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Jana Nayagan Review: થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ 'જન નાયકન' હિટ કે ફ્લોપ? જાણો લોકો શું કહી રહ્યા છે

Jana Nayagan Review: થલપતિ વિજયની મચ અવેટેડ ફિલ્મ જન નાયકન સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મ જોવા ચાહકો આતુર હતા. ફિલ્મ જોયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મને લઈને લોકો પોતાના વ્યુ પણ શેર કરવા લાગ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ જન નાયકન હિટ છે કે ફ્લોપ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:40 AM IST
Jana Nayagan Review: થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ 'જન નાયકન' હિટ કે ફ્લોપ? જાણો લોકો શું કહી રહ્યા છે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ 'જન નાયકન' હિટ કે ફ્લોપ? જાણો લોકો શું કહી રહ્યા છે
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