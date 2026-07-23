Jana Nayagan Review: થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ 'જન નાયકન' હિટ કે ફ્લોપ? જાણો લોકો શું કહી રહ્યા છે

Jana Nayagan Review: ફિલ્મ હિટ છે કે ફ્લોપ તેનો આધાર દર્શકો પર હોય છે. ફિલ્મ જોયા પછી દર્શકોનું જે રિએક્શન હોય છે તે સૌથી મહત્વનું હોય છે. ફિલ્મ ચાહકો ફિલ્મ જોયા પછી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પોતાના રીવ્યુ શેર કરતા હોય છે. આજે સિનેમા ઘરોમાં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનેલા થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ જન નાયકન રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મને લઈને પણ લોકો પોતાના રિએક્શન શેર કરવા લાગ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર જન નાયકન માટેના લોકોના રીવ્યુ સામે આવવા લાગ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ લોકોના મતે થલપતિ વિજયની છેલ્લી ફિલ્મ જનનાયકન હીટ છે કે ફ્લોપ ?
જન નાયકન ફિલ્મનો પબ્લિક રીવ્યુ
થલપતિ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન જોયા પછી લોકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ફિલ્મના રીવ્યુ શેર કરી રહ્યા છે. મોટાભાગના રીવ્યુમાં ફિલ્મના વખાણ થઈ રહ્યા છે. લોકોને થલપતિ વિજયનું કામ ખૂબ જ ગમ્યું છે. આ ફિલ્મમાં બોબી દેઓલ વિલનની ભૂમિકામાં જોવા મળશે અને લોકોનું કહેવું છે કે બોબી દેઓલ એ પણ આ ફિલ્મોમાં શાનદાર કામ કર્યું છે.
મોટાભાગના દર્શકોએ ફિલ્મમાં થલપતિ વિજયની એન્ટ્રીના સીનને વખાણ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે જ્યારે સ્ક્રીન પર વિજયની એન્ટ્રી થાય છે ત્યારે થિયેટરોમાં સીટીઓ ગુંજવા લાગે છે. થલપતિ વિજયની એન્ટ્રી શાનદાર છે. જોકે કેટલાક લોકોને ફિલ્મમાં ફર્સ્ટ હાફ મજેદાર અને સેકન્ડ હાફ ઠીક ઠાક લાગ્યો. લોકોને ફિલ્મનું મ્યુઝિક પણ પસંદ પડી રહ્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર જે રીવ્યુ શેર થઈ રહ્યા છે તે અનુસાર જન નાયક ફિલ્મ શાનદાર ફિલ્મ છે. ફિલ્મમાં તમને એક્શન ઈમોશન, પોલિટિક્સ, મનોરંજન અને ડાન્સ બધું જ જોવા મળશે. ટૂંકમાં થલપતિ વિજયની ફિલ્મ માસ એન્ટરટેનર છે. ટૂંકમાં કહીએ તો લોકોના મત અનુસાર થલપતિ વિજયની જનનાયકન ફિલ્મ સુપરહિટ છે. લોકોના રીવ્યુ પરથી લાગે છે કે આગામી દિવસોમાં બોક્સ ઓફિસ પર જન નાયકન હીટ સાબિત થશે
જન નાયકન ફિલ્મનું નિર્દેશન એચ વિનોથે કર્યું છે. ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં થલપતિ વિજય છે જ્યારે અન્ય કલાકારોમાં બોબી દેઓલ, મમિતા બૈજૂ, પૂજા હેગડે, પ્રકાશ રાજ, ગૌતમ વાસુદેવ મેનન સહિતના કલાકારોનો સમાવેશ થાય છે. ફિલ્મનું મ્યુઝિક અનિરુદ્ધ રવિચંદરે તૈયાર કર્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)