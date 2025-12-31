OTT Releases: નવા વર્ષની શરુઆતમાં મળશે ફુલ ઓન મનોરંજન, ઓટીટી પર આવી રહી છે આ ફિલ્મો અને સીરીઝ
January 2026 OTT Releases: જાન્યુઆરી 2026 માં અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર એક પછી એક દમદાર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મ તમારા ન્યુ યરને ખાસ બનાવી દેશે. જાન્યુઆરી મહિનામાં ઓટીટી પર કઈ કઈ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ આવી રહી છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Trending Photos
January 2026 OTT Releases: નવા વર્ષમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર મનોરંજનનો ફુલ ડોઝ મળશે. રોમાંસ, એકશન, કોમેડી, થ્રિલરથી લઈને રિયાલિટી શો જોવા મળશે. જાન્યુઆરી 2026 માં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર દમદાર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવાની છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ જાન્યુઆરી 2026 માં તમે ઘરે બેઠા કઈ ફિલ્મોની મજા લઈ શકશો.
હક
જાન્યુઆરી 2026 ની શરુઆતમાં ગંભીર મુદ્દા પર બનેલી ફિલ્મ હદ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકશો. આ ફિલ્મ કોર્ટરુમ ડ્રામા છે જે દેશના ચર્ચિત શાહ બાનો કેસથી પ્રેરિત છે. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં યામિ ગૌતમ ધર અને ઈમરાન હાશમી છે. યામી એવી મહિલાનું પાત્ર ભજવી રહી છે જેને તેનો પતિ છોડી દે છે. ત્યારબાદ તે તલાક વિરુદ્ધ લડાઈ લડે છે. આ ફિલ્મ મહિલાઓના સમ્માન, હક અને આર્થિક સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવે છે. આ ફિલ્મ 2 જાન્યુઆરી 2026 થી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે.
દે દે પ્યાર દે 2
અજય દેવગન અને રકુલ પ્રીત સિંહ તેમની 2019 ની રોમાંટિક કોમેડી ફિલ્મ દે દે પ્યાર દે ની સીક્વલ ફિલ્મ સાથે આવી ચુક્યા છે. દે દે પ્યાર દે 2 ની સ્ટોરીમાં રકુલ પ્રીત સિંહની ફેમેલી સાથે સ્ટોરી આગળ વધે છે. ફિલ્મમાં આર માધવન રકુલ પ્રીતના પિતાની ભુમિકામાં છે, ફિલ્મમાં કપલ વચ્ચેના ઉંમરના તફાવતના કારણે આવતા ઉતાર-ચઢાવને દેખાડવામાં આવ્યા છે. ફિલ્મ 9 જાન્યુઆરી 2026 થી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે.
તસ્કરી- ધ સ્મગલર્સ વેબ
ઈમરાન હાશમી સ્ટારર ક્રાઈમ થ્રિલર સીરીઝ મુંબઈ ઈંટરનેશન એરપોર્ટની ભુમિકા પર બની છે. સીરીઝમાં તસ્કરીના નેટવર્ક, અંડરકવર ઓપરેશન અને પોલીસ સિસ્ટમની અંદરના પ્રેશરને દેખાડવામાં આવ્યું છે. આ સીરીઝની સ્ટોરી સસ્પેંસ અને થ્રીલરથી ભરપુર છે. આ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર 14 જાન્યુઆરી 2026 થી સ્ટ્રીમ થશે.
120 બહારદુર
1962 ના ભારત-ચીન યુદ્ધમાં રેજાંગ લા ની ઐતિહાસિક લડાઈ પર આધારિત ફિલ્મ 120 બહાદુરમાં ફરહાન અખ્તરે મેજર શૈતાન સિંહ ભાટીની ભુમિકા ભજવી છે. ફિલ્મમાં 120 ભારતીય સૈનિકોની વીરતા દર્શાવવામાં આવી છે જેમણે ભારે મુશ્કેલીઓ પછી પણ દુશ્મનનો સામનો કર્યો. 16 જાન્યુઆરી 2026 થી આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર સ્ટ્રીમ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે