધાર્થ અને જેકલીન સીનમાં એટલા ખોવાઈ ગયા હતા કે ડિરેક્ટરે સીન પૂરો થતાં 'કટ' કીધું હોવા છતાં તેઓ સાંભળી શક્યા નહોતા અને કિસ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. આ સીનને બોલિવૂડના સૌથી લાંબા કિસિંગ સીન્સમાંથી એક ગણાવવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને સેન્સર બોર્ડ (CBFC) માં પણ વિવાદ થયો હતો.
આ આર્ટિકલમાં માત્ર સિદ્ધાર્થ-જેકલીન જ નહીં, પણ બોલિવૂડના અન્ય એવા કિસ્સાઓ પણ ટાંકવામાં આવ્યા છે જ્યાં શૂટિંગ દરમિયાન કલાકારો ઇમોશનલ અથવા સીનમાં વહી ગયા હતા.
ટાઇગર શ્રોફ અને જેકલીન ફર્નાન્ડીઝનો પણ આ પોડકાસ્ટમાં ઉલ્લેખ કરાયો હતો. ફિલ્મ 'અ ફ્લાઈંગ જટ્ટ' ના એક રોમેન્ટિક સીન દરમિયાન પણ આવું જ કંઈક બન્યું હોવાનો ઉલ્લેખ છે, જ્યાં શૂટિંગ વખતે તેઓ સીનમાં ડૂબી ગયા હતા.
કંગના રનૌતનો પણ અહીં ઉલ્લેખ કરાયો હતો. બુલેટ રાની ફિલ્મના શુટિગના એક સીનમાં કિસની જરૂર હતી. ફિલ્મની હિરોઈન હતી હાલની નેતા કંગના રનૌત. કંગનાએ આ ફિલ્મના હીરો વીરદાસને એવી કિસ કરી હતી કે એ ટ્રોમામાં જતો રહ્યો હતો. કંગના બેકાબૂ બની જતાં વીરદાસના હોઠ પરથી લોહી નીકળી ગયું હતું. જોકે, આ પત્રકારનો દાવો કેટલો સાચો છે એ તો સમય જ બતાવશે.
હવે તો 'ઇન્ટિમેસી કો-ઓર્ડિનેટર'
ટૂંકમાં, આ આર્ટિકલ બોલિવૂડના એ પડદા પાછળના (Behind-the-scenes) કિસ્સાઓ ઉજાગર કરે છે જ્યાં કેમેરા ચાલુ થતાં જ કલાકારો પાત્રમાં એટલા લીન થઈ જાય છે કે રિયલ લાઈફ કમાન્ડ્સ પણ ભૂલી જાય છે. હવે સેટ પર ફાઈટ સીન્સ માટે જેમ 'સ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર' હોય, તેમ ઇન્ટિમેટ સીન્સ માટે 'ઇન્ટિમેસી કો-ઓર્ડિનેટર' રાખવામાં આવે છે. તેઓ શૂટિંગ પહેલાં કલાકારો સાથે વાત કરીને તેમની મર્યાદાઓ નક્કી કરે છે, પ્રોટેક્ટિવ ગીયર્સનો ઉપયોગ કરાવે છે અને 'કટ' બોલતા જ સીન કેવી રીતે રોકવો તેની પ્રોટોકોલ ટ્રેનિંગ આપે છે.
બોલિવૂડમાં આ 5 કિસ્સાઓને ક્યારેય કોઈ નહીં ભૂલે
1. વિનોદ ખન્ના અને માધુરી દીક્ષિત (ફિલ્મ: દયાવાન, 1988)
આ સૌથી ચર્ચિત કિસ્સો છે. માધુરીએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તેને આ સીન કરવાનો અફસોસ હતો.આ ફિલ્મ 1988 આવી હતી અને ફિલ્મનું નામ હતું દયાવાન. બોલિવૂડના ઇતિહાસમાં આ કિસ્સો સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યો છે. ફિલ્મ 'દયાવાન' ના એક અત્યંત ઇન્ટિમેટ ગીત 'આજ ફિર તુમપે પ્યાર આયા હૈ' ના શૂટિંગ દરમિયાન વિનોદ ખન્ના સીનમાં એટલા ખોવાઈ ગયા હતા કે ડિરેક્ટરે 'કટ' કીધા પછી પણ તેમણે શૂટિંગ ચાલુ રાખ્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે આ દરમિયાન માધુરી દીક્ષિત ખૂબ ડરી ગઈ હતી.
2. રણબીર કપૂર અને એવલિન શર્મા (ફિલ્મ: યે જવાની હૈ દીવાની, 2013)
આજના સમયની ફિલ્મોની વાત કરીએ તો, 2013માં એક ફિલ્મ 'યે જવાની હૈ દીવાની' ના એક સીન દરમિયાન રણબીર કપૂર અને એવલિન શર્મા વચ્ચે એક રોમેન્ટિક સીન શૂટ થઈ રહ્યો હતો. ડિરેક્ટર અયાન મુખર્જીએ સ્ક્રીન પર સીન બરાબર આવી જતાં 'કટ' જાહેર કર્યું, પરંતુ રણબીર સીનમાં એટલો ઇન્વોલ્વ હતો કે તેણે કટ સાંભળ્યું નહીં અને થોડી સેકન્ડો સુધી કિસ કરતો જ રહ્યો હતો.
3. દલીપ તાહીલ અને માધુરી દીક્ષિત
એક જૂની ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન વિલનની ભૂમિકા ભજવતા દલીપ તાહીલ અને માધુરી દીક્ષિત વચ્ચે એક રેપ સીન શૂટ કરવાનો હતો. દલીપ તાહીલ સીન દરમિયાન એટલા આક્રમક થઈ ગયા કે માધુરીએ પોતાની જાતને બચાવવા માટે ભારે મહેનત કરવી પડી હતી. ડિરેક્ટરે સીન રોક્યા પછી માધુરીએ દલીપ તાહીલને કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ સીન કરતી વખતે પોતાની મર્યાદામાં રહે.
4. રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણ
2013માં આવેલી રામ-લીલાના શૂટિંગ દરમિયાન રણવીર અને દીપિકા વચ્ચે શૂટ થયેલા અંગ લગા દે...' ગીતના કિસ્સા ખૂબ જાણીતા છે. સેટ પર હાજર ક્રૂ મેમ્બર્સના જણાવ્યા અનુસાર, એક કિસિંગ સીન દરમિયાન ડિરેક્ટરે 'કટ' કીધું હોવા છતાં બંને એકબીજામાં એટલા મશગૂલ હતા કે તેઓ કિસ કરતા રહ્યા. આ જ ફિલ્મથી બંને વચ્ચે રિયલ લાઈફ રોમાન્સની શરૂઆત થઈ હતી.
5. વિનોદ ખન્ના અને ડિમ્પલ કાપડિયા
વિનોદ ખન્ના સાથે જોડાયેલો આવો જ એક બીજો કિસ્સો ડિમ્પલ કાપડિયા સાથેનો છે. 1980માં એક પ્રેમ ધરમ નામની ફિલ્મ આવી હતી. એક શિફ્ટ દરમિયાન રાત્રે લાઈટોના ઝાંખા પ્રકાશમાં બેડરૂમ સીન શૂટ થઈ રહ્યો હતો. ડિરેક્ટર મહેશ ભટ્ટે દૂરથી 'કટ' કીધું, પણ વિનોદ ખન્ના કિસ અને હગ કરતા રહ્યા. ડિમ્પલ એટલી ગભરાઈ ગઈ કે તે સેટ છોડીને મેકઅપ રૂમમાં ભાગી ગઈ હતી. પાછળથી મહેશ ભટ્ટે ડિમ્પલની માફી માંગવી પડી હતી.