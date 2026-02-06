Prev
જીયાએ એલ્વિશ યાદવ સાથે કરી સગાઈ, ફોટા પાછળનું સત્ય આવ્યું બહાર, જાણો

Elvish Jiya Engagement Truth: અભિનેત્રી જિયા શંકર અને એલ્વિશ યાદવ એક દિવસ પહેલા જ હાથ પકડીને જોવા મળ્યા હતા. જિયાના હાથમાં એક વીંટી પણ દેખાઈ હતી. એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે બંનેએ લગ્ન કરી લીધા છે, પરંતુ હવે સત્ય બહાર આવ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:10 PM IST

જીયાએ એલ્વિશ યાદવ સાથે કરી સગાઈ, ફોટા પાછળનું સત્ય આવ્યું બહાર, જાણો

Elvish Jiya Engagement Truth: અભિનેત્રી જિયા શંકર અને એલ્વિશ યાદવનો એક ફોટો 05 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. આ ફોટામાં, જિયાએ વીંટી પહેરેલી જોવા મળી હતી, જેના કારણે ચાહકો માને છે કે તેમની સગાઈ થઈ ગઈ છે. પરંતુ હવે આ વાયરલ ફોટો પાછળનું સત્ય સામે આવ્યું છે, જેનાથી બધાને આશ્ચર્ય થયું છે.

હકીકતમાં, આ સગાઈ કોઈ વ્યક્તિગત નિર્ણય નહોતો, પરંતુ એક વ્યાવસાયિક પ્રોજેક્ટનો ભાગ હતો. આ મુજબ, હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે જિયા અને એલ્વિશની સગાઈ નથી થઈ.

શું એલ્વિશની ખરેખર સગાઈ થઈ હતી?

સોશિયલ મીડિયા પર આટલી બધી ચર્ચા જગાવનારી વીંટી ખરેખર તેમના આવનારા શોના પ્રમોશનનો ભાગ હતી. આને માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી અથવા દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે રચાયેલ ગીમિક ગણી શકાય. જિયા શંકર અને એલ્વિશ યાદવ ટૂંક સમયમાં એંગેજ્ડ સીઝન 02 લઈને આવી રહ્યા છે. શોના શીર્ષકમાં જ એંગેજ્ડ શબ્દ છે, તેથી નિર્માતાઓએ એક સમાન યોજના બનાવી જે વાયરલ થઈ છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ

એલ્વિશ યાદવ અને જિયા શંકરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શો માટે એક પ્રોમો શેર કર્યો. તેમણે કેપ્શન આપ્યું, દિલ તૂટી ગયા છે, પણ આશા તૂટી નથી. આ વેલેન્ટાઇન ડે પર, જિયા શંકર અને હું એન્ગેજ્ડ સીઝન 2 લાવી રહ્યા છીએ. અમે, બે જોડી મેકર્સ સાથે, બે પ્રેમીઓને બીજી તક આપીએ છીએ. Engaged સીઝન 02, 14 ફેબ્રુઆરી.

 

શો Engaged શું છે?

Engaged: રોકા યા ધોખા સીઝન 02એ એક રિયાલિટી ડેટિંગ સીરિઝ છે જે જિયો હોટસ્ટાર પર પ્રસારિત થાય છે. તે જેન-જનરેશન Z પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જેઓ વિવિધ કાર્યો અને પડકારો દ્વારા પરિસ્થિતિગત સંબંધથી પ્રતિબદ્ધ સંબંધ તરફ આગળ વધે છે. 

પ્રથમ સીઝન હર્ષ ગુજરાલ અને ઉર્ફી જાવેદ દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. આ સીઝનમાં 20થી વધુ એપિસોડ હતા, અને સિફત સેહગલ અને કરણ રાજ વિજેતા બન્યા. હવે, બીજી સીઝન એલ્વિશ યાદવ અને જિયા શંકર દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવશે.

