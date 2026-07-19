Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Jennifer Winget Wedding Video: એક્ટ્રેસ જેનિફર વિંગેટે કંફર્મ કર્યા બીજા લગ્ન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો લગ્નનો વીડિયો

Jennifer Winget Wedding Video: એક્ટ્રેસ જેનિફર વિંગેટે કંફર્મ કર્યા બીજા લગ્ન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો લગ્નનો વીડિયો

Jennifer Winget Wedding Video: જેનિફર વિંગેટના લગ્નની ચર્ચાઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહી હતી. હવે અભિનેત્રીએ ઈંસ્ટા પર તેના લગ્નનો વીડિયો શેર કરી બીજા લગ્નની વાત કંફર્મ કરી છે. જેનિફરે સિંગાપુરના જાણીતા બિઝનેસમેન વિલિયમ ઈસ્માએલ સાથે લગ્ન કર્યા છે. જેનિફરના આ બીજા લગ્ન છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:00 AM IST
Jennifer Winget Wedding Video: એક્ટ્રેસ જેનિફર વિંગેટે કંફર્મ કર્યા બીજા લગ્ન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો લગ્નનો વીડિયો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ખૂનનો બદલો ખૂન', ઈરાનના નિશાના પર ટ્રમ્પ પરિવાર, બેનર લગાવીને જાહેર કર્યો ઈરાદો
US-Iran TensionJul 18
2
Jantar Mantar DelhiJul 18
3
rahu gochar 2026Jul 18
4
maruti suzuki eecoJul 18
5
Bhavnagar Spa RacketJul 18