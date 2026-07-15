/સોશિયલ મીડિયા આ Horror ફિલ્મ છે ચર્ચામાં, હોટસ્ટાર પર સૌથી વધુ લોકો જોઈ રહ્યા છે આ ડરામણી ફિલ્મ

Trending Horror movie: ઓટીટી પર સૌથી વધુ હોરર, થ્રિલર ફિલ્મો જોવાતી હોય છે. લોકોને ફિલ્મો જોતી વખતે અને જોઈ લીધા પછી ડર લાગતો હોય છે તેમ છતાં તેઓ હોરર ફિલ્મો જોવાનું પસંદ કરે છે. હાલમાં ઓટીટી પર એક ફિલ્મ ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. આ ફિલ્મના એન્ડ વિશે સૌથી વધુ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ ફિલ્મ ચર્ચામાં છે. ફિલ્મ જોઈ ચુકેલા લોકો અન્યને પણ આ ફિલ્મ જોવાની ભલામણ કરે છે. આ હોરર ફિલ્મનું નામ ઈશા છે.
વર્ષ 2025 ઈશા ફિલ્મ
જો તમે સારી હોરર ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો આજે જ જુઓ ઈશા ફિલ્મ. ઈશા એક હોરર ફિલ્મ છે જે વર્ષ 2025 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થઈ છે અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ ફિલ્મ ટોપ 10 માં ટ્રેંડ કરી રહી છે. જો તમે આ ફિલ્મ હજુ સુધી જોઈ નથી તો ફટાફટ જુઓ.
ઈશા ફિલ્મની કમાણી
ઈશા ફિલ્મ મૂળ તેલુગુ ભાષાની હોરર થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ હોટસ્ટારપર હિન્દીમાં જોઈ શકાય છે. ઈશા ફિલ્મ માત્ર 3.25 કરોડના બજેટમાં બની હતી. પણ આ ફિલ્મની કમાણી ભારત સહિત દુનિયાભરમાં 9.50 કરોડ જેટલી થઈ હતી. એટલે કે ઈશા ફિલ્મ ઓછા બજેટમાં બનેલી સફળ હોરર ફિલ્મ છે.
ઈશા ફિલ્મની સ્ટોરી
ઈશા ફિલ્મ 4 મિત્રોની સ્ટોરી છે. આ 4 મિત્રો જ્યારે તેના ગામ પરત ફરે છે ત્યારે જુએ છે કે ભૂત પ્રેત ભગાડવાના નામ પર ગામના લોકોને છેતરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેઓ નક્કી કરે છે કે લોકોને છેતરનારને તે એક્સપોઝ કરશે. જેમ જેમ તેઓ તપાસ આગળ વધારે છે તેમ તેમ તેમની સામે એક પછી એક રહસ્યો ખુલે છે. જેમાંથી એક સત્ય એવું છે જે તેમની લાઈફ બદલી નાખે છે. આ ફિલ્મના એન્ડમાં જે થાય છે તે સૌથી વધારે ચોંકાવનારું છે. ફિલ્મમાં એવા સીન પણ છે જે તમને વિચલિત કરી શકે છે.
ઈશા ફિલ્મનું રેટિંગ
જો તમે ફિલ્મ જોતા પહેલા તેના રેટિંગ પર ધ્યાન આપનાર લોકોમાંથી એક છો તો તમને જણાવી દઈએ કે ઈશા ફિલ્મનું રેટિંગ 7.2 છે. ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો થ્રિગુન, હેબાહ પટેલ, અખિલ રાજ ઉદડેમારી અને સિરી હનમંથ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મનું રહસ્ય જાણવા અને ભૂતના ડરનો અનુભવ કરવા અત્યારે જ ઈશા ફિલ્મ જુઓ હોટસ્ટાર પર.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)