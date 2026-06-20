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જાવેદ અખ્તરે 8 પેગ પીધા અને હાથમાં લીધા પેપર-પેન, પછી જે ગઝલ લખી તે આજે પણ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે

Javed Akhtar Best Gazal: બોલીવુડના પ્રખ્યાત સ્ક્રીનપ્લે રાઈટર અને ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે આમ તો અનેક સુપરહીટ ગીત અને ગઝલ લખી છે પણ તેમની એક ગઝલ જે આજે પણ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે તે ગઝલ તેમણે નશાની હાલતમાં લખી હતી. કદાચ એટલે જ આ ગઝલ સાંભળી લોકો પ્રેમના નશામાં ડુબી જાય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:33 PM IST
જાવેદ અખ્તરે 8 પેગ પીધા અને હાથમાં લીધા પેપર-પેન, પછી જે ગઝલ લખી તે આજે પણ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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