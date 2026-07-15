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સોશિયલ મીડિયા આ Horror ફિલ્મ છે ચર્ચામાં, હોટસ્ટાર પર સૌથી વધુ લોકો જોઈ રહ્યા છે આ ડરામણી ફિલ્મ

Trending Horror movie: અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર એક હોરર ફિલ્મની ચર્ચા સતત થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ જિયો હોટસ્ટાર પર ટ્રેંડ કરી રહી છે. આ ફિલ્મ વિશે એવું કહેવાય રહ્યું છે કે ફિલ્મનો એન્ડ એવો છે જેને જોઈને તમારું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જશે. તો ચાલો તમને પણ આ ફિલ્મ વિશે જણાવીએ.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:58 AM IST
સોશિયલ મીડિયા આ Horror ફિલ્મ છે ચર્ચામાં, હોટસ્ટાર પર સૌથી વધુ લોકો જોઈ રહ્યા છે આ ડરામણી ફિલ્મ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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