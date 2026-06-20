/જાવેદ અખ્તરે 8 પેગ પીધા અને હાથમાં લીધા પેપર-પેન, પછી જે ગઝલ લખી તે આજે પણ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે

Javed Akhtar Best Gazal: બોલીવુડના લોકપ્રિય સ્ક્રીનપ્લે રાઇટર જાવેદ અખ્તર તેમના મધુર ગીતો અને મદહોશ કરી દે તેવી ગઝલો માટે પણ પ્રખ્યાત છે. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં અનેક ગીતો અને ગઝલ લખી છે. જેમાંથી એક ખાસ ગઝલ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ગઝલ જાવેદ અખ્તરની બેસ્ટ ગઝલોમાંથી એક છે અને આજે પણ લોકો તેને સાંભળવાનું પસંદ કરે છે. લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવી આ રચના જાવેદ અખ્તર પોતે નશાની હાલતમાં તૈયાર કરી છે. આ વાત ખુદ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન જાવેદ અખ્તર કહી હતી.
"તુમકો દેખા તો યે ખ્યાલ આયા..."
બોલીવુડના ફેમસ રાઈટર જાવેદ અખ્તરે ઇન્ડસ્ટ્રીને અનેક યાદગાર ગીતો, ગઝલો, ફિલ્મોના ડાયલોગ આપ્યા છે. પરંતુ આ બધામાંથી ફિલ્મ સાથ સાથ હેની એક ગઝલ સૌથી વધુ ખાસ છે. આ ગઝલ સાથે એક ઘટના જોડાયેલી છે. આ ઘટના વિશે જાણીને તમને પણ આશ્ચર્ય થશે કે કોઈ વ્યક્તિ નશાની હાલતમાં આટલી સુંદર રચના કેવી રીતે બનાવી શકે ? જે ગઝલની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે તુમકો દેખા તો યે ખ્યાલ આયા.
1982 ની ફિલ્મ સાથ સાથ
1982 માં આવેલી ફિલ્મ સાથ સાથની આ લોકપ્રિય ગઝલ છે જે જાવેદ અખ્તરે લખી છે. આ ગઝલની ખાસ વાત એ છે કે આ ગઝલ જાવેદ અખ્તરે ફક્ત નવ મિનિટમાં લખી હતી. અને તે પણ અસામાન્ય અવસ્થામાં લખી છે. જાવેદ અખ્તરે આઠ પેગ દારૂ પીધા પછી આ ગઝલની રચના કરી છે. આ ગીતના શબ્દો જાવેદ અખ્તરના છે અને તેને અવાજ જગજીતસિંહ અને ચિત્રા એ આપ્યો છે. તેનું ફિલ્માંકન દિપ્તી નવલ અને ફારુખ શેખ પર થયું છે.
8 પેગ દારુ પીવાની સ્ટોરી
એક ઇવેન્ટ દરમિયાન જાવેદ અખ્તરે પોતે આ વાત સ્વીકારી હતી. જાવેદ અખ્તરે કહ્યું હતું કે સિલસિલા ફિલ્મ પછી યશ ચોપડાનો આસિસ્ટન્ટ તેની પાસે આવ્યો અને રિક્વેસ્ટ કરી કે તેની ફિલ્મ માટે ગીત લખે. તે ગીત લખવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. જાવેદ અખ્તરે સ્વીકાર્યું કે તે સમયે તે ખૂબ દારૂ પીતા હતા. એક દિવસ રાત્રે 2 વાગ્યા હતા અને તે આસિસ્ટેંટે જાવેદ અખ્તરને પૂછ્યું ગીતનું શું થયું. ત્યાં સુધીમાં જાવેદકતરે 8 પેગ પી ચુક્યા હતા. ગીતની વાત આવતાં જ જાવેદ અખ્તરે પેન અને પેપર હાથમાં લીધા અને 9 મિનિટમાં જ ગીત લખી નાખ્યું.
યુટ્યુબ પર 42 મિલિયન વ્યુ
મહત્વનું છે કે સાથ સાથ ફિલ્મની આ ગઝલ રિલીઝ થયાની સાથે જ હિટ થઈ ગઈ હતી આ ગીતની લોકપ્રિયતા એટલી છે કે આજે પણ જગજીતસિંહ અને જાવેદ અખ્તરની જોડીની આ બેસ્ટ ગઝલ ગણાય છે. તુમકો દેખા તો યે ખ્યાલ આયા ગીતના youtube પર 42 મિલિયનથી વધારે વ્યુ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)