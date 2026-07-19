/Jennifer Winget Wedding Video: એક્ટ્રેસ જેનિફર વિંગેટે કંફર્મ કર્યા બીજા લગ્ન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો લગ્નનો વીડિયો

Jennifer Winget Wedding Video: ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની લોકપ્રિય અને સુંદર અભિનેત્રી જેનિફર વિંગેટે બીજા લગ્ન કર્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેના બીજા લગ્નની અટકળો ચાલી રહી હતી પરંતુ હવે અભિનેત્રી જેનિફર વિંગેટે instagram પર લગ્નનો વીડિયો શેર કરીને કન્ફર્મ કરી દીધું છે કે તેણે બિઝનેસમેન વિલિયમ ઈસ્માએલ સાથે લગ્ન કર્યા છે. જેનિફર વિંગેટે ડિવોર્સના 12 વર્ષ પછી બીજા લગ્ન કર્યા છે.
એક્ટ્રેસ જેનિફર વિંગેટના લગ્નનો વીડિયો
એક્ટ્રેસ જેનિફર વિંગેટે instagram પર એક શોર્ટ પણ સુંદર વીડિયો શેર કર્યો છે. વિડીયોના કેપ્શન માં તેણે લખ્યું છે કે અંતે અમારા ભાગ્યના સિતારા મળી ગયા. વીડિયોમાં જેનિફરની ડ્રીમી વેડિંગની ઝલક દેખાડવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર જેનિફરના લગ્નનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ પોસ્ટ પર એક્ટ્રેસના મિત્રો અને ચાહકો કોમેન્ટ કરીને તેને શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.
જેનિફર વિંગેટે સફેદ રંગનું સુંદર ક્રિસ્ચન વેડિંગ ગાઉન પહેરેલું છે, જ્યારે વિલિયમ સુટમાં સજ્જ જોવા મળે છે. બંનેએ ક્રિશ્ચિયન રીત રિવાજ પ્રમાણે લગ્ન કર્યા છે. વીડિયોમાં પણ જેનિફર વિંગેટે લખ્યું છે કે ઓફિશિયલી તે પોતાના હસબન્ડ વિલ સાથે મુલાકાત કરાવી રહી છે.
કોણ છે જેનિફર વિંગેટ નો પતિ વિલિયમ ?
જેનિફર વિલિયમ ઇસ્માએલ સાથે લગ્ન કર્યા છે. જેનિફરનો પતિ સિંગાપુરનો જાણીતો બિઝનેસમેન અને ફાઈનાન્સ પ્રોફેશનલ છે. વિલિયમ સાથે જેનિફરે યુકેમાં લગ્ન કર્યા છે. જેનિફર અને વિલિયમે તેમના રિલેશનશીપની વાતને પ્રાઈવેટ લગ્ન સુધી રાખી હતી.
જેનિફર વિંગેટના બીજા લગ્ન
જણાવી દઈએ કે જેનિફર વિંગેટના આ બીજા લગ્ન છે. વર્ષ 2012માં જેનિફર વિંગેટે કરણ સિંહ ગ્રોવર સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ આ લગ્ન બે વર્ષની અંદર જ તૂટી ગયા અને તેમણે ડિવોર્સ લીધા. તે સમયે વાત એવી સામે આવી હતી કે કરણ સિંહ ગ્રોવરે જેનિફરને ચીટ કરી હતી જેથી લગ્ન તૂટ્યા. ત્યાર પછી કરણ સિંહ ગ્રોવરે બિપાશા બાસુ સાથે લગ્ન કર્યા. જો કે જેનિફર વિંગેટે ડિવોર્સના 12 વર્ષે પછી હવે એક બિઝનેસમેન સાથે બીજા લગ્ન કર્યા છે.