Jay-Mahhi Divorce: અંતે અટકળો સાચી પડી, માહી વીજ-જય ભાનુશાલીએ લગ્નના 14 વર્ષ પછી થયા અલગ

Jay-Mahhi Divorce: જય ભાનુશાલી અને માહી વીજ એકબીજાથી અલગ થઈ ચુક્યા છે. બંનેએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ડિવોર્સનું ઓફિશિયલ અનાઉસમેન્ટ કર્યું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તેમના ડિવોર્સની ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી. જેની પુષ્ટિ હવે થઈ ચુકી છે. 

Jan 04, 2026

Jay-Mahhi Divorce: ટીવીના ફેમસ કલાકારો અને ક્યુટ કપલ તરીકે જાણીતા માહી વીજ અને જય ભાનુશાલી ડિવોર્સ લઈને અલગ થઈ ચૂક્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર તેમના અલગ થવાની અટકળો ચાલી રહી હતી. હવે માહી વીજ અને જય ભાનુશાલીએ ડિવોર્સની વાત કન્ફર્મ કરી દીધી છે. જય ભાનુશાલી અને માહી વીજના લગ્ન જીવનમાં દરાર છેલ્લા ઘણા સમયથી હતી અને હવે તેમણે જાહેર કરી દીધું છે કે તેઓ અલગ થઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર બંનેએ પોસ્ટ શેર કરીને ડિવોર્સ અંગે ઘોષણા કરી છે. જય ભાનુશાલી અને માહી વીજએ ઈંસ્ટાગ્રામ પર સ્ટોરી શેર કરીને એક નોટ શેર કરી હતી જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે 14 વર્ષના લગ્નજીવન પછી તેઓ અલગ થઈ રહ્યા છે. 

માહી વીજ અને જય ભાનુશાલીએ ડિવોર્સ અંગેની જે પોસ્ટ શેર કરી હતી તેમાં લખ્યું હતું કે હવે તેઓ જીવનની આ યાત્રામાં અલગ થઈ રહ્યા છે. પરંતુ તે બંને એકબીજાનો સાથ દેતા રહેશે શાંતિ, વિકાસ, દયા અને માનવતા હંમેશા રહેશે. તેઓ એકબીજાથી અલગ થઈને પણ પોતાના ત્રણ બાળકો માટે સારા માતા-પિતા બનશે. તારા, ખુશી અને રાજવીર માટે તે સારામાં સારા માતા-પિતા અને સારા મિત્ર બનશે ભલે તેના માટે તેમને જે પણ કરવું પડે. 

આ પોસ્ટમાં એ વાતની પણ સ્વચ્છતા કરવામાં આવી છે કે આ નિર્ણય પાછળ કોઈ પણ પ્રકારની નેગેટિવ ભાવના જવાબદાર નથી. તેઓ કોઈપણ પ્રકારનો ડ્રામા કર્યા વિના શાંતિથી અલગ થઈ રહ્યા છે. તેમણે લખ્યું છે કે તેમની લાઈફ જર્નીના રસ્તા હવે અલગ થઈ રહ્યા છે પરંતુ તેમની સ્ટોરીમાં કોઈ વિલન નથી. તેથી તેમણે લોકોને પણ વિનંતી કરી છે કે તેઓ કોઈપણ પ્રકારની અટકળો ન લગાવે. તેઓ એકબીજાનું સન્માન કરે છે અને એકબીજાનું સમર્થન કરી સારા મિત્ર રહેશે. 

જણાવી દઈએ કે માહી વીજ અને જય ભાનુશાલી એ એકબીજા સાથે રિલેશનશિપ પછી વર્ષ 2011માં લગ્ન કર્યા હતા. આ કપલે 2017માં રાજવીર અને ખુશીને દત્તક લીધા હતા. ત્યાર પછી 2019 માં તેમના ઘરે તારાનો જન્મ થયો. 

ઉલ્લેખનીય છે કે જય ભાનુશાલી અને માહી વીજના લગ્નમાં સમસ્યાઓ છે અને તેઓ અલગ થઈ રહ્યા છે તે ચર્ચા છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી. ઓક્ટોબર મહિનામાં જ ખબર સામે આવી હતી કે આ કપલ અલગ થઈ રહ્યું છે. ચર્ચાઓ એવી પણ છે કે બંને વચ્ચે વિશ્વાસનો અભાવ હોવાના કારણે સમસ્યા શરૂ થઈ હતી. છેલ્લા ઘણા સમયથી બંને સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજા સાથેની તસવીરો પણ પોસ્ટ કરતા બંધ થઈ ગયા હતા જેના કારણે પણ તેમના અલગ થવાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું હતું. છેલ્લે બંને ઓગસ્ટ મહિનામાં તારાના જન્મદિવસ પર એક સાથે જોવા મળ્યા હતા ત્યાર પછી બંને એકસાથે જોવા પણ મળ્યા નથી. જુલાઈ મહિનાથી જ તેમના અલગ થવાની અફવાઓ તેજ થઈ ગઈ હતી. આ વાતની હવે બંને કલાકારોએ જ પુષ્ટિ કરી દીધી છે

